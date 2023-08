Szép volt, jó volt, olaszok – de jöhet ismét a középszerűség?

Szép volt, jó volt az előző idény – reális aligha

Az 1990-es évek futballnagyhatalma volt az olasz élvonal, óriási küzdelmekkel a scudettóért, valamint a nemzetközi trófeákért is.

Ahogy telt-múlt az idő, egyre inkább veszítettek varázsukból az olasz klubok – igen, ehhez az egész ligát megrázó botrány is hozzájárult –, a 2010-es évekre pedig már nem az volt a kérdés, hogy a Serie A a világ legerősebb bajnoksága-e, hanem hogy befér-e egyáltalán a top háromba az angol, a spanyol és a német élvonallal versenyezve.

Az előző két idény valamelyest fellendülést hozott, ha csak azt nézzük, hogy a nemzetközi porondon ismét tényezőkké váltak az olasz csapatok, hiszen az AS Roma José Mourinhóval a kispadján megnyerte az alakuló Európa-konferencialigát, majd fináléba jutott az Európa-ligában is (az „örökös bajnok” Sevilla Budapesten büntetőkkel nyert), miközben az Ekl-ben ezúttal a Fiorentina döntőzött (a West Ham United bizonyult erősebbnek), az Inter pedig a Napolit búcsúztató Milan kiejtésével menetelt a BL-trófea kapujáig, és nem is szerepelt ott le. Még úgy sem, ha végül a Manchester City ülhetett fel a trónra.

A túlzott hurráoptimizmust azonban már tavasszal is ildomos volt elkerülni, tekintettel arra, hogy a Bajnokok Ligájában egészen döbbenetes differenciájú ágak alakultak ki a kieséses szakaszban. Éppen ezért egy hasonló menetelés még akkor is valószerűtlennek tűnne, ha jelentős erősítéseken esnének át a klubok. Erről azonban szó sem volt a nyáron.

Sztárigazolások? Örülünk, ha a mieink megmaradnak...

Merthogy nem a Serie A volt a legnépszerűbb desztináció a nyáron, még az előző idény szemre jónak tűnő eredményei ellenére sem.

Hogy csak egy érdekességet említsünk, a Transfermarkt gyűjtése szerint az olasz bajnokságot érintő top 10 nyári transzferből három „új” csapata volt Serie A, az idézőjel pedig azért szükséges, mert Manuel Locatelli és Moise Kean esetében itt csak a kölcsönvétel véglegesítése következett be, vagyis a Juventus sem lett ezzel erősebb, szimplán nem gyengült.

Az egyedüli valódi erősítés az első tíz utolsó helyére befutó El Bilal Touré volt, aki az Almeríában 21 spanyol bajnokin hét gólig jutott. És tőle nem kevesebbet várnak, remélnek, mint a legnagyobb távozó Rasmus Höjlund helyettesítése az Atalantánál...

Az összesített mutatókat nézve a liga csapatai több mint 868 millió eurót kaptak játékoseladásból, és 703 milliót fizettek ki – persze megfelelő nevelőmunkával ezúttal is berobbanhat pár radar alatti igazolás.

Van-e esély a nápolyi duplázásra, és mi történt a riválisok háza táján?

Diego Maradona korábbi klubja 33 év után ért ismét a csúcsra az idény végén szabadságot kivevő Luciano Spalletti vezérletével (őt Rudi Garcia pótolja a kispadon), többek között a Dinamo Batumitól tavaly nyáron alig 11,5 millió euróért megszerzett Hvicsa Hvarachelia berobbanásának köszönhetően – idén is az ilyen beruházásokban bízhatnak leginkább az olasz klubok. A 22 éves grúz szélső 43 tétmeccsen 14 góllal és 17 gólpasszal tette le a névjegyét a Napolinál, piaci értéke pedig 85 millió euróra emelkedett.

Emeljük ki Victor Osimhent is, a liga gólkirálya a bajnoki 26 találata mellé ötöt a BL-szereplés során is feljegyzett. A 24 éves nigériai csatár megtartása talán a legfontosabb tette volt a címvédőnek, amely egy érzékeny veszteséget így is elszenvedett. A védelmet stabilizáló Kim Mindzse 50 millió euróért váltott a Bayern München mezére. Ha azt nézzük, hogy egy éve 18 millióért érkezett a Fenerbahcétól, akkor azért anyagilag is erős kör volt ez a nápolyiak számára. Az ő helyére Brazíliából jött hátvéd, Natanért 10 millió eurót kapott az RB Bragantino. Ezzel együtt is a Napolié a liga legértékesebb kerete a német portál összegzése szerint, 577,55 millió euróval.

Rögvest a címvédő sarkában van az eggyel korábbi idény bajnoka, a Milan (574,1), amely nagyjából a nápolyi „legjobb hírt” tudja a magáénak, Rafael Leao (90 millió euró) és Théo Hernández (60) kegyeiért hiába küzdenek a nagy csapatok. Itt azért jóval több a játékosvásárlás, amelyek nagyjából az irányt is megmutatják a csapatnál: 20–24 év közötti játékosok 14–20 millió euróért, zömében a középpályára, de az sem feltétlenül baj persze, ha a támadáshoz (is) értenek.

Jött a középpályás Yunus Musah (20 éves, 20 millió euró), két szélső Samuel Chukwueze és Christian Pulisic személyében (24-24 évesek, 20-20 millió euróért), de jött még középre a hollandok új felfedezettje, Tijjani Reijnders (24 év, 19 millió), és kis kakukktojásként a már 27 éves Ruben Loftus-Cheek is a nagy cserepartner Chelsea-től potom 16 millióért.

Egy csatárt is feljegyezhetünk, a salzburgi Noah Okafor már a BL-ben meggyőzhette új csapatát, amikor gólt szerzett ellene, amúgy 15 kanadai pontot termelt az előző idényben, ezért 14 milliót pengetett ki a hétszeres BEK/BL-győztes. De azért volt is szüksége az erősítésekre, hiszen rengeteg futballista távozott. Más kérdés, hogy ezek közül egyedül Sandro Tonalit érdemes kiemelni, érte 64 millió eurót áldozott a Newcaste United. Visszavonult Zlatan Ibrahimovic, illetve visszatért kölcsönjátékából Brahim Díaz a Real Madridhoz, de ezzel együtt is csökkent talán a differencia a legutóbbi két év aranyérmese között.

A városi rivális Internazionale a tavasszal már úgy teljesített, ahogyan azt várni lehetett tőle, ez pedig kis híján BL-győzelmet ért, a mostani kiírásnak nem véletlenül favoritja a fekete-kék együttes. Pedig ha csak a nyári mozgásokat nézzük, az egyik nagy vesztesnek is tekinthetnénk, tekintettel arra, hogy André Onanát 52,5 millióért a Manchester United nyúlta le (távozott Samir Handanovic is), és Yann Sommerrel (6,75, Bayern) sikerült őt pótolni, Marcelo Brozovic pedig Szaúd-Arábiába ment, 18 milliót adott érte az al-Nasszr.

Ment még ingyen Milan Skriniar és Edin Dzeko is, Romelu Lukaku kölcsönszerződése pedig lejárt, de hogy legyen valami pozitív hír, érkezett Marcus Thuram és Juan Cuadrado, ugyancsak átigazolási összeg nélkül. És amíg a csapatnál van egy Lautaro Martínez (85 millió euró), Nicolo Barella (75) vagy éppen Alessandro Bastoni (60), addig igazából csak a keretben meglévő erőfölényt kellene huzamosabban megmutatni a riválisokkal szemben.

Ne hagyjuk ki persze a rekordbajnok Juventust sem a beszélgetésből, bár a piaci értéket tekintve már csak negyedik erő a torinói csapat, és akkor arról nem ejtettünk szót, mi lesz, ha távozik Dusan Vlahovics (70 millió euró) is.

Akadtak itt jelentős pénzmozgások, de Manuel Locatelli és Moise Kean 30 milliója véglegesítés volt a kölcsönvétel után, tehát nem új futballisták érkeztek a tavalyi csapathoz képest, és Arkadiusz Milik 6,3 milliós tétele is ide jön. Timothy Weah a Lille mezét váltotta a Juventuséra valamivel több mint 11 millió euróért, Cuadrado Interhez igazolását már említettük, Ángel Di María a Benficánál folytatja, Dejan Kulusevszkit pedig a Tottenham véglegesítette. Nagy változások azért tehát nem lesznek, de ha csak a pályán nyújtott teljesítményt nézzük, annyira nem is volt rossz a helyzet: bár 62 ponttal csak a hetedikként zárt a klub, a 15 pont levonása nélkül az eredménysor az ezüstéremre lett volna jó...

Így viszont nem kis meglepetésre a Lazióé lett a második hely. Hogy ez mennyire fenntartható, az más kérdés, főleg úgy, hogy az együttes talán legnagyobb sztárja, az előző idényben 19 kanadai pontot (11+8) termelő Szergej Milinkovics-Szavics távozott. A 28 éves szerb középpályásért a szaúdi al-Hilal jelentkezett be 40 millió eurós ajánlattal, a remek irányító pedig nem tudott/akart nemet mondani az óriási fizetésre, amit pedig neki ígértek be.

Nézzünk át Róma másik felébe, José Mourinho együttese nem sokon múlt, hogy a BL-ben indulhasson, de az idény végére a top négyből is kicsúszott, és az El-döntőt is elbukta, így nem jött össze az elitsorozat. Az AS Roma a tavalyi rendszert folytatta: akkor Nemanja Matics, Paulo Dybala és Andrea Belotti is érkezett átigazolási díj nélkül, most Husszem Auar (13 millió eurós piaci érték) és Evan Ndicka (28) jött szabadon igazolhatóként. Hogy ezekkel a mozgásokkal lehet-e apránként lépegetni előre, az jó kérdés, de a portugál tréner csapatait sosem lehet leírni. Azért jegyezzük meg, hogy itt is voltak fontos távozók, Roger Ibánez 28,5 millióért lett az al-Ahli játékosa, Justin Kluivert pedig Kerkez Milos csapattársa lett a Bournemouthnál.

Utolsóként térjünk ki a 2019 és 2021 között zsinórban háromszor is bronzérmes Atalantára, amely legutóbb ötödikként zárt, és amely a legnagyobb távozót (Rasmus Höjlund, 75 millió euró, Manchester United) és a legnagyobb érkezőket (El Bilal Touré, 28 millió euró, Almería és Gianluca Scamacca, 25 millió euró, West Ham) is felmutathatta a mezőnyben.

Ahogy fentebb is jeleztük, a Serie A-ból inkább távoztak a jó nevű futballisták, sem mint érkeztek, és már az is sikernek számított, ha a legjobbak maradni tudtak.

De kik maradnak bent?

A Spezia, Cremonese, Sampdoria hármas helyére a Frosinone, Genoa, Cagliari trió érkezett, ha csak a piaci értékeket vennénk figyelembe, akkor előbbi (24,78 millió euró) és utóbbi (48,53 euró) már csomagolhatna is vissza a Serie B-be, de a nyáron megerősített genovaiak (96,15) is csak a 14. helyre lennének jók a 20 csapatos mezőnyben.

A legnagyobb harc ezen kritérium alapján a Verona (69,45) és a Lecce (67,9) között lenne a bennmaradásért, érdekesség, hogy a fogadóirodáknál viszont mindkettő búcsúzna a Frosinone társaságában, és a Genoa és a Cagliara úszná meg.

A gólkirályi címre Victor Osimhen ismétlését vélik a legvalószínűbbnek Lautaro Martínezzel nagy csatában, őket tisztes távolságból követi az oddsokat illetően a laziós Ciro Immobile, a(z egyelőre?) juvés Vlahovics, valamint a több csapat által is csábított, de még továbbra is a Sassuolót erősítő Domenico Berardi.

Nemzetközi indulók

Részben már érintettük a területeket, de menjünk végig rajta tételesen is. A Bajnokok Ligájában az aranyérmes Napoli mellett a Lazio, és az előző kiírásban egyaránt a legjobb négybe jutó Inter és AC Milan indulhat, rögvest a csoportkörbe kaptak besorolást a felek. A legjobb helyzetből természetesen a bajnok kezdhet, hiszen a Napoli első kalapos lesz a sorsolásnál, az Inter a koefficiensének köszönhetően a másodikba került, a Milan és a Lazio viszont csak a harmadikba.

Az Európa-ligában az ötödik Atalanta és a hatodik Roma lett egyből csoportkörös – ráadásul első kalapos a sorsolásnál –, az Európa-konferencialigában pedig a Juventus nemzetközi idényből történő eltiltása miatt a Fiorentina vehet részt, és a Debrecen–Rapid Wien párharc győztese ellen harcolhatja ki a főtáblára jutást az előző kiírásban döntős gárda.

Melyik csapat nyeri meg a Serie A 2023–2024-es idényét? AC Milan

AS Roma

Inter

Juventus

Lazio

Napoli

más

SERIE A 2023–2024

1. FORDULÓ

18.30: Empoli–Verona

18.30: Frosinone–Napoli

20.45: Genoa–Fiorentina

20.45: Inter–Monza

VASÁRNAP

18.30: Roma–Salernitana

18.30: Sassuolo–Atalanta

20.45: Lecce–Lazio

20.45: Udinese–Juventus

HÉTFŐN

18.30: Torino–Cagliari

20.45: Bologna–Milan

(Borítókép: A Napoli játékosai ünnepelnek a trófeával, miután 2–0-ra nyertek a Sampdoria vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság utolsó fordulójában 2023. június 4-én, és ezzel bajnokok lettek. Fotó: MTI / EPA / Pool / ANSA / Ciro Fusco)