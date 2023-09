Marco Rossi elcsukló hangon beszélt a magyar válogatott szurkolóiról

A magyar válogatott nincs olyan szerencsés helyzetben, mint a Liverpool, hogy a támadószekcióban ne lenne nagy szüksége Szoboszlai Dominikra – a többi között erről beszélt Marco Rossi szövetségi kapitány a Csehország elleni felkészülési mérkőzést követően, mikor szóba került a középpálya közepét sújtó sérüléshullám. Az olasz szakvezető kifejtette, biztos abban, hogy hosszú távon hatosként is klasszis teljesítményt tudna nyújtani a magyar válogatott csapatkapitánya, ám reményei szerint ha Schäfer András felépül, és Vécsei Bálint ismét formába lendül, akkor ilyen kényszermegoldásra nem lesz szükség. A szövetségi kapitány az 1–1-re végződött felkészülési mérkőzés értékelése mellett az elmúlt napokban bemutatkozott fiatalokról, Horváth Krisztoferről és Kata Mihályról, valamint Varga Barnabás szerepéről is beszélt a lefújás után.

„Volt itt bőven belemenés, mindenki érezhetően meg akarta nyerni a mérkőzést. Többször mondtam, ezen a szinten nincsen barátságos meccs – kezdte mérkőzés utáni értékelését Marco Rossi, a magyar futballválogatott szövetségi kapitánya. – Azt gondolom, nekünk voltak a nagyobb helyzeteink, de összességében kiegyensúlyozott találkozó volt. Szerbiában éltünk az esélyeinkkel, itt két nagy helyzetet is kihagytunk, megajándékozva az ellenfelet. Majd legközelebb remélhetőleg jobbak leszünk ebben. De az is nagyszerű lenne, ha kapott gól nélkül lehoznánk a következő mérkőzést.”

A tréner újságírói kérésre reagált azokra a momentumokra is, amikor a közönség újra meg újra a nevét skandálta.

„Ez egy olyan dolog, amire sosem számítottam volna. Emlékszem, mikor a Honvéddal bajnokságot nyertünk, a szurkolók gyakran hasonló kórusban skandálták a nevemet. Ilyen szempontból nem az első alkalom. Ez egy rendkívül kemény munka, ami könnyen felfalhatja az embert, de nem lett így. Nagyon megindító hallani, amikor a szurkolók így éltetnek. A minimum, amit megtehetek, hogy igyekszem a lehető legjobb munkát végezni cserébe” – tette hozzá elcsukló hangon.

Rossi külön szót ejtett a válogatottban Csehország ellen debütált Horváth Krisztoferről, valamint a Szerbia ellen bevetett Kata Mihályról is.

Nem volt egyszerű dolga, de Kata Mihálynak sem volt egyszerű dolga, hogy egy ennyire intenzív szinten bizonyítson, hogy olyan presszinggel szemben álljon helyt, amivel a magyar bajnokságban nem találkozhatnak. Időt kell nekik adni, hogy alkalmazkodjanak, fontos a türelem velük szemben, ahogyan minden fiatallal szemben, aki itt van velünk. Ez általánosságban is igaz, az emberek szeretnek abban hinni, hogy új üstökösök tűnnek fel az égen, de nem szabad túl nagy elvárást és így nyomást támasztani a fiatalokkal szemben.

Hozzátette, bár a javulás egyértelmű, még mindig szűk opciókkal bír a keret összeállításakor, így pedig egy-két sérülés különösen fájó tud lenni.

Gyakran megesik, hogy amikor sérülés miatt gondban vagyunk, akkor ugyanazon a poszton akad új problémánk. Most a középpálya közepén Schäfer András lassan egy éve hiányzik, Vécsei Bálintra szintén nem számíthatunk. Mindketten nagy hasznunkra lettek volna most. Hiszem, hogy a középpálya közepén Szoboszlai jó teljesítményre képes, ahogyan ezen a meccsen is megtette egy periódusban, és ahogyan Liverpoolban is megteszi. Csak az a különbség, hogy nekünk elöl is nagy szükségünk van rá, nem úgy a Liverpoolnak, ahol belefér, hogy meccseken át a tengelyben használják. Olyan szinten kell helytállni, amire a magyar NB I nem feltétlenül készít fel, Szuhodovszki Somában nagy lehetőségeket látok szintén ezen a poszton, de még idő kell neki, ahogyan az újoncok kapcsán erről már beszéltem is.

Szóba került még, hogy a Ferencvárosba igazolt Varga Barnabás, aki Szerbia után Csehország ellen is kezdő volt a középcsatár posztján, tekinthető-e Szalai Ádám méltó örökösének. Ezzel kapcsolatban Rossi kifejtette, hosszú távon senkire sem szeretne ilyen kijelentéssel nyomást tenni, az azonban tény, az utóbbi időszakban ő tölti be a korábbi csapatkapitány visszavonulásával megüresedett űrt a támadószekcióban. Hozzátette, remélhetőleg Varga posztriválisa, Ádám Martin a jövőben több játéklehetőséget kap, így pedig a fizikuma is javulni fog, amivel adódtak problémák az utóbbi válogatottmérkőzéseken.

„Ugyanakkor amikor arról beszélünk, kiket hívok be, és kiket nem, akkor fontos szempont kell legyen az is, kikkel értünk el idáig, kik tettek rengeteg munkát az említett veretlenségi sorozat felépítésébe. Tisztelnünk kell az eddig befektetett munkát, azzal együtt, hogy a válogatott ajtaja bárki előtt nyitva áll. Az üzenet is ez, aki keményen dolgozik, nem marad észrevétlen az NB I-ben sem” – jelentette ki a kapitány.

„Még ha nem is győztünk, viszonylag elégedett lehetek. A második félidő jobb volt, megvoltak a villanásaink, a kellő agresszivitás, intenzitás mindkét oldalról benne volt. Eshetett volna talán több gól is, de érzésre szórakoztató meccset hoztunk össze, helyzetekkel itt is, ott is” – értékelte a mérkőzést Jaroslav Silhavy, a csehek szövetségi kapitánya.

A magyarok rendre a legerősebb csapatukat állítják fel, mindent elkövetnek a győzelemért. Nem okozott meglepetést, hogy most sem forgatták fel a csapatukat. Ez azonban hasznunkra vált, hiszen egy igazán erős ellenfél ellen próbálhattuk ki magunkat több mint 50 ezer néző előtt. A végjáték olyan volt, amilyen, mindenki nyerni akart, de azt gondolom, ez még a határokon belül maradt

– mondta a csehek végjátékban látott agresszív hozzáállására, tét nélküli mérkőzéshez képest kifejezetten sok, heves reklamálására.

A tréner újságírói kérdésre hozzátette, irigylésre méltónak találja a magyar válogatott helyzetét, azt, hogy egy felkészülési mérkőzésen is több mint 50 ezer ember jön ki szurkolni a csapatért.

Az utóbbi időben felszállóban van a magyar labdarúgás, fantasztikus eredményeket érnek el, remek játékosok kerülnek fel a válogatottba, köztük is elsősorban Szoboszlai Dominik. Ez még értékesebbé tesz természetesen egy idegenbeli döntetlent Magyarország ellen

– jelentette ki búcsúzóul.

LABDARÚGÁS

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Csehország 1–1 (Sallai 52., ill. Jurecka 63.)