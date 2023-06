A jelenlegi helyzet nem meglepő, tekintettel arra, hogy az együttes az előző idényben több mint 600 millió euróért vásárolt játékosokat, így borzasztóan telítetté vált a keret, amiből most szelektálni kell.

A londoni „kékek” a hírek szerint megegyeztek a bajnok, FA-kupa- és Bajnokok Ligája-győztes Manchester Cityvel Mateo Kovacic átigazolásáról, akiért összesen akár 30 millió fontot (25-öt előre, 5-öt különböző feltételek teljesülése esetén) kaphatnak.

Az Arsenal is közel van a megállapodáshoz, Kai Havertzért 65 millió font körüli összeget utalhatnak el az „ágyúsok”, akik a német szélsővel már dűlőre is jutottak a hírek szerint.

N'Golo Kanté már egészen biztosan Szaúd-Arábiában folytatja, ma jelentette be érkezését az al-Ittihad, de a marokkói varázsló Hakim Zijes is megegyezett már az al-Nasszrrel, az al-Ahli pedig a kapus Édouard Mendyt kaparinthatja meg hamarosan. Hogy egy negyedik csapat is szóba jöjjön, az al-Hilal Kalidou Koulibalyt csábíthatja el Londonból.

A Manchester United Mason Mountért indított újabb támadást, ezúttal 45+5 millió fontos ajánlatot küldött a rekordbajnok. De nagyon gyorsan jött a válasz: ennyi bizony nem lesz elég a 36-szoros angol válogatott játékosért.