Szoboszlai Dominik: Nem kívánhattam volna ennél jobb születésnapot

„Az volt a terv, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy a Real mit fog csinálni a labdával, hanem legyen nálunk a labda, mert valószínűleg ezek a nagycsapatok sem szeretnek a labda elől futni” – idézi az MTI Szoboszlai Dominik M4 Sportnak adott nyilatkozatát. A 22. születésnapját a találkozó napján ünneplő középpályás Willi Orbánhoz hasonlóan végigjátszotta kedden este a Bajnokok Ligája ötödik fordulójában rendezett németországi mérkőzést.

Nem is kívánhattam volna jobbat, és valószínűleg még nem is volt ennél jobb születésnapom. Azért remélem, majd lesz még jobb.

A lipcsei együttes gyengén kezdte a szezont, így már szeptember elején edzőt váltott, Marco Rose érkezése után pedig fokozatosan lett egyre jobb a teljesítménye, a mostani pedig sorozatban a nyolcadik veretlenül megvívott meccse volt, egyúttal ebben az időszakban a hatodik győzelme. Szoboszlai úgy véli, ebben szerepet játszott többek között az, hogy az új trénernek mindenki bizonyítani akart, s mostanra a csapatnál „minden klappol”.

„Én is úgy mentem bele ebbe, hogy megadatott egy új lehetőség. Én ugye ismerem régről, még akkor is, ha Salzburgban fiatalabbként nem olyan volt vele a kapcsolatom, amilyet elképzeltem, de úgy gondolom, mostanra megtaláltuk a közös hangot. Ő bízik bennem, ezt érezteti is velem, és hála istennek ezt meg tudom hálálni neki” – beszélt Roséval való kapcsolatáról a 26-szoros válogatott futballista.

A kezdőkapusát, Gulácsi Pétert súlyos sérülés miatt nélkülöző Leipzig sikerével a második helyre lépett előre csoportjában és a jövő heti zárókörben, a Sahtar Doneck elleni idegenbeli összecsapáson már egy döntetlen is elég számára a továbbjutáshoz a BL nyolcaddöntőjébe.

A madridiak mestere, Carlo Ancelotti így értékelt a lefújás után: „Onnantól, hogy kétgólos hátrányba kerültünk, a Leipzig kedvére kontrázhatott, ez a fajta futball pedig nagyszerűen fekszik a német együttesnek. Azzal a két góllal korán megpecsételtük a saját sorsunkat, hiszen a lipcseiek kezébe adtuk az irányítást. Nem haragszom a játékosokra, és nem vagyok ideges, de kikapni mindig rossz érzés. Egy vereségből azonban mindig többet lehet tanulni, mint egy győzelemből, mi is ezt tesszük majd.”

A Manchester City némi meglepetésre nem bírt a Dortmunddal, igaz, a Borussia otthonában elért 0–0-s döntetlen is csoportelsőséget jelentett Pep Guardioláék számára.

„Az első félidőben akadtak problémáink, sok labdát veszítettünk, és voltak veszélyes kontrái a hazaiaknak. A második játékrészben már jobban játszottunk, de nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a döntetlennel is a négyesünk élén végeztünk” – mondta a katalán mester, aki azt is elárulta, Erling Haaland és Joao Cancelo is lázas volt a mérkőzés előtt, valamint az utóbbi hetek terhelése miatt fáradt is, ezért cserélte le kulcsembereit a félidőben.

A PSG 7–2-re ütötte ki a Maccabi Haifát, így érthetően nagy volt az öröm a párizsiak oldalán.

„A 4-3-3-as rendszerben ezúttal a támadóhármasunk feljebb játszott, a középpályások kemény munkájának köszönhetően pedig nagy területek nyíltak meg előttük, amit tökéletesen kihasználtunk.

Megtiszteltetés számomra, hogy ilyen játékosaink vannak, és láthatom őket így futballozni, egymásért”

– mondta Christophe Galtier, a Paris-Saint Germaint edzője. A francia szakember joggal lehetett elégedett, hiszen Lionel Messi és Kylian Mbappé egyaránt 2 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, Neymar pedig egyszer volt eredményes.

A párizsiak csoportjából nagy meglepetésre már az utolsó játéknaptól függetlenül búcsúzott a Juventus, amely kedden este a Benfica otthonában szenvedett 4–3-as vereséget. A torinóiak mestere, Massimiliano Allegri így nyilatkozott a lefújás után.

Rendkívül csalódottak és dühösek vagyunk, amiért kiestünk a Bajnokok Ligájából. Gyermeteg hibákat vétettünk az első félidőben, ez pedig döntőnek bizonyult. Vár ránk azonban még egy fontos feladat, a PSG ellen minimum az Európa-liga-indulást ki kell harcolnunk.

Szerdán újabb nyolc mérkőzést rendeznek a Bajnokok Ligájában, íme a ma esti program:



A csoport:

Napoli (olasz) – Glasgow Rangers (skót) 21.00

Ajax (holland) – Liverpool (angol) 21.00

B csoport:

FC Bruges (belga) – Porto (portugál) 18.45

Atlético Madrid (spanyol) – Bayer Leverkusen (német) 21.00

C csoport:

Internazionale (olasz) – Viktoria Plzen (cseh) 18.45

Barcelona (spanyol) – Bayern München (német) 21.00

D csoport:

Tottenham (angol) – Sporting CP (portugál) 21.00

Eintracht Frankfurt (német) – Olympique Marseille (francia) 21.00

(Borítókép: Szoboszlai Dominik, az RB Leipzig [b] és Antonio Rüdiger, a Real Madrid játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörében az F csoport ötödik fordulójában játszott RB Leipzig – Real Madrid-mérkőzésen Lipcsében 2022. október 25-én. Fotó: Matthias Schrader / AP / MTI)