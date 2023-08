Eljött a nap, amire június vége óta megannyi magyar futballrajongó várt: Szoboszlai Dominik tétmeccsen is bemutatkozott a Premier League-ben, ráadásul rögvest kezdőként kapott bizonyítási lehetőséget a Chelsea otthonában.

A magyar válogatott csapatkapitánya már az ötödik perc végén felhívta magára a figyelmet, lendületes megindulásával három londoni között tört kapura, ám mielőtt lőhetett volna, csapattársa, Diogo Jota durrantotta el előle a labdát – pontatlanul.

Mindenesetre már az első tíz percben is azt lehetett érezni, a vendégcsapat jóval lendületesebb támadásokat képes vezetni, mint a házigazda, a nyáron kinevezett Mauricio Pochettino irányítása alatt jelentősen átalakult Chelsea.

A Liverpool lendülete a 18. percben érett góllá, Mohamed Szalah jobbról érkező centerezésére Luis Díaz érkezett tökéletes ütemben, majd átvétel nélkül a Robert Sánchez által őrzött kapu jobb oldalába helyezett (0–1). A szezonnyitók nagymesterének számító egyiptomi csatár ismét lecsapott, hetedszer lépett pályára egy PL-idény első fordulójában, és a tizenkettedik gólban vállalt már szerepet ezeken a meccseken. Nem sokkal később a tizenharmadik is meglehetett volna: Szalah lépett ki ziccerben, és lőtt is a Chelsea hálójába, ám a vonalazás után kiderült, néhány centis lesről indult az egyiptomi, így egyelőre nem változott az állás...

A játékrész hajrájához közeledve megélénkültek a londoniak is, a 37. percben pedig összejött az egyenlítés is a kék mezeseknek. Egy jobbról érkező beadást Szoboszlai bólintott ki röviden, Ben Chilwell fejelte azonnal vissza Axel Disasinak, aki öt méterről a kivetődő kapus mellett kotort a kapuba (1–1). A 40. percre fordulva pedig már a vezetést is összehozhatta volna a Chelsea, ezúttal Chilwell lépett ki a leshatárról, és Alissont elfektetve mattolta is a liverpooli védelmet – de a VAR (joggal) ezt a találatot is elvette.

A szünet előtti szűk 15 perc egyértelműen Pochettino csapatáról szólt, a fordítás azonban Nicolas Jackson és Raheem Sterling lövéséből sem jött össze.

Fordulás után is a Chelsea folytatta lendületesebben, amiből aztán élvezetes adok-kapok bontakozott ki. Az 52. percben a Szoboszlai által elvégzett szögletből szerezhette volna vissza a vezetést a Pool, de Díaz fejese után Jackson tudott menteni, s bár a londoni támadó kezét is érintette a labda, az új szabálymagyarázat alapján ezért nem kellett tizenegyest ítélni.

A londoniak labdabirtoklásban egyértelmű fölényt alakítottak ki, a kapu előtt mégsem voltak annyival veszélyesebbek a Liverpoolnál. Klopp változtatott először, a 66. percben Cody Gakpo és Jota helyét Darwin Núnez és Curtis Jones vette át – jelentős változást azonban ez sem hozott a játék képében. A vendégek masszív védekezésből igyekeztek kontrázni, a Chelsea pedig Alisson kapujától 30-35 méterre járatva a labdát kereste a rést a reteszen...

A hajrára az újabb cserék mellett is még jobban beszorultak a „vörösök”, akiknek a játéka ebben a periódusban már egyáltalán nem volt meggyőző. Szoboszlai előtt a 85. percben adódhatott volna még egy ígéretes lehetőség, ám 22 méterről a lövés helyett inkább a passzt választotta Núnez irányába – ezt pedig lefülelte a hazai védelem. A végjátékban Sánchez eladott labdája okozhatott volna még komoly gondot a londoniaknak, de Núnez ziccerben nem tudta átvenni Mac Allister indítását. Az utolsó szó a Chelsea-é lehetett volna így, ám Mihajlo Mudrik a leshatárról kilépve hiába húzta el a labdát Alisson mellett, hosszan szöktette magát, kisodródott helyzetből visszapasszolt centerezését pedig nem tudta kapura tenni az érkező Ian Maatsen.

A Liverpool londoni döntetlennel kezdte az új szezont – Szoboszlai pedig kezdőként rögvest 90 perccel...

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 1. FORDULÓ

Chelsea–Liverpool 1–1 (Disasi 37., ill. Díaz 16.)

