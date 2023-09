Sallai remek góljára Lang hibája – döntetlent játszottunk a csehekkel a Puskásban

Ha a beharangozott telt háznak akadt is foghíja a lelátón, szűk 60 ezer ember ránézésre „csak” összegyűlt a Puskás Arénában, hogy a magyar válogatott idei második és egyben utolsó felkészülési mérkőzésén, a csehek elleni találkozón buzdítsák Szoboszlai Dominikékat.

Az önálló Csehországgal most negyedszer mérkőztek meg a mieink, az eddigi találkozókon egy-egy győzelem mellett egy döntetlen született a felek között. A múlt mellett az aktuális világranglistás helyezés is kiegyenlített erők küzdelmét vetítette elő: Magyarország a 36., Csehország a 37. helyen áll a pillanatnyi FIFA-rangsorban.

A vendégek megnyomták az első perceket, ám komoly helyzetet nem tudtak kialakítani. Szűk öt perc után Kerkez Milos jelentkezett be a bal szélen egy ördöngös cselsorozattal, majd egy kevésbé jól sikerült beadással. A másik oldalon Nego Loic is élt, ahogy csütörtök este Belgrádban, úgy ezúttal is érezhető volt, a francia élvonalban szereplő szárnyvédő előtt nyíló területekre nagyban szeretne építeni a válogatott. A 11. percre aztán már ziccerünk is adódott, Szoboszlai centerpassza után Varga Barnabás tette le a labdát lövésre Sallai Rolandnak, aki az ötös előteréből, kissé balról a kivetődő kapusba lőtt.

A 20. perc végén megszületett az első, kaput eltaláló vendégkísérlet is, Patrizio Stronati közeli fejesét védte magabiztosan Dibusz Dénes. A meccs érdekes lüktetést kapott, jó öt percen keresztül hol egyik, hol másik válogatott akarata érvényesült jobban – úgy igazán egyik fél sem tudta beszorítani a másikat. Ezzel együtt barátságos hangulatról még véletlenül sem beszélhettünk, sok volt a test a test elleni küzdelem, az apró vagy épp kevésbé apró bodicsek. A szerb–magyar selejtezős meccshez képest nagyobb iramot kaptunk, ám – szintén nem felszabadultságról árulkodó – technikai hibákkal gazdagon tarkítva.

A játékrész derekán egy ígéretesnek tűnő, ám kevésbé jól sikerült Szoboszlai-szabadrúgás, majd az arra szinte válaszként érkező Mojmir Chytil által elengedett, megpattanó lövés okozott némi izgalmat. Nem sokkal később Szalai Attila jelentkezett egy ígéretes átlövéssel, így Jindrich Stanek a második bravúrját is bemutathatta a meccsen. A 36. percben csak azért nem derülhetett ki, milyen rugói vannak a cseh kapusnak, mert Szoboszlai Kalmár Zsolttal megjátszott szögletvariációja (hasonló figura, mint amiből Szoboszlai az első liverpooli gólját szerezte az Aston Villa elleni Premier League-meccsen) után a fehérvári középpályás jobb felsőbe tartó lövésébe Sallai még beletette a fejét, pontosabban a vállát – arról meg méterekkel kapu fölé szállt a labda.

Nem kellett sok a második félidőben, hogy megszerezzük végre a vezetést: Varga tette ki a labdát a bal szélen meglóduló Kerkeznek, utóbbi kiváló ütemben centerezett, az ötös előterében, kissé balról érkező Sallai pedig remek gólt lőtt átvétel nélkül. A nyári szünetben állítólag a szaúdi milliárdokra és Steven Gerrard hívására is nemet mondó szélső a 44. válogatottságán a tizenegyedik gólját jegyezte (1–0).

A találat után úgy tűnt, akár végképp megroppanthatja ellenfelét a magyar válogatott, ám hiába kerültünk jól érezhető mezőnyfölénybe, Jaroslav Silhavy szövetségi kapitány jól nyúlt a játékba, szűk egyórányi futball után meghúzott cseréivel pedig képes volt visszahozni a meccsbe Csehországot. Olyannyira, hogy a 63. percben az egyenlítés is összejött a vendégeknek. Egy ártalmatlanul hátrafejelt labdát Lang Ádám vétett el, a labdára Václac Jurecka csapott le, majd Chytil visszapasszából az üres kapuba lőtt a Slavia 29 éves támadója (1–1).

A hajrá kezdetén Szoboszlai harcolt ki egy szabadrúgást Thomas Soucekkel szemben a tizenhatos előterében, ám nem sokkal később bosszúsan tárta szét a kezét a liverpooli, mert 19 méterről a bal felső sarok mellé tekert. Némi frusztrációt lehetett érezni a csapatkapitányon, aki a következő két alkalommal, amint lőtávon belülre ért, esetében jó 24-25 méterről megpróbálkozott egy-egy átlövéssel, ám előbbi elhalt a blokkon, utóbbival pedig a leshatáron helyezkedő Sallait trafálta telibe. A lecsorgóból így is lett veszély, az utolsó tíz percre fordulva Kerkez bombája vágódott az oldalhálóba.

Újabb gól azonban a rendkívül küzdelmes végjátékban sem született, így maradt a végeredmény, az 1–1.

A magyar válogatott legközelebb október 14-én lép pályára, akkor a Szerbia elleni csoportrangadó hazai felvonása következik. Három nappal később, október 17-én Litvániában lesz jelenésük Szoboszlaiéknak, majd az Európa-bajnoki selejtezősorozat utolsó két meccsét november közepén rendezik, előbb Bulgária következik idegenben, majd zárásként Montenegró a Puskás Arénában.

Magyarország–Csehország 1–1 (Sallai 52., ill. Jurecka 63.)

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)