A Csehország elleni 1–1-re végződő felkészülési mérkőzést követően Sallai Roland, a magyar válogatott gólszerzője elárulta, valóban kapott-e ajánlatot a Közel-Keletről, ám a pénz helyett a karriert választva visszautasította azt.

Amint arról korábban beszámoltunk, olasz sajtóhírek szerint a Steven Gerrard vezette el-Ettifag szívesen szerződtette volna nyáron Sallai Rolandot, a magyar labdarúgó-válogatott és a Freiburg támadója azonban nemet mondott az ajánlatra. A nyári időszak egyik legnagyobb kérdése volt, hogy a – csehek elleni meccsel már – 44-szeres magyar válogatottmarad-e az SC Freiburg játékosa, vagy új kihívást keresve továbbáll Németországból. Korábban több olasz (Bologna, SS Lazio) klub, valamint a török Fenerbahce érdeklődéséről is lehetett hallani vele kapcsolatban – aztán viszont úgy alakult, maradt a Bundesliga élvonalában. A Csehország elleni találkozót követően nem úszhatta meg a kérdést, igaz-e a Tuttomercatoweb állítása.

Igaz, de nem szeretnék nagyon belemenni, fókuszálok a klubcsapatra és a válogatottra, mert nekem most ez a legfontosabb

– felelte a 26 esztendős támadó a Puskás Aréna interjúfolyosóján elhangzott kérdésre, megerősítve a sajtóhíreket.

A szaúdi klub állítólag háromszor is próbálkozott Sallai menedzsmentjénél, legutóbbi ajánlatuk pedig a magyar játékos jelenlegi fizetésének ötszörösével kecsegtetett.

Emlékezetes, a támadó előző idénye kifejezetten hektikusra sikeredett, ősszel súlyos fejsérülést szenvedett, majd felépülését követően összekapott edzőjével, Christian Streich-kel amiatt, mert édesapja nyíltan beszélt egy esetleges nyári klubváltásról. Tény, Sallai télen menedzsmentet váltott, nem is véletlen, hogy az olasz sajtó azóta még kiemeltebben foglalkozik vele, ugyanis új ügynöksége, a World Soccer Agency székhelye szintén Olaszország.

Sallai türelme kifizetődő lehet, egyfelől jól kezdte a szezont Freiburgban, négy tétmeccs után (három bajnoki, egy kupa) két góllal és egy gólpasszal áll, másfelől sajtóhírek szerint Olaszországból továbbra is kiemelt figyelemmel követik, legutóbb a José Mourinho vezette AS Roma állítólagos érdeklődését dobták be a helyi lapok.

A magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este 1–1-es döntetlent játszott Csehországgal felkészülési mérkőzésen a Puskás Arénában. A találkozó után a magyar csapat játékosai arról beszéltek, hogy ha valaki felveszi a címeres mezt, akkor bizony nincs barátságos mérkőzés, ez pedig látszódott is a játék képén. Minderről bővebben itt olvashat!

A találkozó magyar gólját épp Sallai szerezte.