Karakteres kapus – mondta róla néhány hónapja a dél-amerikai labdarúgás egyik legnagyobb honi ismerője, a Futballtango blog fanatikus szerzője, Ficsura Ádám a Sportcastben. Damián Emiliano Martínez esetében a karakteresség talán még enyhe kifejezés is. A Mar del Platában született argentin kapus heves gesztikulációja, grimaszai legkésőbb a 2022-es katari labdarúgó-világbajnokság alatt tévénézők millióinak éghettek a retinájába. Későn érő típus? Született zseni? Egy szemtelen provokátor? Esetleg a jelzők közt feszülő ellentétek ellenére mindhárom egyszerre?

A ma már 30 esztendős kapus sikeres próbajáték után 2010-ben került nevelőegyesületétől, az Independientétől az Arsenalhoz, amelyben eleinte csak az utánpótlásban kapott bizonyítási lehetőséget, az első évében megfelelő papírok hiányában ráadásul csak barátságos meccseken szerepelhetett ott is.

Ennek ellenére hamar kivívta a londoni klub ikonikus menedzserének, Arsene Wengernek az elismerését, és 2012-ben már a Premier League-keretben is helyet kapott. Az év szeptemberében bemutatkozott a felnőttek között a Ligakupában, az áttörés pillanata azonban csak nem akart eljönni számára...

Ő a klub jövője, az alázata példaértékű

– mondta róla többször is a francia menedzser, aki azonban 2018-as visszavonulásáig mindössze hat PL-meccsen és öt Ligakupa-találkozón vetette be őt. Cserébe viszont ötször is kölcsönadatta, miközben olyan kapusokat igazolt elé a rangsorban, mint Emiliano Viviano (2013), David Ospina (2014), Petr Cech (2015), Bernd Leno (2018) és a már Wenger regnálása után érkezett Rúnar Rúnarsson (2020), hogy az utánpótlásból felkerült (az Emiratesben maradandót nem is alkotó) kollégákat ne említsük. A Transfermarkt becslése szerint az Arsenal összesen 33 millió fontot költött felnőttkorukban megszerzett kapusokra az idő alatt, hogy Martínez az első keret tagja volt. Fogalmazzunk úgy, nem épp a bizalom egyértelmű jele...

A helyzete Wenger visszavonulásával és Unai Emery érkezésével – akivel immár az Aston Villánál dolgoznak együtt – sem javult egyhamar: Cech és Leno mögött egy-egy kupameccset leszámítva még a keretbe sem fért be, így tavaszra kölcsönadták a másodosztályú Readingnek. A következő idénynek az Arsenal ismét úgy vágott neki, hogy csak az Európa-ligában indulhat, Emery pedig Cech visszavonulásával végre gesztust gyakorolt Martínez felé, s nem igazolt új embert a posztra. Az ekkor már 27 esztendős Martínez Leno árnyékából ki-kilépve az El-ben lett kezdő, s rögvest az Eintracht Frankfurt, majd a Standard Liège elleni csoportmeccset is kapott gól nélkül hozta le, több olyan bravúrt is bemutatva, ami az újságok címlapjára segítette.

Tudom, hogy egyelőre a második vagyok a sorban, de ennek nem kell örökre így maradnia. A célom, hogy én legyek a kezdő, és addig nem fogok megállni, amíg ez össze nem jön, nem elégszem meg azzal, hogy ücsörgök a kispadon örök másodikként. Tavasszal a Readingnél megtapasztaltam, milyen teljes bizalmat élvezni és első számú kapusként védeni. Meg akarom tapasztalni mindezt az Arsenalnál is

– idézte a Tribuna magazin.

Hiszek abban, hogy azért tartottak a klubnál, mert a menedzser látja bennem a potenciált, hogy belőlem is lehet első számú kapus még itt. Tudom, hogy Lenónak több profi meccse és így nagyobb tapasztalata van, de azt is tudom, hogy képes vagyok olyan teljesítményre, sőt talán még jobbra is, mint ő

– tette hozzá karakánul.

Az idény közben Emery helyére kinevezett Mikel Arteta irányításával az Olympiakosz elleni nyolcaddöntős kudarcból kimaradt, az argentin pusztán a kispadról nézte végig az El-kiesést jelentő két találkozót. Cserébe az FA-kupában vártak rá újabb kihívások, mígnem jött a koronavírus-járvány, és egyik napról a másikra három hónapos kényszerpihenőre ment a világ labdarúgása, így a Premier League is.

A pandémia sokak életét felforgatta, Emi Martínez sem maradhatott ki a sorból. Ám nem azért, amit elsőre gondolnánk. A PL június közepén indult újra. Az Arsenal a restartot követő második meccsét a Brighton ellen vívta, Leno térde pedig egy ütközés után kifordult, a horrorisztikus sérülést látva pedig hamar egyértelművé vált, a német jó darabig harcképtelen lesz. Martínez csereként beállva kétszer kapitulált, és az Arsenal kikapott. A folytatás viszont jóval meggyőzőbben alakult, a következő három bajnokit egyaránt kapott gól nélkül hozta le. Az idényből hátralévő nyolc PL-meccset összesen hét találattal, 81 százalékos (!) védési hatékonysággal tudta a háta mögött, miközben az FA-kupában főszerepet vállalt az elődöntőben a Manchester City, a fináléban pedig a Chelsea legyőzésében. Alapesetben az idénynek rég vége lett volna, amikor egyik pillanatról a másikra a sors különös játéka révén megkapta az esélyt, és az „ágyúsok” kezdőkapusává lett néhány hónapra.

Pályafutása első nagy trófeáját 28 évesen emelhette magasba, teljesítményével pedig felkeltette megannyi angol klub érdeklődését, no meg Lionel Scaloni argentin szövetségi kapitányét is. Nyolc évvel az első alkalom után végre ismét meghívót kapott a nemzeti csapatba... De erről majd később!

Tíz éven át dolgoztam kőkeményen a mostani lehetőségeimért. Büszkébb és boldogabb nem is lehetnék!

– mondta potyogó könnyekkel a díjátadó után.



A nyár fő kérdése immár az volt, Arteta elhiszi-e, hogy Martínez képes ugyanolyan vagy még jobb teljesítményre, mint Leno. És ha igen, hosszabb távon első számú kapusává teszi-e, akár a német posztrivális felépülését követően is.

A dilemmának szeptemberben az Aston Villa 18 millió fontos ajánlata vetett véget... Az üzlettel egyszersmind ő lett a birminghamiek valaha volt legdrágább igazolása a poszton (Tom Heaton 2019-es, csaknem 9 milliós rekordjára duplázott rá) és az Arsenal történetének második legdrágábban értékesített hálóőre is, mindössze félmillió fonttal elmaradva Wojciech Szczesnytől, akit 2017-ben a Juventus vitt el. Csak míg a lengyel kapus anno 132 Premier League-találkozót tudhatott a háta mögött, Martínez ennek tizedét, tizenhármat...

Az argentin eltökéltségéről sokat elárul, hogy az első birminghami „munkanapján” egy laminált papírlapot függesztett ki az öltözőszekrényére, a teendők listáján pedig ott állt az is:

Válj a világ legjobb kapusává!

A sztorit a Villa korábbi kapusedzője, a Martínezt a csapatba csábító Neil Cutler idézte fel a BBC-nek.

Az elhivatottsága olyan erős, tényleg bármire képes a kitűzött céljai eléréséért. Ez az a mentalitás, amiért mindenki másénál jobban akartam a szerződtetését

– jellemezte tanítványát az Aston Villát Dean Smith és Steven Gerrard regnálása alatt is segítő tréner, aki néhány hét alatt szoros barátságot kötött Martínezzel. Talán ez a barátság és bizalom kellett ahhoz, hogy az exarsenalos pillanatok alatt beilleszkedjen az „oroszlánoknál”. Első hét bajnokijából négyet kapott gól nélkül hozott le, végül 15 „clean sheetig” jutott, ami a teljes idényt tekintve a harmadik legtöbb volt az angol élvonalban. Csak a Manchester Cityvel bajnoki címet nyert Ederson, illetve a Chelsea-ben parádés teljesítménnyel bemutatkozott Édouard Mendy előzte meg, miközben ő középmezőnyhöz tartozó klubot erősített – a bordó mezesek 11. helyen zárták az idényt.

Nem volt könnyű meggyőzni a sportigazgatót és a többieket, hogy adjunk 18 milliót egy olyan kapusért, akinek alig volt élvonalbeli tapasztalata. De csináltam egy részletes PowerPointot, elemezve mindazt, amit nyújthat nekünk, kiemelve a karakterét. Szerencsére hallgattak rám, Emi pedig rögvest az első hónapjaiban bizonyította, megérte rááldozni ezt a pénzt

– nosztalgiázott Cutler.

Céltudatos srác, aki pontosan tudta, mit kell tennie azért, hogy még jobb és jobb legyen. Szinte mindennap lehúzott valamit filccel a listájáról, aminek az utolsó pontja az volt, a világ legjobb kapusává kell váljon. Sokan kritizálják a stílusa miatt, hogy kívülről néha nyersnek tűnik. De én egy egészen más, rendkívül emberséges, érzelmes oldalát ismerhettem meg. A munkám része, hogy néha kicsit pszichológus kell legyek, ehhez pedig tudnom kell szinte mindent a játékosom életéről. Tudják, mit mondok? Eminek egyetlen komoly problémája van, ez pedig az, hogy néha görcsösen túlakarja a dolgokat. Ez valahol a tapasztalatlanságának tudható be. Volt olyan, hogy annyira túlzásba vitte a pluszmunkát, hogy az edzés utáni tizenegyesvédésekbe sérült bele. De aztán ebből is tanult, a javára vált.

Martínez 78 százalékos védési hatékonyságával a PL kapusrangsorának élén zárt. A lövésminőség-mutatóból (PSxG) és a kapott góljai számából levezetett statisztika szerint bravúrjaival – az akkor még a Burnley-ben védő – Nick Pope-pal holtversenyben elsőséget jelentő 4,2 gólt előzött meg.

Az argentin válogatott szempontjából a lehető legjobb pillanatban érkezett meg élete addigi csúcsformájához. Az addigi egyes, Franco Armani sérülése is kellett hozzá, de 2021 júniusában bemutatkozott Scaloni csapatában, két héttel később pedig kezdőkapusként vághatott neki a Copa Américának.

A tornát egy meccs kivételével végigvédte, a Kolumbia elleni elődöntő tizenegyespárbajában három lövést is hárított, majd a házigazda Brazíliával vívott finálét kapott gól nélkül hozta le.

Akkor még nem sokan gondolták, hogy a következő másfél évet a világbajnoksággal bezárólag ő fogja végigvédeni a válogatottban, de Kolumbia ellen tényleg rengeteget tett hozzá. Yerri Minát szabályosan az őrületbe kergette a lövés előtt a dumálásával. Azon a tornán nagyon nagy érdemeket szerzett abban, hogy az argentinok 1993 után ismét nagy címet nyerjenek

– idézte fel Martínez berobbanását az „albicelestesben” Ficsura Ádám, amikor a vb alatt podcastünk vendége volt.

A kapus Katarban is letette a névjegyét, bár ezúttal a védési hatékonyságával nem tudott kiemelkedni a mezőnyből – viszonylag kevés lövést kapott a kapujára, azoknál viszont rendre kiszolgáltatott helyzetben volt –, a Hollandia elleni tizenegyespárbajban ismét bizonyította rendkívüli képességeit.

Elképesztően be tudja teríteni a kaput. Ez pont a hollandok elleni mérkőzésen jött ki gyönyörűen, ahol a másik kapus hiába volt vagy két méter, Martínezhez képest – ez most nem hangzik jól, és nem is akarok bántani senkit – szinte összecsuklott vetődés közben. A technika és az analógia egy dolog. Ma már alap, hogy a kapusok felkészülnek az ellenfelekből, hová és hogyan szokták, szeretik rúgni. Martínez viszont remek abban is, hogy belemásszon az ellenfele fejébe, amivel megint sokat tud javítani a saját esélyein

– jellemezte kapuskollégáját Bogdán Ádám, a Liverpool korábbi, a Ferencváros jelenlegi játékosa, amikor a Sportcast decemberi adásában a világbajnokságon négy közé jutott csapatok egyeseiről beszélgettünk vele.

Martínez a katari teljesítményére – és úgy összességében addigi pályafutására – a címvédő Franciaország elleni döntőben tette fel a koronát. A hosszabbítás utolsó pillanataiban mai napig emlegetett bravúrt mutatott be lábbal Randal Kolo Muani ziccerénél, majd a tizenegyeseknél ismét parádézott.

Karakteres kapus, a 2006-os világbajnokságon védő Roberto Abbondanzieri óta nem volt ennyire karakteres kapusa az argentin válogatottnak – vallja róla Ficsura. – Ez a tűz, ez a mindennek nekimegyek habitus hiányzott belőlük, Martínez viszont tényleg az egész védelmet fanatizálni tudja, sőt az egész csapatot is egy tizenegyespárbajnál, amint láthattuk.

A finálét követően a torna legjobb kapusának választották – hogy mit művelt az Aranykesztyűvel, legalább olyan emlékezetes, mint a Kolo Muani elleni védése... –, nyakában a világbajnoki arannyal pedig egyértelmű esélyessé vált a FIFA The Best (Az év legjobbja) gáláján arra, hogy 2022-es teljesítményével posztján a világ legjobbjának válasszák.

Össze is jött: a Real Madrid Bajnokok Ligája-menetelésében brillírozó Thibaut Courtois-t, valamint a Sevilla és a marokkói válogatott kapuját őrző, Katarban szintén maradandót alkotott Bonót előzte a top háromban. A gálát követően már indulhatott is az öltözőszekrénye felé lehúzni ambiciózus listája utolsó tételét...

Sokan kritizálták azért, amit a vb-döntő után a trófeával tett, de ezek az emberek nem ismerik Emi igazi arcát. Megszállott, igazi eszelős, amikor a futballról van szó, miközben nagyon is emberi, két lábbal áll a földön, a jelleme fikarcnyit sem változott, belül még mindig ugyanaz az argentin srác, akinek tinédzserként a futball adott reményt. Mindent megtett ezért a sikerért, étkezési tanácsadót, jóga- és pilatesoktatót fogadott, akár az éjszaka közepén is elment úszni, hogy így mozgassa át a testét, és segítse az izmai regenerációját. Tényleg mindent beleadott, ami persze pluszfeszültséggel is járt, valahol, valamikor ki kellett szakadjon belőle mindez

– fogalmazott Cutler, aki a vb előtti közvetlen felkészülésben már nem segíthette volt játékosát, mivel a Steven Gerrard menesztése után kinevezett Unai Emery – a közös londoni idényükből szintén ismerős Javi García személyében – saját kapusedzőt hozott a Villa Parkba.

Mint a legtöbb ember esetében, Martínez Cutler által sokat emlegetett emberi oldalát is alapjában határozta meg a gyerekkora. Ugyan az Atlanti-óceán partján fekvő Mar del Plata Argentína jobb környékei közé tartozik, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy könnyű lett volna az élete. Édesapja és édesanyja sokszor három műszakban dolgoztak, hogy fizetni tudják a számlákat, az akkor még „Dibu” becenéven futó fiúcska pedig fivérével együtt kezdett futballozni, eleinte az utcán, majd a környék legmeghatározóbb klubjában, az Independientében. A játék jelentette az egyetlen reményt számára, hogy kitörjön a szürkeségből, és idővel segíteni tudja a családját. Mindez töretlen elszántságot adott neki, amit az utcán szerzett tapasztalatok csak még acélosabbá tettek. Nem a legkifinomultabb módon.

Emi számára minden a család. Szorosan mögötte a futballal. Mindig az foglalkoztatja, hogyan segíthetne a körülötte élőknek, hogyan tehetné még boldogabbá a környezetében élő embereket. Itt a Villánál például rendszeresen szervezett a társaknak barbecue-partikat, olyan igazi, argentin marhasütéseket, így próbálta a keretet és családtagjaikat méginkább összehozni, elvégre számára a futballcsapat egy második család.

Azt azonban Cutler is elismeri, a pályán már közel sem kelti ilyen szimpatikus srác benyomását volt tanítványa.

Ez kicsit talán az én hibám is. Szerettük volna, hogy még magabiztosabb legyen, annyira, ami már-már az arroganciával határos. Azt akartuk, hogy a kritikus pillanatokban ne egy zárkózott, töprengő kapus benyomását keltse, hanem egyértelműen az ellenfelek tudomására hozza, kirobbanó formában van, hogy a tudása és a szenvedélye révén bármilyen tizenegyest ki tud fogni. A statisztikák azt mutatják, a lövőknek jóval könnyebb dolguk van a büntetőknél, kapusként tehát az a dolgod, hogy valahogy javíts az esélyeiden. Emi is csak ezért teszi, amit tesz. Remek példa erre, amikor 2021 szeptemberében Bruno Fernandes hibázott ellene – pedig semmi mást nem tett, csak közölte a portugállal, hogy Cristiano Ronaldo biztos jobban rúgná. Ez az egy mondat elég volt, hogy a fejébe másszon.

Kérdés, Martínez meddig gyakorolhatja még jediket megszégyenítő elmetrükkjeit. A FIFA ugyanis a vb-n tapasztalt felháborodás miatt az IFAB-bal (a futball nemzetközi szabályalkotó testülete) karöltve úgy módosítaná a szabálykönyvet, hogy a tizenegyesek elvégzésének szabályos körülményeit taglaló pont kiegészüljön azzal a tétellel,

a kapusok viselkedésükkel nem vonhatják el sportszerűtlenül a rúgó játékosok figyelmét a lövést megelőzően.

A lex Martínez értelmében a jövőben a játékvezetők azonnali sárga lappal vagy akár kiállítással is „díjazhatnák” azt a kapust, aki a tizenegyesek elvégzése előtt odalép az ellenfélhez, hogy bármivel is megpróbálja elbizonytalanítani. Kérdés persze, hogy egy ilyen szabályt miként lehet következetesen betartatni, és melyik játékvezető miként értelmezi a sportszerűtlen viselkedést – akár a gólvonalon való gesztikulációt...

Cutler azonban nem félti az idén szeptemberben már a 31. életévét betöltő futballistát, akinek bőven akad más, átlag feletti képessége: a kapusedző szerint olyan fizikai állapotban van, hogy tíz évet is letagadhatna.

Keveset védett, ennek pedig megvan a haszna: a teste, az ízületei és az izmai nem használódtak el. Igen, harmincon túl jár, ám éppolyan ruganyos, mintha 22 lenne. Jó néhány év van még benne a legmagasabb szinten

– idézte a BBC a 46 esztendős szakembert.

Hogy Emiliano Martínez, a világ – papír szerinti – legjobb kapusa pályafutásában milyen fordulatok lesznek még, nem tudhatjuk. Annyi biztos, télen a Bayern Münchennel is összeboronálták már. No meg az, hogy új célokat kell kiragasszon az öltözőszekrényének ajtajára.

Oda, ahol a vb-aranyról készült kép is lóg december óta...

