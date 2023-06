Külön utakon folytatja Vécsei Bálint és a Ferencvárosi Torna Club – jelentette be a hírt a népligeti klub szombaton délelőtt. A 12-szeres magyar válogatott labdarúgó négy bajnoki címet és egy Magyar Kupát nyert az FTC középpályásaként.

A futballista három és fél év után távozik az Üllői útról.

A klub honlapján kiemelték: Vécsei Bálint leigazolását 2019. december 28-án jelentették be az Üllői úton. A középpályás kétszeres válogatottként érkezett, viszont értékes nemzetközi tapasztalattal, hiszen korábbi klubjával, a svájci Luganóval többször is szerepelhetett az Európa-ligában.

Kiemelték: Vécsei a 2020–2021-es évadban sérülés miatt a szezon jelentős részét – így a Bajnokok Ligája selejtezőit és főtáblás meccseit is – kihagyni kényszerült, a következő idény viszont fontos változást hozott el ferencvárosi pályafutásában.

A Szerhij Rebrovot váltó Peter Stöger ugyanis az első pillanattól kezdve megadta neki a bizalmat. Így tett később az osztrák tréner tisztségét átvevő Sztanyiszlav Csercseszov is.

Ennek köszönhetően Vécsei Bálint négy BL-selejtezőn, hat El-csoportmeccsen, 25 bajnokin és három kupameccsen szerepelt, sőt többévnyi kihagyás után visszakerült a magyar válogatottba is.

A játékos a legutóbbi idényben is fontos tagja volt a Ferencvárosnak, és Marco Rossi szövetségi kapitány keretének is állandó tagja lehetett. A középpályás az El-menetelés során mind a hat csoportmeccsen, valamint a nyolcaddöntős mérkőzéseken is játszott. A csoportkörben győztes gólt szerzett az AS Monaco otthonában.

Vécsei Bálint minden sorozatot és felkészülési időszakot figyelembe véve összesen 119 tétmérkőzésen lépett pályára a Ferencvárosban, amelynek színeiben nyolc gólt szerzett.