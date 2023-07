A Ferencváros csúfos, 3–0-s zakóba szaladt bele a feröeri KÍ Klaskvíkkal szemben a Bajnokok Ligája selejtezőjének 1. fordulójának visszavágóján az Üllői úton. A zöld-fehérek ezzel kiestek a BL-ből, miután az első mérkőzésen gól nélküli döntetlent értek el a feröeri bajnok otthonában.

Bár Sztanyiszlav Csercseszov vezetőedző nem mondott le közvetlenül a lefújást követően, Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a Facebook-oldalán közölte, hogy ennyi volt.

A Sztanyiszlav Csercseszovval történő személyes megbeszélésem eredménye, hogy nem dolgozunk tovább együtt

– írta közösségi oldalán a klubelnök.

„Egy edző és egy játékos karrierjében is vannak súlyos vereségek és csalódások, sajnos ez most ilyen a miénkben is, de nem ez az első és vélhetően nem is az utolsó. Ha az ember nem koncentrál százszázalékosan, akkor kellemetlen meglepetések érhetik. Ami edzéseken tökéletesen működött, abból a pályán ma semmit nem láttam viszont. Szörnyű este ez a számunkra, ki kell elemeznünk a hibákat, mert azokból akadt bőven” – értékelt a lefújást követően Csercseszov, ám a hibák elemzése a fejlemények tükrében már nem az ő feladata lesz.

Csercseszov eredménye: két bajnoki cím és egy kupagyőzelem

Az 59 éves orosz vezetőedző 2021 decemberében vette át a Ferencváros irányítását. Összesen 73 tétmérkőzésen ült az együttes kispadján, 41 győzelem és 13 döntetlen mellett 19 vereség a mérlege.

Kétszeres magyar bajnok, a Magyar Kupát egyszer nyerte meg,

ami pedig a tétmeccseket illeti, edzői pályafutása során a legtöbb alkalommal a zöld-fehéreket irányította. Szerződése 2024 nyarán járt volna le.

(Borítókép: Sztanyiszlav Csercseszov. Fotó: Bús Csaba / MTI)