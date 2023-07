Óriási csalódást okozott a Ferencváros a Kí Klaksvík elleni BL-selejtező visszavágóján: hazai pályán kapott ki simán 3–0-ra feröeri riválisától, így már az első fordulóban búcsúzott a legrangosabb európai kupasorozattól. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón az azóta menesztett Sztanyiszlav Csercseszov és Magne Hoseth értékelt.

„Nagyon rossz meccset játszottunk ma, aludni kell egyet, hogy átgondoljuk a folytatást” – kezdte az értékelését a Fradi orosz mestere, majd így folytatta: „Egy edző és egy játékos karrierjében is vannak súlyos vereségek és csalódások, sajnos ez most egy ilyen a miénkben is, de nem ez az első és vélhetően nem is az utolsó. Ha az ember nem koncentrál százszázalékosan, akkor kellemetlen meglepetések érhetik, ami edzéseken tökéletesen működött, abból a pályán ma semmit nem láttam viszont. Szörnyű este ez a számunkra, ki kell elemeznünk a hibákat, mert azokból akadt bőven.”

Az orosz mester tehát konkrétumot nem árult el a jövőjével kapcsolatban, az FTC elnökének, Kubatov Gábornak mérkőzést követő Facebook-bejegyzése azonban sokat sejtető...

Aztán nem sokkal később jött az újabb bejegyzés, a klubelnök ekkor már arról tájékoztatott, hogy ennyi volt, befejezték a közös munkát Csercseszovval.

„Egy álom véget ért, hiszen a Bajnokok Ligája csoportkörébe szerettünk volna bejutni, innentől viszont mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Konferencialigában kerüljünk főtáblára” – folytatta Csercseszov, akitől az Index azt kérdezte, hogy bár a Fradi keretét egyénileg jobb és technikásabb játékosok alkotják, mivel magyarázható szerinte, hogy a feröeriek lelkesedésben és hozzáállásban nemhogy eltüntették ezt a különbséget, hanem a maguk javára fordították a párharcot.

Abszolút igaz a felvetése, a válaszokat azonban csak azután kapjuk meg, ha részletesen kielemeztük a párharcot és a mérkőzést. Az én hozzáállásom biztosan nem változott, nem éreztem azt, hogy a játékosaim lebecsülték volna az ellenfelet, főleg, mert tudjuk, a sportban minden megtörténhet, mi is okoztunk bravúrokat, elég, ha csak az előző szezon Európa-liga-menetelését említem, ahol nyolcaddöntőt játszhattunk. Az is tény, hogy hét új játékosunk van, akiknek idő kell a beilleszkedéshez, amennyi pedig a rendelkezésünkre állt, a jelek szerint nem volt elegendő...

– válaszolta lapunknak az orosz mester.

A KÍ Klaksvík vezetőedzője, Magne Hoseth természetesen földöntúli boldogságot érzett a lefújást követően. „Ha a játékosaink hisznek magukban, hegyeket képesek megmozgatni, ezt ma este bizonyították. Elmondhatatlanul büszke vagyok rájuk, egy ilyen kis helyről érkező csapatnak, mint mi vagyunk, ez egy hatalmas pillanat, talán a klub legszebb sikerét értük most el. A 3–0-s különbség talán túlzó, de a két mérkőzés alapján talán mondhatom, megérdemeltük a továbbjutást.”

A feröeri mester rendkívül hálás a ferencvárosi közönségnek, amely megünnepelte csapatát a lefújást követően, hihetetlen élményt szerezve ezzel a futballistáknak és a szakmai stábnak egyaránt. Lapunk azt kérdezte a 42 éves szakembertől, mit szólt az FTC hivatalos közösségi oldalain a napokban megjelent bejegyzésekhez, amelyben kész tényként közölték, hogy csakis a Fradi juthat tovább a párharcból – jelentett-e esetleg extra motivációt ez a futballistáknak?

A Ferencváros helyében, azt hiszem, én is lenéztem volna a csapatunkat. Nem volt bennünk rossz érzés emiatt, és szerencsére bebizonyítottuk, talán jobb előbb lejátszani a meccset, mielőtt bármit kiteszünk az internetre…

Magne Hoseth elárulta, egy ilyen győzelem után bármire képesnek tartja csapatát a selejtezősorozat folytatásában, de egyelőre a mostani diadalt szeretné maximálisan kiélvezni. Végül köszönetet mondott a magyar és a budapesti embereknek, soha nem járt még hazánkban, de rendkívül barátságos fogadtatásban részesült, egy életre a szívébe lopta magát Magyarország fővárosa.

(Borítókép: A feröeri Kí Klaksvík játékosai ünneplik győzelmüket a labdarúgó Bajnokok Ligája 1. selejtező fordulójában játszott Ferencváros TC – Kí Klaksvík visszavágó mérkőzés végén a Groupama Arénában 2023. július 19-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)