Kiharcolt tizenegyes és gólpassz – Szoboszlai főszereplő volt az első hazai bajnokin

„Persze, hogy ismerem, ígéretes igazolásnak tűnik” – vágta rá válaszként liverpooli vendéglátóm a kérdésre, ismeri-e Szoboszlai Dominik nevét. Kicsi a világ, gondolhatnánk, de annyi helyzeti előnyöm azért akadt, hogy a váróban ülő, ránézésre hét-nyolc éves kisfián épp egy Liverpool-mez volt.



A Sapphire Street inkább már külső kerületi rész, mintsem a város centrumához esne közel. A kikötőktől és az innen északra fekvő Anfield Roadtól is jó 20 percnyi autóútra, buszozva 40-45-re fekszik, ilyen szempontból szinte elhanyagolhatónak tűnt az esélye, hogy épp egy Liverpool-szurkolónál kössek ki, aztán mégis így lett. Eiran aztán sztorizni kezd – valahogy szinte minden liverpooli azzal kezdi, mennyire nehéz helybéliként is jegyet szerezni a meccsekre, ha valaki nem bérletes, „bérletet pedig leginkább csak örökölni lehet” –, mesélt arról, milyen volt az előző szezonban először úgy meccsre menni, hogy vitte a fiát is. És arról, hogy a koronavírus-járvány miatti szigorítások alatt, mikor végre szakaszosan újra elkezdték beengedni a nézőket „szinte lottó ötössel ért fel”, hogy ő is bejutott egy találkozóra, de annak „semmi köze nem volt a valódi futballhangulathoz”. Pedig éppenséggel a vörösök által három évtized után újra megnyert bajnoki cím felé vezető menetelés részese lehetett...

„Remek szezon volt, azóta viszont igazi hullám vasutazás, ami a csapattal történik, egy jobb és egy rosszabb idény váltja egymást. Most egy jobb szezon jöhet – nem csak amiatt, mert a váltakozás így adja ki, hanem jól is sikerültek az igazolások. Szoboszlai és Alexis Mac Allister is jó fogásnak tűnik. Bár azért nem ártana mögéjük még egy középpályás” – meséli. Amikor felvetem neki, hogy a csapat épp most jelentette be a Stuttgarttól érkező Endo Vataru szerződtetését nagyot néz, mint kiderül, a 30 éves japánról korábban még nem hallott...



Ugyan a meccs helyi idő szerint 15 órakor kezdődik Eiran tanácsára már délelőtt megindulok, a célpontom pedig az Anfieldtől néhány sarokra található The Twelfth Man sportbár. Szerinte kevés autentikusabb szurkolói kocsmát találhatnék a stadion környékén – noha választékból nincs hiány –, mint a drukkerek egyik legrégebbi törzshelye a cégér szerint több mint 70 éve működik. A belső tér itt-ott kissé kopottas, de így is kifejezetten hangulatos. Sok szurkolói kocsmával ellentétben nem lógnak léptem nyomon sálak, mezek, relikviák a falakról, inkább a fakazettás berakások és a bordó kárpit dominál. Ami a célközönség szempontjából sokkal fontosabb: csapon több mint húsz féle sörök akad, az igazi különlegességek viszont üvegben „lapulnak” a pult alatti hűtőkben.

Az odavezető út egy részét – mivel nem esik – gyalog teszem meg. Eiran esete ugyanis egy rögtönzött közvéleménykutatásra sarkalt. A Sapphire-hez közel eső utcákban Szoboszlai Dominik múlt év decemberében – ügynöksége, az EM Sport Consulting gáláján – készült fotóját mutogatva arra voltam kíváncsi, milyen arányban ismerik meg a járókelők a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányát. Persze aligha mérvadó a kísérlet, mégis egyik-másik válasz remek szórakozást biztosított.

Húsz alany után a mérleg nem is rossz: a felénél épp eggyel többen, tizenegyen tippelték helyesen, hogy futballistáról van szó, kilencen mondták Liverpool-játékosnak, öten tudták, hogy idén írt alá a klubhoz, és négyen a Szoboszlai nevet is kimondták segítség nélkül. Minden ötödik ember.



A rögtönzött felmérés szórakoztatóbb része az volt, amikor a tippek nem találtak. A képválasztás – és Szoboszlai akkori öltönyválasztása – megtette a hatását: volt, aki filmsztárt, politikust, vagy épp az egyik helyi Beatles emlékzenekar fronténekesét vélte felfedezni a játékosban.

Az út második felén a 86-os busz segít ki, a megállója cirka 800 méterre van az Anfieldtől, rögvest mellette egy septiben felhúzott bódéval, ahol a helyi árusok a többi között 12 és 20 fontra árazott szurkolói sálaikat próbálják a járókerlőknek eladni. A sátor tetejére aggadtva már messziről kiszúrni a Szoboszlai Dominikot ábrázoló portékát… Állítólag jól fogy, meséli a kofa, de talán csak azért, mert azt reméli, így nagyobb szükségét érzem majd én is beszerezni egyet. Csalódnia kell.

A The Twelfth Man kapui hivatalosan tizenegykor nyílnak, de meccsnapon azért már ennél hamarabb is be lehet ülni. Érdemes is korán érkezni, mert a többségnek ilyenkor esélye sincs ülőhelyet szerezni. Hiába gondoltam magamat leleményesnek, néhány perccel a nyitás után már csak a pultot támasztva tudtam kikérni az italom. Cserébe beszélgetésbe bonyolódni jóval könnyebb volt, mint hittem…

„Csak nem Szoboszlai fan?” – kérdezett az irányomba egy huszas éveiben járó fiatal férfi, látva a mellényemen a Hungary feliratot.

„Mondhatjuk úgy is” – feleltem, és innentől kezdve amíg Matt (és mögötte álló testvére) a korsója végére nem ért, a Liverpool új igazolásai szolgáltatták a témát. A fivérek egyébként nem túl optimisták, Szoboszlaiban és Alexis Mac Allisterben is óriási potenciált látnak, Endót ellenben vészmegoldásnak gondolják, akivel nem feltétlenül fogják tudni megfelelő szinten megoldani a középső középpályás posztot.

Egyre gyűlnek az emberek, a tévéken valami ismétlés megy, ha jól tippelem, az előző esti Championship-meccs. Rákérdek, emlékeznek-e még magyar játékosra a Liverpool történetéből, Bogdán Ádám neve hamar előkerül, másokról viszont nem tudnak nyilatkozni, Gulácsi Péter neve ismerősen cseng nekik, de a Bundesliga miatt, azon meglepődnek, hogy jó tíz éve ő is itt pallérozódott. A kilencvenes évekig és Kozma Istvánig ezen a ponton már nem is látom értelmét elmenni… Szabadkoznak – nem mintha lenne mire –, hogy Gulácsi és Németh Krisztián idejében még tinédzserek sem voltak.

13 óra 30 perc. A kezdőrúgásig még másfél óra, ám ideje az irányt a stadion felé venni. Különleges élménynek ígérkezik az is, amint a helyi tőrzszsurkolók kapu mögötti szektora, a Kop apránként megtöltődik, és a drukkerek elkezdenek „behangolni” a meccsre – és a már-már legendásnak számító You'll Never Walk Alone-ra.

A főlelátó oldalában felállított színpadon egy helyi banda játszik – szívfájdalom, nem a Beatles tribute, hogy megtudnám, kivel keverték össze délelőtt Szoboszlait. A szervezők láthatóan próbálnak egy egésznapos kikapcsolódást kreálni a mérkőzés köré.

Intenzíven kezdődött a meccs

Szoboszlai és Kerkez Milos is a kezdőben kapott helyet. Az 50 ezer fős stadionban mintegy 2500 Bournemouth szurkoló érkezett, de meglepően hangosak voltak. A magyar válogatott csapatkapitánya végezte el a kezdőrúgást, ám valami zavar lehetett a liverpooli fejekben, mert az első percben egy pontatlan passznál Trent Alexander-Arnold veszítette el a labdát, Jaidon Anthony gólt is szerzett – amit aztán les miatt érvénytelenítettek. Egy percre rá azonban Virgil van Dijk elrontott passzát nem tudta átvenni Alexander-Arnold, a szemfüles Dominic Solanke pedig le is csapott a labdára. Az ő próbálkozását ugyan fogta Alisson, de a második hullámban érkező Antoine Semenyo megbüntette a sorozatos hibákat védő Liverpoolt (0–1).

A bekapott gólt követően nem sikerült a befoltozni a lyukakat a Liverpool léket kapó hajóján, a 9. percben Alisson hozott össze majdnem egy újabb Borunemouth gólt. A kapus a tizenhatos magasságában terelgette a labdát, amikor megcsúszott, a vendégek pedig megpróbálták kihasználni a lehetőséget, hogy megszerezzék a labdát, ezt pedig csak egy sárgát érő becsúszással tudta megakadályozni a brazil kapus. Ígéretes helyről jöhetett Kerkez csapata egy szabadrúgással, ám azt Alisson simán lehúzta. Nagyjából az első 15 percet követően kezdett összeállni a Liverpool – legalábbis a középpályán és a támadósorban. Mert a védelem továbbra is vétett néhány kellemetlen hibát, amelyek borzolták a kedélyeket az Anfielden. A szurkolók hangja is a csapat teljesítményével javult, az első félidő második felét végig énekelték a hazaiak, csak úgy morajlott az Anfield.

A liverpooli támadások pedig a 28. percben törték fel a Bournemouth védelmét. A jobb szélen indult meg Diogo Jota, majd a tizenhatoson belül érkező Luis Díazhoz passzolt, aki felpörgette maga előtt a labdát, és a bal felsőbe vágta... a kapusnak esélye sem volt (1–1).

Szűk tíz percre rá Szoboszlai Dominik indult meg – ismét a jobbszélen –, és ahelyett, hogy középre passzolt volna, megpróbált befelé cselezni. A tizenhatos sarkán pedig annyira megbolondította a védőjét, hogy az a labda helyett a magyar válogatott csapatkapitányának bokáját találta el, a sorrend pedig egyértelmű volt: bokarúgás, nagy esés, sípszó, tizenegyes...

A labda mögé Mohamed Szalah állt, az egyiptomi lövése azonban nem volt tökéletes, Neto ki is védte. A kipattanó viszont pont Szalah elé hullott, másodjára pedig bevette Neto kapuját, ezzel megszerezve a vezetést a Liverpoolnak (2–1).

A második félidő eleje viszonylag kiegyenlítetten telt, mindkét félnek voltak helyzetei. Aztán a Bournemouth próbált egy kontrát indítani a Liverpool támadásából, ezt pedig Mac Allister szerette volna megakadályozni. Nagy lendülettel ütközött Ryan Christie-vel, akinek a sípcsontjába talpalt. A játékvezető pedig felmutatta a piros lapot – bár a felvételek alapján ez egy véleményes döntésnek bizonyult.

Az argentin középpályást állva tapsolták a nézők, miközben az öltözőbe sétált. Jürgen Klopp vezetőedző pedig azonnal hívta Szoboszlait, hogy néhány taktikai utasítással lássa el a csapatot. Bármit is mondott Klopp, az biztos, hogy az emberhátrány nem zavarta meg a hazai csapatot.

Sőt, úgy feltüzelte, hogy a néhány perccel később Szoboszlai Dominik 18 méterről lőtt a kapura, amit még Neto védeni tudott, ám a kipattanót azonnal bevágta Diogo Jota (3–1).

Egy kiharcolt tizenegyes, és egy gólpassz... joggal mondhatjuk, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya főszereplő volt az első hazai bajnokiján.

A meccs hátralévő részében mindkét csapatnak voltak helyzetei, de az utolsó 10-15 percben hihetetlen módon kapartak a vendégek. Solanke és Hamed Traoré próbálkozásai rendre munkát adtak Alissonnak, a brazil kapus két bravúros védést is bemutatott.

Valami azt súgja, ha vasárnap megismételném a fotós mutatványt, jóval többen vágnák rá, a Liverpool FC új sztárját, Szoboszlai Dominikot látják a tableten...

Liverpool–Bournemouth 3–1 (Luis Díaz, Mohamed Szalah, Diogo Jota, ill. Antoine Semenyo)

