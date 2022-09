Senkinek sem tetsző lottóötöst húztak Kispesten

Kispesten, a Puskás Ferenc utcában folytatódott szerdán megkezdett, képzeletbeli kettős rangadónk, ha már a labdarúgó NB I 2022–2023-as idényének sorsolása a hatodik fordulóra kiadta a klasszikus párosítások egyikét, a Vasas és a Ferencváros összecsapása mellé a Honvéd és az Újpest „randevúját”.

Bár a tradíciók alapján kevés ennél patinásabb párharc akad a magyar élvonalban – ez volt a 216. a hivatalos statisztikákba is számító bajnokijuk –, az aktuális tabella alapján nehezen lehetett rangadónak hívni. A házigazda piros-feketék a 10., a vendég lila-fehérek az utolsó, azaz a 12. pozícióból vágtak neki a találkozónak. A semleges érdeklődők annak viszont örülhettek, hogy egyik csapat sem tudott még ebben a kiírásban kapott gól nélkül lehozni meccset, azaz egy dögunalmas 0–0-ra kevés esély mutatkozott. Már csak amiatt is, mert a Honvéd védelme volt a „leggólképesebb” az eddigi öt fordulóban: Tam Courts csapata 12-szer kapitulált eddig, az Újpest „csak” hétszer.

Az első negyedóra nem is cáfolt rá a csapatok által elfoglalt helyezésekre. A kispestiek valamivel többet birtokolták a labdát, miközben sokáig az egyetlen pulzusemelő mozzanat Junior Tallo a hazai kaput messze elkerülő lövése volt. Az Újpest az idényben először állt fel két csatárral. Az elefántcsontparti támadó mellett a honfitárs, a múlt héten a Paks ellen góllal debütált Fernand Gouré is a kezdőben kapott helyet Milos Kruscsics vezetőedzőtől.

Az első kaput eltaláló próbálkozás is a vendégeké volt, a 21. percben Tallo középre tett labdáját Matija Ljuljics tudta elbólintani, Szappanos Péter azonban a helyén volt. Nem sokkal később a másik kaput védő Banai Dávid jelentkezett látványos mozdulatokkal, ezért azonban aligha kapott dicséretet a társaktól, Kocsis Dominik beadásának futott kissé alá, Richie Ennin azonban ziccerben a jobb felső mellé fejelt...

A második félidő eseménydúsabban indult, a kispestiek három perc alatt négy sarokrúgást is elvégezhettek, de komolyabb helyzetig ezúttal sem jutottak. Az 51. percben Gouré villant, éles szögből centikkel lőtt a bal alsó sarok mellé.

A szünet utáni lendület aztán hamar alábbhagyott, s ezen a cserék sem segítettek. Inkább a technikai hibák, a pontatlan passzok miatt lehetett emlékezetes a meccs következő etapja. No meg Ennin fájdalmas kiáltása miatt, amely a több mint négyezer néző jelenléte ellenére is elhallatszott a sajtólelátóig. A kanadai támadó végül hordágyon hagyta el a játékteret, s gesztusai nem épp arról árulkodtak, hogy a hétvégi fordulóban már vissza is fog térni.

A meccs legnagyobb kritikája mégis talán az, hogy a Bozsik Aréna hangosbemondójának a második félidő feléig fél tucatszor kellett felhívnia a táborok figyelmét arra, lehetőleg ne egymás vélt vagy valós származásával, inkább sajátjaik biztatásával törődjenek. Csak hát a pályán kevés olyan dolog történt, amiért lelkesedhettek volna...

A 78. percben az Újpesten is megfordult Zsótér Donát parádés átvétellel tört a tizenhatoson belülre, sarokkal maga elé perdítette a labdát, majd kissé éles szögből, balról még Banait is átemelte – meg egyúttal a kaput is, így a gól továbbra is váratott magára. Miként aztán a játék folytatása is, mert jó másfél percig videóztak egy lehetséges tizenegyest a lehetőség után. A Honvéd szempontjából hasonló sikerrel, mint ami Zsótér emelését jellemezte.

Teltek a percek, és a hajrában látottak alapján inkább a hazaiaktól lehetett volna gólt várni. Mindez pedig egyúttal azt is jelentette volna, hogy az Újpest bizony marad is sereghajtó a Ferencváros elleni – vasárnapi – derbi előtt.

Pedig így lett.

Kevés esély ide vagy oda, néha a lottóötöst is eltalálják. A Puskás Ferenc utcában látott 0–0-nak mondjuk kevésbé örülhetett mindaz, aki „kifogta”.

Az Újpest-tábor a lefújás után ennek hangot is adott, hangos füttyszó mellett némi kanyarulatot, gyengeséget és a belga klubtulajt emlegetve, nem épp irodalmi stílusban.

LABDARÚGÓ NB I

6. forduló, csütörtöki mérkőzés

Honvéd FC–Újpest FC 0–0

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)