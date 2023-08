Tom Brady betévedt egy angol pubba, a szurkolók nem hittek a szemüknek

Az angol labdarúgó másodosztályban szereplő Birmingham City augusztus elején jelentette be, hogy a hétszeres Super Bowl-győztes Tom Brady a klub résztulajdonosa lett. Nos, túl sokáig nem várt vele az NFL-legenda, és már az első adandó alkalommal meglepte a klub szurkolóit a stadion előtt található pubban.

Tom Brady, a hétszeres Super Bowl-győztes NFL-legenda felejthetetlen élményt szerzett a Birmingham City szurkolóinak, akik a St. Andrew’s Stadion előtti egyik pubban hangolódtak a csapat Leeds United elleni bajnokijára az angol másodosztályban, a Championshipben.

A találkozó kezdete előtt ugyanis egyszer csak megjelent a pubban Tom Brady, aki augusztus elején vált a birminghami klub résztulajdonosává.

Tom Brady itt van, és egyszerűen tökéletes. Egy pillanat alatt megváltoztatta a légkört

– tweetelte az egyik szurkoló, de a 46 éves legenda megjelenése a többiek napját is feldobta.

A már visszavonult irányító a testőreivel lépett be a pubba, majd bemutatkozott a helyieknek – bár aligha kellett bárkinek is elmondani, hogy ki toppant be éppen a kocsmába.

A belépő emlékezetesre sikeredett, és vélhetően nemcsak azért volt felejthetetlen élmény a birminghami szurkolóknak, mert találkozhattak Bradyvel, hanem azért is, mert a csapat egy 91. percben szerzett góllal 1–0-ra legyőzte Leeds Unitedet, és két forduló után egy győzelemmel és egy döntetlennel áll az angol másodosztályban.