Tizenkilenc év után csütörtökön eljön a nagy nap: ismét érdekelt lesz egy magyar klubcsapat a nemzetközi kupák tavaszi szakaszában. A Ferencváros a Bayer Leverkusen ellen próbálhatja meg tovább nyújtani mesés menetelését, a nyolcaddöntő előtt pedig rangsorba szedtük a még megmaradt 16 együttest. A magyar bajnoknak finoman szólva sem lesz könnyű dolga, de azért lehetett volna ennél még jóval nehezebb is!

EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK, CSÜTÖRTÖK

18.45: Bayer Leverkusen (német) – Ferencváros (Tv: M4 Sport) – a találkozóról élő tudósítással jelentkezünk!

18.45: Union Berlin (német) – Union Saint-Gilloise (belga)

18.45: Sporting CP (portugál) – Arsenal (angol) (Tv: RTL3)

18.45: Roma (olasz) – Real Sociedad (spanyol)

21.00: Sevilla (spanyol) – Fenerbahce (török)

21.00: Juventus (olasz) – Freiburg (német)

21.00: Manchester United (angol) – Betis (spanyol) (Tv: RTL3)

21.00: Sahtar Doneck (ukrán) – Feyenoord (holland)

16. Union Saint-Gilloise (belga) 19 pont

A keret összértéke: 43,05 millió euró

A csapat, amelyről az átlagos futballszurkoló valószínűleg a legkevesebbet tudja, lévén nem túl gyakori vendég a nemzetközi porondon – egészen konkrétan az 1964–1965-ös Vásárvárosok Kupája óta először indulhatott el! A Rangers elleni Bajnokok Ligája-selejtező hazai 2–0-ja után 3–0-s vereség és az Európa-liga csoportköre következett, ahol már 13 pontjával az Union Berlint (12), a Bragát (10) és a Malmőt (0) is megelőzte, így csoportelsőként rögvest a legjobb 16 közé jutott. Ahol aztán ismét Schäfer Andrást is foglalkoztató német együttessel került össze.

A keret legértékesebb futballistájának Simon Adingra számít a maga hatmillió eurós piaci árával, a Brightontól kölcsönbe érkező szélső az idényben 20 kanadai pontnál jár (11 gól+9 gólpassz), de érdemes megemlíteni, hogy már öt játékos (Victor Boniface és Dante Vanzeir 12-12, Adingra 11, Teddy Teuma és Gustaf Nilsson 10-10) is két számjegyű góltermésnél jár.

Szerkesztőségünkben igen nagy volt az összhang: 16 listából 14-en sereghajtó volt a belga együttes.

15. FERENCVÁROS (magyar) 59 pont

A keret összértéke: 43,25 millió euró

S HOGY KI NYERTE MEG AZ EMLÍTETT VVK-T? HÁT ÉPP A FRADI! A döntőben A JUVENTUST győzte le, AMELY korábban KIEJTETTE A BELGA EGYÜTTEST…

A magyar bajnok sorozatban a negyedik idényben jutott be egy nemzetközi kupa csoportkörébe (a 2020–2021-es idényben a BL is összejött), de először jött össze a továbbjutás, mivel a Monacót, a Trabzonsport és a Crvena zvezdát is megelőzte Sztanyiszlav Csercseszov csapata.

A budapesti alakulatnál az ötmillió euróra értékelt Adama Traoré viszi a prímet, aki az idényben már 18 gólnál és hat gólpassznál jár, de ki kell emelni a nemzetközi porondon ötször, az évadban 12-szer eredményes Kristoffer Zachariassent, a tétmeccseken ugyancsak 12 találatnál járó Ryan Mmaeét vagy a kilenc gólpasszt kiosztó Marquinhost is.

Az NB I-ben a bajnokság kétharmadához érve 14 pont az előny a második Kecskeméttel szemben (50–36), a Magyar Kupából kiesett az együttes, így igazából minden adott arra, hogy az El-re koncentrálhassanak a játékosok.

Legutóbb a Leverkusent megverte a Ferencváros ebben a sorozatban…

14. Fenerbahce (török) 71 pont

A keret összértéke: 177,3 millió euró

A mezőny egyetlen török együttese három hétre partvonalon kívül rekedt – a földrengések miatti bajnoki szünetet tartottak –, majd a hó végén a Konyaspor (4–0), hétvégén pedig a Kayserispor (2–1) elleni győzelemmel folytatta jó szériáját: a legutóbbi hét tétmeccsén hat siker és egy döntetlen a mérleg, a bajnokságban pedig csak a Galatasaray előzi meg.

Óriásit ugrunk a keret összértékét tekintve, hiszen több mint négyszerese a Ferencvárosénak, hét futballista piaci ára is eléri a tízmillió eurót, közülük a magyar válogatott alapembere, Szalai Attila (15) az éllovas.

A csoportkörben a Rennes, az AEK Larnaca és a Dinamo Kijev előtt végeztek, a gárdában a vb-n három gólig jutó Enner Valencia az első számú sztár 26 találatával, de a sérüléssel bajlódó Michy Batshuayi is eljutott már 15-ig.

13. Sahtar Doneck (ukrán) 78 pont

A keret összértéke: 78,65 millió euró

Itt egy kisebb visszalépés, a mezőny utolsó, százmillió euró alatti csapata, de jegyezzük meg gyorsan azt is, hogy Doneckből igazolt el a télen 70 millióért Mihajlo Mudrik a Chelsea-hez.

Vele tíz gól és nyolc gólpassz távozott, így jelenleg a nyolcszor eredménye Danilo Szikan és a hat találatnál járó Olekszandr Zubkov számít a legeredményesebbnek házon belül. Utóbbi ismerős lehet olvasóink számára, hiszen a volt fehérvári Ivan Petrjakhoz hasonlóan a Ferencváros korábbi játékosáról van szó.

Az együttes a BL csoportköréből került az Európa-ligába, a Real Madrid ellen egy, az RB Leipzig ellen három pontot gyűjtött, de végül így is csak a Celticet tudta megelőzni a négyesből, mielőtt a Rennes-t büntetőkkel kiejtette a nyolcaddöntőért.

12. Feyenoord (holland) 103 pont

A keret összértéke: 149,3 millió euró

Minden idők legszürreálisabb csoportelsőségét hozta össze a rotterdami együttes, hiszen az F jelű kvartettben döbbenetes módon a Feyenoord, a Midtjylland, a Lazio és a Sturm Graz is két győzelemmel, két döntetlennel és két vereséggel zárt. A négyes holtversenyben így az összesített gólkülönbség rangsorolt, és mivel még itt is egál volt a dán csapattal, végül az eggyel több szerzett találat döntött.

A holland élvonalban ennél simább a helyzet, hiszen az éllovas Feyenoord és a negyedik PSV között 24 kör után hat egész pont is van, no meg az Ajax és az AZ Alkmaar.

A gárda legnagyobb értékének a belső középpályásként már tíz gólnál járó Orkun Kökcü számít, aki egymaga 27 millió eurót ér.

Ezzel el is dőlt, hogy az öt legalacsonyabban rangsorolt együttesünk közül egy biztosan a legjobb nyolc közé jut, mivel a 12. Feyenoord ellenfele a 13. Sahtar.

11. Freiburg (német) 108 pont

A keret összértéke: 161,63 millió euró

Újabb magyar érdekeltség, ezúttal Sallai Rolandnak köszönhetően, a 25 éves magyar szélső idényét egy súlyos sérülés hátráltatta, szemüregében eltörött a csont, és nagyon kevésen múlt, hogy nem vakult meg…

A 12 millió euróra taksált futballista szerencsére azóta visszatérhetett a pályára, de eddig nem egészen tízmeccsnyi játékperc jutott neki az idényben.

A Nantes, a Qarabag és az Olympiakosz előtt veretlen mérleggel elsőként záró Freiburgban rajta kívül Vincenzo Grifóra (14+6) és Michael Gregoritschra (12+4) kell mindenképpen kitérnünk.

10. Real Sociedad (spanyol) 168 pont

A keret összértéke: 380,5 millió euró

Ugrunk egy nagyot pontszámban és keretértékben is, a top tíz azért más kávéháznak tűnik. A mezőny sűrűségét jól mutatja, hogy a hetedik hely is csak négy pontra volt, de még a hatodik is csak 11-re.

Az értéket jól jellemzi, hogy Mikel Oyarzabal (60 millió euró) és Mikel Merino (50) egymaga többet ér az egész Fradinál, valamint a Union Saint-Gilloise-nál.

Rajtuk kívül a 13 góllal a házi rangsort vezető Alexander Sörlothra és a 17 kanadai pontnál (10+7) járó Brais Méndezre mindenképpen figyelniük kell az ellenfeleknek.

A La Ligában remekül induló gárda viszont a legutóbbi három fordulóban csak két pontot szerzett, emiatt az Atlético Madrid megelőzte a harmadik helyért folytatott csatában, az El-ben viszont a Manchester Unitedet eggyel jobb gólkülönbségével playoffkörre küldte.

9. Real Betis (spanyol) 169 pont

A keret összértéke: 262,5 millió euró

Egy ponttal szerzett többet a hazai rivális, a Romát (10), a Ludogorecet (7) és a HJK-t (1) megelőző Betis (16).

A forma itt jóval biztatóbb, hiszen három győzelem után a Real Madrid ellen is jó volt egy ikszre a gárda, és már csak három pont a hátránya a Real Sociedaddal szemben.

A nagyobb baj, hogy a királyiak ellen már a térdsérülése miatt egész idényre kidőlő Nabil Fekir (40 millió euró) nélkül állt ki a sevillai csapat, így a többiekre még nagyobb szerep hárul, leginkább Borja Iglesiastól várható a kapu előtt a csoda (10+5).

8. Union Berlin (német) 172 pont

A keret összértéke: 117,9 millió euró

Akad még magyaros érdekeltség a top nyolcban is, Schäfer András együtteséhez távozott ráadásul a télen a korábbi ferencvárosi Aissa Laidouni.

A fővárosi együttes kisebb gödörbe került a Bundesligában, mert a Bayern elleni rangadón elszenvedett veresége még a magyarázható, a Köln, de főként a Schalke elleni 0–0 viszont már a kellemetlenebb kategória az esetükben. A szerzett gól nélküli három meccs után pedig hirtelen már öt pont a harmadik helyen álló Union hátránya a müncheniekkel és a dortmundiakkal szemben.

Az Ajax kiejtése után ismét jöhet a másik Union, ebben a szakaszban pedig véleményünk szerint a németek erőfölénye már megmutatkozik.

7. Bayer Leverkusen (német) 174 pont

A keret összértéke: 416,35 millió euró

Eddig jutott a Ferencváros ellenfele, amely csak a kereteket illetően a negyedik legerősebb csapatnak számít az Európa-ligában (és a Bundesligában is).

Az más kérdés, hogy hiába a 19 éves csodagyerek Florian Wirtz (70 millió euró) vagy a 11 góllal és hat gólpasszal álló Moussa Diaby (50), ha a pályán még finoman szólva sem mindig áll össze a csikócsapat játéka.

Az együttes a kifejezetten gyenge Porto, FC Bruges, Atlético Madrid trió mellett zárt harmadikként – előzetesen alighanem aláírták volna, hogy megelőzik a „matracosokat”, de aligha számoltak a portugálok és a belgák jobb teljesítményével.

A bajnokságban sem remekelnek a leverkuseniek, 23 forduló alatt több a vereségük, mint győzelmük (9, 4, 10), és csak a kilencedik helyen állnak.

A Bayer a nyolcaddöntőért a Fradi mögött második Monacóval vívott nagy harcot, végül tizenegyespárbajban kerekedett felül.

Milyen végeredményt hoz a Leverkusen–Ferencváros Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzése? Kiütéses német siker lesz a meccsen, a visszavágó csak formalitás marad

A Ferencváros kikap, de legfeljebb kétgólos különbséggel, így marad egy apró remény a továbbjutásra

Szoros meccsen egy góllal nyernek a németek, így viszont nem dől el semmi

Egy döntetlenre jó lesz Németországban a magyar rekordbajnok

Sikerül meglepni a németeket és egygólos FTC-győzelem születik

Meglepetés vagy sem, a Ferencváros többgólos győzelmet ér el a BayArénában!

6. Sporting CP (portugál) 179 pont

A keret összértéke: 233 millió euró

Ebben az ötös blokkban a portugál együttes zárt legjobban, akadt, akinél a harmadik erővé előlépve!

A lisszaboniak BL-csoportja sem volt veretes, a Tottenham és a Frankfurt mögött lett harmadik, a Marseille-t megelőzve – négy pontot szereztek a londoniak, hármat a németek ellen, miközben nulláztak a franciákkal szemben…

A gárda legnagyobb értéke a 24 éves Pedro Gocalves (30 millió euró), aki 16 góljával és 24 kanadai pontjával vezeti a házi rangsort. A legnagyobb érvágást a három gólja mellett 11 gólpasszt kiosztó Pedro Porro téli elvesztése jelentette, a 23 éves spanyol jobbhátvéd a Tottenhamhez szerződött, először kölcsönbe, nyáron viszont végleg vált.

5. Sevilla (spanyol) 242 pont

A keret összértéke: 240 millió euró

Egy nagyobb ugrás jön, a negyedik helyről az utolsó voks döntött – a Sevilla kárára. Ha a Leverkusennél kiemeltük az alulteljesítést, akkor a spanyol együttesnél ezt hatványozottan megtehetjük:

a La Ligában 17. helyen állnak, és csak azért nincsenek a kiesőzónában, mert jobb a gólkülönbségük az Almeríánál.

Legutóbb az Atlético vágott egy hatost az egyre reménytelenebb helyzetben lévő andalúziaiaknak, akik a Manchester City és a Dortmund mögött zártak a BL-ben harmadikként.

Hogy mégis mit keres akkor ennyire elöl a csapat?

A második számú európai kupasorozatban egyszerűen nem lehet leírni a Sevillát, amely 2006 óta hatszor(!) ért a csúcsra – a viadal 1972 óta íródó történetében senki másnak nincs összesen háromnál több végső sikere…

4. Roma (olasz) 248 pont

A keret összértéke: 338,75 millió euró

Az angol dominanciát végül a Romának sikerült megszakítania: 15 voks után utolsóként érkezett a „farkasokat” első helyre rangsoroló tipp.

Önmagában nem váratlan, hogy a rómaiakat magasra értékeljük, hiszen a bajnokságban is jól teljesítenek (harmadik helyen állnak), a csoportkörben a Betis mögött végezve másodikak lettek, mielőtt a Salzburg ellen kiharcolták a 16 közé jutást. Keretüket pedig olyan kiváló korban lévő és magasra értékelt futballisták alkotják, mint Lorenzo Pellegrini (5+8), Tammy Abraham (7+5) vagy éppen Paulo Dybala (12+7).

A legnagyobb erősség viszont így is José Mourinho, aki a Portóval UEFA-kupát és Bajnokok Ligáját, az Interrel újabb BL-t, a Manchester Uniteddel Európa-ligát, a Romával pedig Európa-konferencialigát nyert – vagyis igencsak képben van azzal, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egy csapat trófeát szerezzen.

3. Juventus (olasz) 354 pont

A keret összértéke: 442,3 millió euró

Az olasz rekordbajnok helyzete a bajnokságban rendkívül nehéz – miután levontak 15 pontot az együttestől –, így jelenleg csak a nyolcadik helyen áll. Amennyiben viszont kizárólag a pályán nyújtott teljesítményt nézzük, akkor az 50 pont és plusz 20-as gólkülönbség a Napoli mögött a második legjobb lenne, az Intert megelőzve.

A hétvégén pont a Roma otthonában játszott rangadót az együttes, de hiába volt sokkal több helyzete (6–14) és magasabb xG-je (0,68–0,89), végül alulmaradtak a „zebrák”.

Miután a BL-indulást érő negyedik helytől már 12 pontra kerültek a torinóiak a Serie A-ban, az elitsorozatra a legjobb esélyt az Európa-liga megnyerése jelentheti számukra.

A BL-ben a Benfica és a PSG mögött csupán három szerzett ponttal harmadik együttes az El-playoffban a Nantes vendégeként Ángel Di María triplájával jutott tovább, rajta kívül Dusan Vlahovics (80 millió euró), Federico Chiesa (60) és a felépülő Paul Pogba (35) bármilyen párharcban a mérleg nyelvét jelentheti.

2. Arsenal (angol) 456 pont

A keret összértéke: 803 millió euró

A torinóiak harmadik helye sem forgott veszélyben, de a két angol dominálása még félelmetesebb volt, igazából csak az volt a kérdés, melyikük végez előrébb. Ha a tippek nem vasárnapig érkeztek volna, azért lehet, hogy most egy kicsit variálna néhány szerkesztő a voksán…

Az Arsenal szenzációs idényt fut, a 2019 decemberében kinevezett Mikel Arteta munkája beérett az „ágyúsoknál”, akik két nyolcadik hely mellett egy FA-kupát és Szuperkupát nyertek, majd elődöntőbe jutottak az Európa-ligában, mielőtt az előző kiírásban már az ötödik helyre futottak be.

A mostaniban?

A gárda 26 fordulót követően 20 győzelemmel, három döntetlennel és három vereséggel vezeti a tabellát, a Bournemouth elleni drámai fordításnak köszönhetően pedig öt pont az előny a Manchester Cityvel szemben.

Az Európa-ligában a PSV otthonában kikapott ugyan, de négy győzelem után ennek a meccsnek tétje igazából már nem volt, ezzel együtt is simán lett meg az elsőség.

Arteta munkája mellett a százmillió eurós Bukayo Saka (11+9) és a korábbi csodagyerek Martin Ödegaard (9+7) játéka is beérett, az angol szélsőhöz hasonlóan 21 éves Gabriel Martinelli pedig remekül egészíti ki őket a 11 góljával.

1. Manchester United (angol) 472 pont

A keret összértéke: 759,2 millió euró

A „vörös ördögöket” épp a forma emelte még az „ágyúsok” fölé is, erre a vasárnapi bajnoki rangadón kaptak egy hetest Liverpoolban…

Vannak edzők, akik azt mondják, hogy inkább egyszer szaladjanak bele nagyon a késbe, mint folyamatosan apró vereségekkel vérezzenek el, és valóban, egy rossz meccse tényleg bárkinek lehet. Nyilván jobb azonban, ha az nem fáj ennyire…

A Premier League rekordbajnoka az ezt megelőző 11 tétmeccséből kilenc győzelem mellett két 2–2-es döntetlent tudott felmutatni, ebből az egyik a gyakorlatilag már spanyol aranyérmes Barcelona elleni idegenbeli meccs volt, ami után hazai pályán ki is ejtették a BL-ből idehuppanó katalánokat, és megnyerték az angol Ligakupát is útközben.

Nem lehet elmenni Marcus Rashford mellett sem, aki a világbajnokságon háromszor volt eredményes az angol válogatottban, a katari torna óta pedig 21 tétmeccsen 17 alkalommal talált be, miközben Bruno Fernandes (7+11) a legtöbb védelmet képes feltörni kulcspasszaival.

A párharcok rangsora az erősorrend alapján

8: Sporting CP (portugál, 6.) – Arsenal (angol, 2.)

Sporting CP (portugál, 6.) – Arsenal (angol, 2.) 10: Manchester United (angol, 1.) – Betis (spanyol, 9.)

Manchester United (angol, 1.) – Betis (spanyol, 9.) 14: Juventus (olasz, 3.) – Freiburg (német, 11.), Roma (olasz, 4) – Real Sociedad (spanyol, 10.)

Juventus (olasz, 3.) – Freiburg (német, 11.), Roma (olasz, 4) – Real Sociedad (spanyol, 10.) 19: Sevilla (spanyol, 5.) – Fenerbahce (török, 14.)

Sevilla (spanyol, 5.) – Fenerbahce (török, 14.) 22: Bayer Leverkusen (német, 7.) – Ferencváros (15.)

Bayer Leverkusen (német, 7.) – Ferencváros (15.) 24: Union Berlin (német, 8.) – Union Saint-Gilloise (belga, 16.)

Union Berlin (német, 8.) – Union Saint-Gilloise (belga, 16.) 25: Sahtar Doneck (ukrán, 13.) – Feyenoord (holland, 12.)

Ez volt tehát az Index erősorrendje, most önön a sor, hogy szavazzon:

Melyik csapat nyeri meg az Európa-ligát? Arsenal

Bayer Leverkusen

Betis

Fenerbahce

Ferencváros

Feyenoord

Freiburg

Juventus

Manchester United

Real Sociedad

Roma

Sahtar Doneck

Sevilla

Sporting

Union Berlin

Union Saint-Gilloise

(Borítókép: David Price/Arsenal FC via Getty Images)