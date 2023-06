A magyar labdarúgó-válogatott kedden Litvánia ellen lép pályára az Európa-bajnoki selejtezőn, az ezt megelőző hétfő sajtótájékoztató pedig nem várt hírt hozott: Szalai Ádám bejelentette, hogy visszavonul a profi játéktól.

A legmagasabb szinten akarta befejezni

„Az volt a célom, hogy a legmagasabb szinten kezdjem és fejezzem is be a karrierem. Büszke vagyok a tizenkét év Bundesliga-szereplésre, hogy négy különböző csapatban szerepelhettem, és arra is, hogy jelenleg a legeredményesebb magyar vagyok a német bajnokságban. Hogy Bajnokok Ligájában szerepelhettem, hogy tevékeny részese voltam” – mondta Szalai Ádám Telkiben.

A 193 centis csatár hozzátette:

„A cél múlt nyár volt, végül idén lett belőle. Aki ismer, tudja, hogy mindig is a legmagasabb szinten szerettem készülni. Mindig az lebegett a szemem előtt, hogy úgy fejezzem be, hogy a legmagasabb szinten búcsúzom.”

A jövőjével kapcsolatban elmondta, a kint megszerzett tudást és tapasztalatot itthon szeretné kamatoztatni.

„Ennyi év után – mikor az ember 15-16 évesen külföldre kerül, és ennyi áldozatot hoz – honvágyam volt. Azt a fajta tudást és tapasztalatot, amit kinn szereztem, szeretném itthon kamatoztatni. Szeretnék olyan feladatot elvállalni, amivel száz százalékig tudok azonosulni, amit nem csak gyorsan elvállalok, hanem a szaktudásomat maximálisan hozzá tudom tenni.”

A magyar labdarúgó-válogatott korábbi csapatkapitányát pályafutása legjobb élményeiről is faggatták.

„A legszebb élményem? Mindaz a fanatizmus, a telt házak, amely a Bundesligát jellemezte. Elképesztő élmények voltak ezek, mindegy, milyen sérülések voltak, hogy nem játszottam időnként, hogy kiraktak a keretből. Nem tudok ebből a tizenkét évből kiemelni egy-egy momentumot lenn vagy fenn. Az egészre nagyon büszke vagyok.”

Rengeteget köszönhet a sportnak

Szalai Ádám tavaly szeptemberben jelentette be, hogy visszavonul a válogatottságtól, ezt a hírt viszont már a bejelentés előtt megszellőztették.

Ezúttal a keret még a keret tagjait is meglepetésként ért a mostani bejelentés. Beszélt a pályafutása nehézségeiről, és arról is, hogy mit tanított számára a labdarúgás, valamint arra is kitért, hogy ő mit adott véleménye szerint a sportágnak.

„Nehéz feladat volt ilyen fiatalon kimenni a család nélkül. Csak a munka, csak a munka, és reménykedtem, hogy be fog érni. Ez sok-sok mindenre megtanított. A folyamatos versenyhezet, az alkalmazkodás megtanított az élet más területein is máshogy kezelni a dolgokat. Ezt mind ennek a sportnak köszönhetem. Hogy én mit adtam a labdarúgásnak? Nem szeretnék az eredményeimről beszélni. Az, hogy hányszor lehettem válogatott, hogy hoygan tudtam elhagyni a csapatot, hogy ott volt a Bundesliga, azok a gólok, pillanatok. A barátságok, amiket kaptam játéktól. Tényleg csak azt tudom mondani, rendkívül büszke vagyok.”

Bővebben hamarosan.