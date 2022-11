„Elárultak a Manchester Unitednél” – sokkoló interjút adott Cristiano Ronaldo

A 37 éves világklasszis minden bizonnyal utolsó világbajnokságára készül a portugál válogatott élén, csapata bajnoki mérkőzésén a Fulham ellen betegség miatt nem lépett pályára, de ennek ellenére is a figyelem középpontjába került.

Vasárnap lett nyilvános néhány részlet a Piers Morgan, brit újságíró és televíziós személyiség Cristiano Ronaldóval készített exkluzív interjújából, amiben megdöbbentő őszinteséggel nyilatkozik a portugál támadó edzőjéről, klubjánál kialakult helyzetéről, és csapattársairól is.

A Manchester United elárult engem. Elárulva éreztem magam, azt éreztem, hogy mindenért én lettem a hibás, és hogy több ember nem is akar már a csapat körül látni. És ezt nem csak most éreztem, hanem már az előző szezonban is