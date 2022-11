Újabb gólesővel a 16 között, Anglia percek alatt lerendezte Walest

A csoportfavorit Anglia a nyitányon 6–2-re kiütötte Iránt, így az Egyesült Államok elleni harmatok 0–0 ellenére is úgy készülhetett az ázsiaiaktól 2–0-ra kikapó walesiek elleni találkozóra, hogy csak akkor eshet ki, ha legalább négy góllal kikap...

Persze nyilván nem ez járt a világbajnokság egyik esélyesének a fejében a találkozó előtt, hanem hogy valahogy javítson az előző összecsapáson tapasztalt ötlettelenségen.

Gareth Soutgate ezt azzal próbálta megtenni, hogy az előző meccs támadóközéppályás-trióját úgy ahogy van kiszedte, és ezúttal a Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Henderson, Rice – Foden, Bellingham, Rashford – Kane tizenegynek szavazott bizalmat.

Az újoncok pedig gyorsan igyekeztek is meghálálni a bizalmat. A 10. percben Harry Kane játszott a ziccerbe futó Marcus Rashfordhoz, de 15 méterről nem tudott eltekerni Danny Ward mellett.

Az első negyedóra végén Phil Foden lőtt egy szabadrúgást követően 20 méterről a bal alsó mellé, majd Harry Maguire menetrendszerű fejese ezúttal ugyancsak mellé szállt.

Jellemző a kezdésre, hogy 73 százalékban birtokolták a labdát az angolok, a félidő derekán pedig jött az újabb Rashford-lövés, ezt Neco Williams feje bánta, akit kétszer is hosszasan kellett ápolni, mielőtt végül agyrázkódás gyanújával le kellett cserélni.

Érdekesség, hogy Iránnak is volt ilyen gondja az angolok elleni meccsen.

Amikor végre a játéké volt a szerep, akkor Maguire szólózott egyet, majd Foden fordult kapura a 16-oson belül, rúgása azonban a léc fölé szállt.

A játékrész hajráját megnyomták az angolok, Jude Bellingham ollózása, a sorra érkező beadások és szögletek, valamint John Stones fejese is ebben az időszakban volt, míg a ráadás pillanataiban Joe Allen mellé szálló próbálkozásával azért a walesiek is adtak életjelet.

A második félidőt szenzációsan indították a „háromoroszlánosok”, Phil Foden remek szólóját még a kaputól 22 méterre szabálytalanul meg tudták állítani, Rashford viszont a szabadrúgásból a bal felsőbe varrta a labdát (0–1).

S ha egy üzlet beindul! Alig két percre rá máris kettő volt a felek között, Kane jobb oldali beadására a hosszún Foden érkezett, aki a rövid alsóba vágta a második angol gólt (0–2).

Ettől már Wales is éledezni kezdett, és előbb Daniel James tekert a 16-os bal oldaláról a hosszú mellé, majd Kieffer Moore löketét Jordan Pickfordnak kellett hárítani.

Egyórányi játékhoz közeledve Kane-t is Declan Rice-t is lehozta Southgate az alapcsapatból, valamint Kyle Walker is kapott egy kis plusz pihenőt.

Pár belépő miatt eléggé töredezetté vált a játék, és a változtatások sem gyorsították a folyamatosságot, de amikor végre ismét a futballé volt a főszerep, jött a harmadik angol találat is, Rashford tört be a 16-oson belülre a jobb oldalon, középre cselezett, majd a kapuba lőtt (0–3).

A 72. percre a mesterhármas is összejöhetett volna, de Ward ekkor leért a bal alsóra, ahogyan Bellingham hatalmas lehetőségét is hárította a walesi kapus, Foden ismétlésénél pedig szerencséje volt, hogy mellé ment a labda.

A hajrában Wales egy Harry Wilson-szabadrúgással, valamint Moore újabb lövésével veszélyezetett, több gólt viszont még Stones közeli ziccerénél sem láthatott már a közönség, így Anglia 3–0-ra nyert, és kilenc szerzett találattal zárta a csoportkört. Az első helyen.

Ami a folytatást illeti, az angol válogatott Szenegállal találkozik a nyolcaddöntőben, HOLLANDIA ELLENFELE PEDIG AZ IRÁNT LEGYŐZŐ EGYESÜLT ÁLLAMOK LESZ A 16 KÖZÖTT.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

B CSOPORT, 2. FORDULÓ

Wales–Anglia 0–3 (Rashford 50., 68., Foden 52.)

Irán–Egyesült Államok 0–1 (Pulisic 38.)

A csoport végeredménye: 1. Anglia 8 pont (9–2), 2. Egyesült Államok 5 (2–1), 3. Irán 3 (4–7), 4. Wales 1 (1–6)

