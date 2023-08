Soha rosszabb debütálómeccset hazai közönség előtt: Szoboszlai Dominik kiharcolt tizenegyessel és gólpasszal vette ki a részét a Liverpool FC 3–1-es, Bournemouth elleni sikeréből, teljesítményével pedig a mérkőzés legjobbjának is megválasztották. A magyar válogatott csapatkapitánya az Anfield interjúfolyosóján értékelte a történteket, míg édesapja, Szoboszlai Zsolt és menedzsere, Esterházy Mátyás a lefújás utáni pillanatokban nyilatkozott az Indexnek.

„Ebben a meccsben még több is lehetett volna, ha nincs a kiállítás. Az egyértelműen rányomta a bélyegét az utolsó harminc percre. Kíváncsi lettem volna, mi történik, ha a hajrában is teljes értékű csapattal van fenn a pályán a Liverpool, de összességében így sem volt rossz ez a mérkőzés. Biztos vagyok benne, hogy Dominik számára is különleges élmény volt ez a meccs, ahogyan számomra is nagy pillanat volt, ahogy kivonult az Anfield gyepére. De így volt ez minden egyes bemutatkozásakor, gondolok itt Salzburgra vagy Lipcsére. Istenigazából minden meccse különleges nekem! Nagyon komoly dolgot ért el már most a pályafutásával, és erősen hiszek abban, hogy a jövőben lesz még ennél is jobb” – értékelte a mérkőzést és fia teljesítményét Szoboszlai Zsolt az Indexnek.

A találkozó fordulópontja lehetett volna a Liverpool másik nyári szerzeményének, Alexis Mac Allisternek a kiállítása, ám a vörösök menedzsere, Jürgen Klopp azonnali csere nélkül is át tudta szervezni a csapatát úgy, hogy az emberhátrány többnyire fel se tűnjön a játék képén... A helyszínen jól lehetett látni, hogy a német edző először épp Szoboszlait inti magához átbeszélni az utolsó 30 perc taktikáját.

„Mondhatjuk ezt is a bizalom egyik jelének, de ezen túl rendkívül logikus döntés is volt őt vonni visszább a középpályán, valószínűleg az ezzel a szerepkörrel kapcsolatos feladatokat beszélték át gyorsan. Biztató, hogy sorozatban a második mérkőzését is végigjátszotta, és ha némileg kényszerűségből is, de megint tudott több poszton is bizonyítani. Komoly meccsekről van itt szó hétről hétre, nem biztos, hogy minden alkalommal 90 percet fog kapni, de úgy gondolom, hogy Dominik van olyan állapotban, a Liverpoolnál pedig van olyan állomány, hogy a folytatásban még sikeresebbek legyenek” – tette hozzá.

„Az Anfielden hazai bemutatkozásnak ez nagyon jó volt – vette át a szót a 22 esztendős középpályás ügynöke, Esterházy Mátyás. – Egy pillanatig sem láttam rajta megilletődöttséget vagy felesleges izgalmat, de így volt ez már az első fordulóban, a Chelsea elleni bajnokinál is. Beilleszkedett, élvezi a játékot, ami nála mindig is a legfontosabb dolgok egyike. Sokat vállal fizikailag, a technikai adottságai is adottak, mindezt remekül kamatoztatta ma is, elég csak a kiharcolt tizenegyesre gondolnunk. Nem tűnik túlzásnak azt mondani, hogy főszereplője lett a meccsnek. A csapat is nyert, úgyhogy ötvenezer Liverpool-szurkolóval egyetemben boldogan mehetünk haza.”

Amikor vannak területek – és Mac Allister kiállítása végül azt hozta, hogy elég nagy területek nyíltak a Liverpool előtt, mert a Bournemouth kitámadott a gól reményében –, az Dominik stílusának mindig jó. A sebessége megvan, az első érintése nagyszerű, ezeket az alapképességeit tudta kamatoztatni egy-egy gyors megindulásnál, például Diogo Jota gólja előtt is. Máris megtalálta a helyét a csapaton belül, a csapat pedig jól tud építeni az erősségeire, amit nagyon jó látni

– elemezte Szoboszlai teljesítményét a menedzser.

Amit pedig szintén jó látni, az az, amikor az angol élvonalban rögvest nem is egy, hanem két magyar válogatott labdarúgó játszik kilencven percet. A Bournemouthban futballozó Kerkez Milos ugyanis szintén végigjátszotta a találkozót, több nagy mentése is volt, és többször is remekül lépett közbe a hazaiak világklasszisát és fő gólfelelősét, Mohamed Szalah-t szerelve.

„Amilyen nehéz dolga volt, olyan jól játszott ő is. A magyar futball szempontjából csak remélhetjük, hogy a jövőben minél többször történik meg hasonló, és cserélhetnek mezt a Premier League-ben lefújás után a mi játékosaink” – tette hozzá Esterházy.

„Remek élmény volt ez a meccs, és remélem, még ennél is többet adhatunk a jövőben a szurkolóinknak – nyilatkozta a lefújás után a televíziós stábok kamerája előtt a főszereplő, Szoboszlai Dominik, akivel kapcsolatban pillanatokkal korábban érkezett meg a hír, a meccs legjobbjának is megválasztották. – Valami egészen különleges volt, ahogy csapatként reagáltunk a kapott gólra, egyáltalán nem éreztem stresszt vagy kapkodást magunknál, tudtuk, hogy ha higgadtak és koncentráltak vagyunk, akkor előbb-utóbb összejön az egyenlítés. A kiállításnál ugyanezt éreztem, kellett változtatnunk néhány dolgon, visszább léptem hatos pozícióba, így innentől kevesebbet mehettem előre. Ilyen a futball: ma is megmutattuk, hogy remekül tudunk egymásért küzdeni, még akkor is, ha tíz emberre fogyatkozunk a pályán.”

A Sportal.hu kérdésére beszélt a meccs embere díjról is – amiről csakhamar kiderült, jelen esetben inkább fantomdíj, ugyanis serleg nem járt a magyar játékos teljesítményéért.

„Nem adták a mérkőzést élőben a brit tv-társaságok, ilyenkor pedig nem jár kupa a cím mellé. Apró szépséghiba... De a lényeg egyébként is az volt, hogy itthon tartsuk a három pontot. A tizenegyesnél megállt bennem az ütő, mikor láttam, hogy a kapus kivédte, de Szalah a kipattanót már bevágta. Onnantól a kezünkbe tudtuk venni a mérkőzést, és olyan teljesítményt nyújtottunk, ami után magabiztosabban vághatunk neki a jövő heti, Newcastle elleni bajnokinak” – nyilatkozta a Liverpool nyolcasa.



Jürgen Klopp a mérkőzést követő sajtótájékoztatón külön is magasztalta Szoboszlait.

„Az idegenbeli bemutatkozása sem volt rossz, de ez a mai hazai pályán még jobban sikerült. Néha kicsit vissza kellett fognunk, azt érezte, van még benne erő, ezért futott volna minden labdáért, de Alexis kiállítása után a dupla hatos tengelybe került be, és ezért rá kellett szólnom néha. De általánosságban véve olyan szintet hozott, ami tökéletes bizonyítéka annak, mennyire, de mennyire jó játékos. Az, hogy a harmadik gólban is főszerepet tudott vállalni, szintén fontos dolog. Nagyszerű képességei vannak a helyzetek befejezésére is, ebből eddig még kevesebbet mutatott, de biztos vagyok benne, hogy a jövőben még több ilyen lövést látunk tőle. Macca (Mac Allister – a szerk.) bemutatkozása hazai közönség előtt szintén lenyűgöző volt, csak éppenséggel valamivel rövidebb, mint terveztük. A kiállítása problémát jelent, de ettől függetlenül az a teljesítmény, amit előtte nyújtott, szintén elismerésre méltó” – fogalmazott a német edző.

A Liverpool két fordulót követően négy ponttal a negyedik helyen áll a tabellán. Jövő héten újabb rangadó vár Szoboszlaiékra: az előző idényben negyedik helyen záró, így a Bajnokok Ligája-indulást a „vörösök” orra elől épp elhappoló Newcastle Uniteddal csapnak össze vasárnap délután.

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 2. FORDULÓ

Liverpool–Bournemouth 3–1 (Luis Díaz 28., Mohamed Szalah 36., Diogo Jota 62., ill. Antoine Semenyo 3.)

(Borítókép: George Wood / Getty Images Hungary)