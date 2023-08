Tényleg semmi sem szent? A szaúdiak bevásárolnák magukat az európai BL-be is

Egy egyre erősödő pletyka járja a Szaúdi Labdarúgó-szövetség rijádi központjának folyosóit, no meg az ország legjelentősebb klubjainak irodáit – különösen a szaúdi befektetési alap (PIF) által felvásárolt négyes, az al-Nasszr, az al-Hilal, az al-Ahli és az al-Ittihad székházaiban lévőket… E z a pletyka pedig a Corriere dello Sport információi szerint nem szól másról,

mint hogy az említett csapatok egyike a 2024–2025-ös szezonban az európai Bajnokok Ligája-sorozat szabadkártyás résztvevője lehet!

Az olasz lap a hangulatos, és még hangzatosabb felütés mellett egyelőre sok részletet nem közölt a szaúdiak tervéről, csupán annyi tűnik biztosnak, hogy a következő hónapban „konkrét lépésekre” készül a szaúdi szövetség. Hogy ez pontosan mit jelent, talán csak Rijádban tudják, mindenesetre szép szavaknál, egyszerű kérésnél alighanem többről lesz $zó.

Emlékezetes, az UEFA vezetői bő egy éve, az európai Szuperliga tervezetére válaszul álltak elő saját BL-reformjukkal, melynek lényege, hogy az eddigi 32 helyett 36 együttes kerülne a főtáblára, a klubok pedig többé nem négyfős csoportokban, oda-visszavágós rendszerben küzdenének ősszel, hanem a sakkból ismert svájci modell alapján nyolc meccset vívnának csupa-csupa különböző ellenféllel. A nyolc találkozó után az összesített tabella alapján alakulna ki a tavaszi, egyenes kieséses szakasz mezőnye (az első nyolc egyenes ágon, a 9–24. helyezettek rájátszás után kerülnének oda).

Mindez egyúttal azt is jelentené, ha a szaúdi pletyka valósággá válik, az al-Nasszr vagy épp az al-Hilal – a Corriere szerint a szabadkártyát a helyi szövetség mindig a bajnoki aranyérmesnek adná – minimum nyolc meccset lejátszhatna európai élcsapatok ellen, ráadásul ebből négyet hazai pályán rendezhetne meg.

Egyértelmű, az arab futball célja, hogy globális viszonyítási ponttá váljon – fogalmaz a cikk, utalva az elmúlt fél évben látott elképesztő pénzáramlásra (is). Emlékezetes, idén januárban az al-Nasszr Cristiano Ronaldót csábította el csillagászati összegért cserébe Európából, azóta pedig a PIF felvásárlásának köszönhetően a liga másik három klubja is elkezdte elszívni a jó nevű – Sadio Mané, Rijad Mahrez, Firmino, Jordan Henderson –, időnként nem is olyan idős, akár 30 év alatti játékosokat – például Szergej Milinkovics-Szavicsot vagy Ruben Nevest – az öreg kontinensről.

Arról, hogy a futballt, és összességében a profi sportba áramoltatott pénzt milyen koncepció mentén igyekszik elkölteni az arab állam, korábban itt írtunk részletesen.

Az, hogy a szaúdiak igyekeznek az európai piacon is megvetni a lábukat, eddig sem volt titok, a BL-indulásról szóló pletyka előtt nem sokkal az lett hivatalos, válogatottjuk ősszel két felkészülési mérkőzésen is Nagy-Britanniában lép pályára – mindkettőn a PIF többségi tulajdonában álló Newcastle United otthonában.

A középtávú terv pedig? A 2030-as labdarúgó-világbajnokság megrendezése…

(Borítókép: Michael Regan / UEFA / UEFA / Getty Images)