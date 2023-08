Hihetetlen: a reptéren fordították vissza a Bayern 100 millió eurós igazolását

A német Sky számolt be róla elsőként, hogy az angol élvonalbeli klub az utolsó pillanatokban visszavonta az engedélyt, még annak ellenére is, hogy Harry Kane már a londoni reptéren tartózkodott, felszállásra készen. A hírek szerint a Tottenham újra tárgyalni akar a Bayernnel még azok után is, hogy már megállapodtak a felek egy 100 millió eurónál is magasabb átigazolási összegben.

Jelenleg az a helyzet, hogy Kane visszafordult a reptérről, és hazatért családjához, miközben várja, hogy csapata megadja az engedélyt az utazásra. Egészen elképesztő, mekkora mizéria övezi az angol válogatott támadó potenciális klubváltását.

A Sky hozzáteszi, amennyiben a londoniak mégis engedélyezik Kane utazását, úgy a támadó a mai nap folyamán Münchenbe utazik, átesik az orvosi vizsgálatokon, majd aláírja négyéves szerződését. A futballvilág legfontosabb átigazolási híreit és pletykáit alább olvashatja.