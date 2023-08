Labdát váltott Tom Brady: beszállt az angol futballba

Tom Bradyt aligha kell bemutatni bárkinek is: az amerikai futball valaha volt legjobb játékosaként tartják számon, 23 szezont húzott le az NFL-ben, hétszer nyerte meg a Super Bowlt – ötször a döntő legértékesebb játékosának is megválasztották (MVP) –, ami egyébként a világ egyik legnézettebb sporteseménye. Több rekordot is ő tart a ligában, idén februárban azonban bejelentette, hogy most már tényleg nincs tovább, visszavonul. Portrét is írtunk róla, azt itt találja. Magánélete is bekerült a hírekbe mostanában.

Cipője szögre akasztása óta sem távolodott el a sporttól, az elektromos hajóverseny, az E1 világbajnokság egyik csapatának tulajdonosa lett, valamint az észak-amerikai profi női kosárlabdaligában (WNBA) szereplő Las Vegas Acesben is résztulajdonos lett. Szerdán, 46. születésnapján bejelentette, hogy érdekeltséget szerzett az angol másodosztályú Birmingham City FC-ben.

Tom Brady résztulajdonos lett, valamint az újonnan létrehozott tanácsadó testület elnöke is egyben.

A Birmingham elnöke, Tom Wagner közölte: a korábbi NFL-klasszis pénzét, idejét és szaktudását is Birminghamre áldozza. De hogy mit tud Tom Brady az angol futballról? Azt ő maga válaszolta meg egy videóban a klub közösségi oldalán.

Sokat kell még tanulnom. De a győzelemről tudok egyet s mást.

Az 1875-ben alapított Birmingham City FC legutóbb 2011-ben szerepelt a Premier League-ben, abban az évben megnyerte az angol Ligakupát is, az Arsenalt legyőzve a döntőben. A hétvégén rajtoló Championship első fordulójában Walesbe látogat a csapat, a Swansea vendége lesz.

Ahogy azt megírtuk, Tom Brady már a sokadik amerikai híresség, aki tulajdonosként száll be a labdarúgásba: többek között Drake, Will Ferrell és Kate Upton is megtette már ezt.