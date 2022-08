A Liverpool sem tudta megtörni az Old Trafford 38 éve tartó csodáját

A „vörös ördögök” remekül kezdték a meccset, hiszen Jadon Sancho első negyedóra végén szerzett találata előtt már rúghattak volna egyet, a szünet után Marcus Rashford növelte az előnyt, a Liverpool pedig csak a végjátékban tudta feltörni a reteszt Mohamed Szalah góljával.

Pedig nem voltak kedvezők az előjelek Manchesterben, hiszen pont nélküli sereghajtóként fogadták az elmúlt idények egyik legerősebb csapatának számító riválist, ráadásul Cristiano Ronaldo nélkül felállva csupán a meccseik 17 százalékát tudták megnyerni, szemben az 50 százalékos győzelmi mutatóval, amikor a portugál kezdett.

17% - Since the start of last season, Manchester United have won just 17% of their Premier League games without Cristiano Ronaldo starting (2/12), compared to winning 50% when he has been named in the starting XI (14/28). Foreboding. pic.twitter.com/uP78GmbRy0