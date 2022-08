A Fradi Traoré mesterhármasával kitömte a Honvédot

A Ferencváros ezúttal is Dibusz Dénes nélkül állt ki, Sztanyiszlav Csercseszov a mérkőzést megelőzően az M4 Sportnak megerősítette, hogy valóban koronavírusos volt a válogatott kapus, aki azóta már negatív mintát is produkált, de még így is Bogdán Ádám volt a Honvéd ellen a gólvonalon.

A 8. percben nem rajta múlt, hogy nem született meg a kispestiek vezető találata, hiszen Tamás Krisztián bal oldali beadása a lécen csattant.

Az egyre nagyobb mezőnyfölénybe kerülő zöld-fehérek az első negyedóra után váltottak ritmust, pillanatok alatt Franck Boli, Adama Traoré és Xavier Mercier is helyzetbe került, de ezek a lehetőségek rendre ki is maradtak.

Az első fél óra végéhez érkezve jött el a forduló egyik legnagyobb védése, Boli kapott remek labdát Marquinhostól, emelési kísérletét viszont szenzációsan hárította Szappanos Péter.

A folytatásban Vécsei Bálint fejesei riogatták a vendég kaput, majd a 40. percben Boli lépett ki újabb ziccerrel, gyönyörű csele után azonban ezúttal is Szappanos bravúrja hiúsította meg a vezetést.

Egy percre rá viszont már ő sem tudta, Marquinhos passzából Adama Traoré került helyzetbe, és kötényben lőtt a kapuba (1–0).

A fordulást követően gyorsan le is rendezte a három pont kérdését a Fradi, egy kispesti kezezés után elsőre néma maradt a síp, de másodpercekkel később Mercier jobb oldali beadása után Traoré fejese a hálóban kötött ki, így lényegtelenné is vált, hogy lenne-e tizenegyes vagy sem (2–0).

Még fel sem ocsúdhattak a vendégek, amikor már harmadszor is betalált a Fradi, Aissa Laidouni és Marquinhos összjátéka után előbbi tört be a bal oldalon, beadását megint csak Traoré juttatta a kapuba (3–0).

A játékrész derekán Boli egyéni akciója után az épp Traoré helyére érkező Kristoffer Zachariassen szerezhetett volna újabb gólt, de picit pontatlan volt a centerezés, a túloldalon pedig Zsótér Donát lövését szedte ki szépen a jobb alsóból Bogdán Ádám.

Igen ám, de a lövés Vécsei Bálint kezéről pattan a jobb alsó felé, ez pedig videózás után tizenegyest, és második sárga miatti piros lapot eredményezett!

A korábbi újpesti Zsóter állt a labda mögé, de lapos lövése a bal alsó mellett kötött ki, így nem jött össze a szépítés.

Az események után paprikás lett a hangulat, Albi Doka és Boli talált egymásra, becsatlakozott Tokmac Nguen is, végül előbbi kettő gazdagodott egy-egy sárgával.

A hajrában még tíz emberrel is a Fradi volt veszélyesebb, újabb gólt viszont már Tokmac sem tudott nagy helyzetből szerezni.

Az ötperces hosszabbítás hatodik percében aztán szépített a Honvéd, Herdi Prenga a televíziós visszajátszás szerint lesről, a varozás szerint viszont szabályos helyről fejelt a kapuba (3–1).

Ami a nap másik meccsét illeti, a Kisvárda a második félidő elején negyedóra alatt kiütötte a büntetőből szépítő Fehérvárt, így vezeti a tabellát, míg a Vidi az utolsó előtti maradt (3–1).

NB I

5. FORDULÓ

Kisvárda–Mol Fehérvár FC 3–1 (Csamaj 50., Makowski 55., Mesanovic 63., ill. Kodro 70. – 11-esből)

Ferencváros–Honvéd 3–1 (Traoré 41., 51., 54., ill. Prenga 96.)

Az állás: 1. Kisvárda 11 pont, 2. Ferencváros 9 (3 meccs), 3. Kecskemét 9, 4. Paks 8 (4), 5. Puskás Akadémia 6, 6. Mezőkövesd 5, 7. Zalaegerszeg 4 (4), 8. Honvéd 4, 9. Vasas 4, 10. Debrecen 4, 11. Fehérvár 3 (4), 12. Újpest 2 (4)

(Borítókép: Adama Traoré. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)