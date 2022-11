Haaland nyáron igazolt a manchesteriekhez, és egészen múlt hétig megállíthatatlannak tűnt: tizenöt tétmeccsen 22 gólnál és három gólpassznál jár az idényben. Csakhogy jött a korábbi klubja, a Borussia Dortmund elleni Bajnokok Ligája-meccs, amelyen még az első félidőben megsérült, a szünetet követően pedig vissza sem tért a pályára, Guardiola óvatosságból lecserélte.

A norvég csatár játéka napokon át kérdéses volt, végül a hétvégi, Leicester City elleni angol bajnokira a meccskeretbe sem került be, azóta pedig nem érkezett újabb hír felőle. Egészen keddig...

Sokkal jobban érzi magát szombat-vasárnaphoz képest, de még mindig nem százszázalékos. Nincs okunk kockáztatni, semmi értelme nem lenne most pályára küldeni. Remélhetőleg a Fulham elleni bajnokira teljesen rendben lesz így

– árulta el Guardiola, mikor a 22 éves támadó hogyléte felől kérdezték az újságírók.

A katalán edző egy másik játékosa állapotáról, a szeptember közepe óta maródi, az idényben eddig csak három tétmeccsen bevetett Kalvin Phillipsről is beszélt. A 26 éves középpályásról jó híreket osztott meg.

Már az edzések egy részét a csapattal együtt végzi, a kontaktokkal járó gyakorlatokat hagyja csak ki. Mindannyian tudjuk, milyen fontos a világbajnokság, számára is így van, de csak azért nem fogjuk erőltetni a visszatérését, hogy jobb esélye legyen az angol keretbe kerülni. Hogy ott lehet-e a vb-n? Szoros lesz

– tette hozzá.

A City az egymás ellen elért eredményeknek is köszönhetően már így is, úgy is a G csoport élén végez a Bajnokok Ligájában, függetlenül attól, mi lesz a szerda este 21 órakor kezdődő meccs végeredménye. A Sevilla sem tud mozdulni a harmadik helyről, a spanyolok az Európa-ligában folytatják majd tavasszal.

(Borítókép: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Getty Images)