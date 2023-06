Az Arsenal után a Manchester City is beszállt a Declan Rice-ért folytatott versenyfutásba, de az „égszínkékek” ajánlatát is kikukázta a West Ham United.

Az „ágyúsok” a múlt héten dobtak be egy 75 + 15 millió fontos (átszámítva 105 millió eurós) csomagot az angol válogatott középpályásért, de a „kalapácsosok” egyrészt a Manchester City megérkezésére vártak, másrészt nehezményezték a bónuszok lehívásának realitását is.

Az angol bajnokság mellett az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is megnyerő csapat be is csatlakozott a versenyfutásba, de hiába a 80 + 10-es (ugyancsak 105 millió eurós összértékű) ajánlat, ez a konstrukció sem nyerte el a West Ham tetszését.

A 24 éves középpályás a Chelsea utánpótlásából került tíz évvel ezelőtt a West Ham Unitedhez, ahol a 2017. májusi bemutatkozása óta összesen 245 tétmérkőzésen lépett pályára, nemrégiben pedig Európa-konferencialigát nyert.

Rice az ír korosztályos válogatottakat kijárva 2019-ben mutatkozott be az angol felnőttválogatottban, tagja volt a Nemzetek Ligájában bronzérmes, az Eb-döntős és a világbajnoki negyeddöntős csapatnak is, eddig 43-szor viselhette a „háromoroszlánosok” dresszét.