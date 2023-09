Pár percen múlt a tökéletes magyar hétvége, de így is remek a helyzet

Lementek a szeptemberi fordulók, így ismét érdemes összegezni, hogyan állnak az Európa-bajnoki selejtezők. Természetesen a magyar csapat lesz a fókuszban, már csak azért is, mert Marco Rossi szövetségi kapitány együttese akár már októberben kijuthat a németországi viadalra – és ehhez még csak külső segítség sem kell! Remek helyzetben vannak a portugálok, a franciák, a skótok és az angolok, az osztrák, belga kettős pedig kis túlzással már foglalhatja is a szállását.

Pár percen múlt a tökéletes hétvégénk, de így is pompásan állunk

A mieink számára nem indult jól a belgrádi selejtező, de Szalai Attila peches öngólja után percek alatt sikerült fordítani, a győzelemmel pedig óriási lépést tett Marco Rossi együttese az Európa-bajnoki részvétel felé.

Hogy mekkorát? A Reuters hírügynökség a Nielsen közvélemény-kutató és prognózisok gyártásával foglalkozó világcég jelentésére alapozva 99,72 százalékos valószínűségre tette a mieink Eb-szereplését!

Jó, ez nyilván nem jelenti azt, hogy mindenki rohanjon megvenni a repjegyet és intézni a szállást, de az esélyek valóban nagyon jók.

És lehetett volna még egy fokkal ennél is jobb, ha a vasárnapi Montenegró–Bulgária-ütközeten a 96. percben nem szerez győztes gólt Sztevan Jovetics a bő fél órája emberhátrányban játszó házigazdának. De ne legyünk telhetetlenek, hiszen pár nappal korábban a litvánok a 94. percben egyenlítettek Montenegró ellen, szóval a csoport utolsó két helyén álló riválisokkal szemben azért csak elbukott a héten két pontot az egyik nagy ellenlábasunk.

Mindez azt jelenti, hogy Magyarország 10 pontot gyűjtött négy meccsen, és változatlanul vezeti a csoportját az eggyel többet játszó Szerbia (10) és Montenegró (8) előtt, míg a bolgár és a litván (2-2) együttes ebből a szempontból már nem releváns.

A G csoport állása 1. Magyarország 4 3 1 – 7–1 10 2. Szerbia 5 3 1 1 9–4 10 3. Montenegró 5 2 2 1 5–5 8 4. Bulgária 5 – 2 3 3–8 2 5. Litvánia 5 – 2 3 4–10 2

A magyar válogatott eddigi mérkőzései

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

Szeptember 7.:

Szerbia–Magyarország 1–2

Lehet-e tét nélküli a Montenegró elleni rangadó?

Röviden válaszolva, persze, igen, de azért nem ilyen egyszerű a helyzet.

Vízválasztók lehetnek az októberi meccsek, hiszen mindkét együttes játszik a szerbekkel, viszont amíg a mieink Budapesten, addig a montenegróiak Belgrádban lépnek pályára, emellett pedig a magyar csapat még Litvániában is gyarapíthatja pontjai számát, miközben riválisunk letölti a pihenőhetét.

A november 16-i játéknapon mindkét csapat a tabella hátsó részében lévő együttes ellen lép pályára, Marco Rossi együttese Bulgáriában szerepel, Montenegró Litvániát fogadja, mielőtt érkezik az előzetesen kulcsfontosságúnak várt budapesti randevú a felek között.

Persze, ha a magyar csapat a szerbek elleni hazai, valamint a litvániai és bulgáriai összecsapásokon legalább két ponttal többet szerez, mint Montenegró Belgrádban és Litvánia ellen összesen, akkor ennek a meccsnek valójában már nem maradna tétje, hiszen legalább négy ponttal vezetnénk a harmadik helyezettel szemben.

Sőt, a magyar válogatott akár már októberben biztosíthatná a helyét az Eb-n, ha mindkét meccsét megnyeri!

Ez esetben ugyanis hat lejátszott meccs után 16 ponttal állnánk, a szerbek a Montenegró elleni meccs eredményétől függően hét fellépés után 10, 11 vagy 13-mal, Joveticsék pedig hat selejtező után 8, 9 vagy 11-gyel. Ha Dusan Tadicsék meg is verik Montenegrót és Bulgáriát is, akkor is legfeljebb 16-tal zárhatnak, és egymás elleni eredménnyel mögöttünk zárnának – ha nem nyernek, akkor pontszámban sem érhetik be a mieinket, vagyis Szerbiát mindenképpen előzzük, következtetésképpen kint vagyunk az Eb-n!

Ha Montenegró nyerne Belgrádban, Litvánia ellen és Magyarországon is, akkor 17-ig juthat, és még megelőzheti a magyar csapatot, ha az nem nyer Bulgáriában, mert akkor bármi a zárás, a mieink a csoportelsők. Viszont mivel az első kettő automatikusan kijut Németországba, így igazából ez is irreleváns.

Ha szerbekkel ikszelnénk hazai pályán, akkor Litvánia és Bulgária újbóli megverése (17 pont) azt jelentené, hogy kint vagyunk az Eb-n, hiszen a déli szomszédunk már semmiképp nem előzhetne meg minket. Bár két újabb győzelemmel 17 pontig juthatna, de az egymás elleni eredmény ezúttal is nekünk kedvezne. Montenegró három sikerrel még lehetne 17 pontos, egymás elleni eredménnyel előzhetne is, ebben az esetben viszont második helyen ugyanúgy meglenne a továbbjutás, mivel akkor a szerbek legfeljebb 14-et szerezhetnének.

Még a szerbek elleni esetleges vereséggel is maradna a kezünkben a sorsunk, hiszen három-három meccsel a vége előtt két pont lenne a mieink előnye Montenegróval szemben, vagyis a további összecsapások megnyerése esetén fix lenne legalább a második hely.

Sőt, a mieinknek még az is beleférhet, ha Szerbiától kikapnak Budapesten, Montenegróval pedig ikszelnek, de nyerik a két idegenbeli meccsüket, így ugyanis 16 ponttal zárnánk, míg Montenegró legfeljebb 15-ig juthatna.

A helyzet tehát, ahogyan említettük, rendkívül kedvező, hiszen a következő két meccs megnyerésével biztosan meglenne az Eb, a következő hárommal a csoportelsőség is.

A további menetrend

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró

Ön szerint mire megy a magyar válogatott az Eb-selejtezőkön? Az első két helyen zárva automatikusan kijutunk a 2024-es Eb-re!

Pótselejtezőről jutunk ki a németországi viadalra.

Sem egyenes ágon, sem pótselejtezőről nem jutunk ki...

Ami a többi csoportot illeti: Anglia, Ausztria, Belgium, Franciaország és Portugália is pazarul áll

A Nemzetek Ligája-győztes spanyolok a második helyen állnak az első hat fordulót követően, arra aligha gondoltak sokan, hogy a skótok 5/5-tel indítanak, és gyakorlatilag szeptember elejére bebiztosítják az Eb-szereplésüket. A norvégokat, a grúzokat és a ciprusiakat is legyőző spanyolok egy meccsel kevesebbet játszva is két ponttal vezetnek Erling Haalandékkal szemben, akiknek nagy bravúrt kellene bemutatni bármelyik rivális megelőzéséhez.

Az A csoport állása: 1. Skócia 15 pont/5 meccs (12–1), 2. Spanyolország 9/4 (16–3), 3. Norvégia 7/5 (7–8), 4. Grúzia 4/5 (5–13), 5. Ciprus 0/5 (2–17)

A B csoportban a franciák szenzációsan kezdtek, a hollandok 4–0-s kiütésére Írország (1–0), Gibraltár (3–0), Görögország (1–0) és újra Írország (2–0) legyőzése következett, így öt meccsen öt győzelem és 11–0-s gólkülönbség áll Kylian Mbappéék neve mellett, megelőzve a négy meccs után kilencpontos hollandokat és az ötből hármat nyerő görögöket. Itt a képlet eléggé egyszerű a vb-döntős már csak matematikailag maradhat le az Eb-ről, ehhez ugyanis az kellene, hogy a görögök és a hollandok is legalább hat ponttal szerezzenek többet a hátralévő három, illetve négy meccsen, miközben a franciák még fogadják világranglistán 198. helyen álló Gibraltárt. Haladjunk…

A másik németországi helyre a hollandok pályáznak a legjobb eséllyel, már csak azért is, mert a nagy rivális görögöket otthon 3–0-ra legyőzték. Az 1988-as Európa-bajnok fogadja még Franciaországot és Írországot, illetve látogat Görögországba és Gibraltárra, miközben a 2004-es aranyérmes az írországi ütközet után a hollandokat és a franciákat fogadja.

A B csoport állása: 1. Franciaország 15/5 (11–0), 2. Hollandia 9/4 (8–5), 3. Görögország 9/5 (10–5), 4. Írország 3/5 (5–7), Gibraltár 0/5 (0–17)

A legutóbbi kiírás két döntőse egyaránt a C jelű ötösbe került, az angolok négy siker és egy Ukrajna elleni döntetlen után magabiztosan vezetik a csoportot (16–2-es gólkülönbséggel), az olaszok viszont az első három meccsükből csak egyet nyertek meg, így az ukránok elleni keddi siker nagyon kellett nekik ahhoz, hogy második helyre kapaszkodjanak. Mindkét együttes hét ponttal áll, de szomszédunk egy meccsel többet játszott – igaz, már letudta az angolok elleni duplát, aminek a második felvonása még hátravan a címvédőnek, és a záráson Ukrajna pályaválasztásával csapnak össze a felek, lehet itt még izgalom bőven.

És akkor még nem szóltunk az ugyancsak hétpontos északmacedónokról, de ők már mindkét meccsüket lejátszották Máltával szemben, így innentől számukra bármilyen pontszerzés ajándék lenne.

A C csoport állása: 1. Anglia 13/5 (16–2), 2. Olaszország 7/4 (6–4), 3. Ukrajna 7/5 (6–7), 4. Észak-Macedónia 7/5 (7–12), 5. Málta 0/5 (1–11)

A vb-bronzérmes horvátok Wales ellen a 93. percben veszítettek két pontot a nyitányon, azóta viszont mindhárom meccsüket megnyerték, közte a törökországi rangadóval, így egy meccsel kevesebbet játszva is vezetik a csoportjukat, kilenc szerzett találat mellett csak az elején említett szerepel a kapottak között.

A törökök ugyancsak tízpontosak, az örmények és a walesiek hét-hétnél járnak, viszont utóbbiak már lejátszották mindkét meccsüket Lettország ellen, és nagy meglepetésre otthon kikaptak Örményországtól.

A D csoport állása: 1. Horvátország 10/4 (9–1), 2. Törökország 10/5 (8–6), 3. Örményország 7/5 (8–7), 4. Wales 7/5 (6–7), 5. Lettország 0/5 (3–13)

Nem lehet azt állítani, hogy az E csoport lenne a legerősebb a nevek alapján, ehhez képest az első kalapos lengyelek kifejezetten pocsékul állnak: Albániában, Csehországban és Moldovában is kikaptak, miközben otthon legyőzték Albániát és Feröert, de így is csak a negyedik helyet foglalják el az ötösben… Az albánok viszont nagyon is reménykedhetnek, mivel már csak Moldovában van idegenbeli meccsük, ellenben fogadják Csehországot és Feröert is. Hogy milyen Albániában pályára lépni, arról mi, magyarok speciel tudnánk értekezni, de itt és most bővebben mégsem kerítenénk rá sort. (Két éve vendégként 1–0-ra elbuktuk a vb-selejtezős meccsünket, majd egy hónappal később házigazdaként is hasonlóképpen maradtunk alul velük szemben.)

A budapesti felkészülési mérkőzésen kifejezetten barátságtalan arcukat bemutató csehek az egyedüli veretlenek, de így sem lehet maradéktalan az örömük, hiszen otthon 1–1-re végeztek az albánokkal, és Moldovában csak gól nélküli döntetlenre voltak képesek. Nagy előny lehet, hogy a lengyeleknél egy meccsel kevesebbet játszva is van két pont előny, Moldova pedig mindkét meccsét lejátszotta már Feröerrel.

Az E csoport állása: 1. Albánia 10/5 (8–3), 2. Csehország 8/4 (7–2), 3. Moldova 8/5 (5–5), 4. Lengyelország 6/5 (6–8), 5. Feröer 1/5 (2–10)

Az E csoportban Belgium és Ausztria kéz a kézben menetel, az egymás elleni brüsszeli 1–1-et leszámítva négy-négy győzelem jött, mindez azt jelenti, hogy öt forduló után a két 13 pontos csapat állva hagyta a svédeket (6), gyakorlatilag bebiztosítva az Eb-szereplést. A hátralévő sorsolás a sógorok számára a legkönnyebb, ők fogadják a belgákat, majd Azerbajdzsánba és Észtországba látogatnak két simának ígérkező meccsre, de a belgák bécsi ütközete után is egy hazai, svédek és azeriek elleni találkozó jön még.

A svédeknek van még két könnyebb fellépésük, de ha ezeket hozzák is és Brüsszelben is győznek, akkor is csak 15 pontjuk lenne, miközben az első kettőnek elég lenne összesen három pontot szerezni…

Az F csoport állása: 1. Belgium 13/5 (13–1), 2. Ausztria 13/5 (12–4), 3. Svédország 6/5 (11–8), 4. Azerbajdzsán 1/4 (2–11), 2. Észtország 1/5 (2–16)

A H csoport lényegesen képlékenyebb, hiszen itt hat teljes kör után az első és a negyedik között egyetlen árva pont a differencia! A szlovénok otthon ikszeltek a dánokkal, és Finnországban maradtak alul, a dánok az említett döntetlen mellett Kazahsztánban (!) kaptak ki négy győzelem mellett, a finnek sem állnak rosszul, hiszen csak a dánoktól szenvedtek vereséget (mondjuk, kétszer is), a kazahok pedig a szlovénoktól és a finnektől kaptak ki itthon, de jegyezzük meg, hogy az északír (3), San Marinó-i (0) duó elleni négy meccsből már három lement…

A hátralévő négy fordulóban a dánok menetrendje a legjobb, fogadják Szlovéniát és Kazahsztánt, és látogatnak Észak-Írországba és San Marinóba. A finnek Kazahsztánt és Észak-Írországot fogadják, valamint San Marinóba és Szlovéniába látogatnak, míg a San Marino elleni két meccsüket már letudó szlovénok a két rangadó mellett Kazahsztánt fogadják, és Észak-Írországba látogatnak.

A H csoport állása: 1. Szlovénia 13 pont/6 (13–6), 2. Dánia 13/6 (12–5), 3. Finnország 12/6 (11–4), 4. Kazahsztán 12/6 (9–5), 5. Észak-Írország 3/6 (4–8), 6. San Marino 0/6 (0–21)

Az I jelű hatosban a svájciak a románok és a koszovóiak elleni 2–2 mellett négyszer nyertek, ezzel vezetik a csoportot. A románok az utolsó percekben csak bedarálták az emberhátrányban játszó Koszovót, ezzel egy ponttal vezetnek Izraellel szemben a párharcban. Itt az utolsó előtti körben a jeruzsálemi ütközet lehet a döntő.

Az I csoport állása: 1. Svájc 14/6 (17–5), 2. Románia 12/6 (9–4), 3. Izrael 11/6 (7–7), 4. Fehéroroszország 4/6 (4–11), 5. Koszovó 4/6 (5–8), 6. Andorra 2/6 (3–10)

A legjobb mérleggel a portugálok állnak, hat győzelem és 24–0-s gólkülönbség szerepel a nevük mellett, és a harmadik Luxemburgot egyrészt nyolc ponttal előzik négy körrel a vége előtt, másrészt az egymás elleni két meccset 15–0-val hozta a 2016-os Európa-bajnok… Cristiano Ronaldóék a csak a portugáloktól kikapó Szlovákiát és Izlandot fogadják még, utaznak Boszniába és Liechtensteinbe, igazából csak az a kérdés, lesz-e 10/10 a mérleg.

Északi szomszédunk is jól áll, de azért itt már csak egy Izland elleni hazai meccs van a portugáliai, luxemburgi és boszniai meccs mellett, és otthon csak 0–0-ra végeztek a három ponttal kevesebbet szerző, de Liechtensteinnel még egyszer játszó luxemburgiakkal…

A J csoport állása: 1. Portugália 18/6 (24–0), 2. Szlovákia 13/6 (8–2), 3. Luxemburg 10/6 (7–16), 4. Bosznia-Hercegovina 6/6 (5–9), 5. Izland 6/6 (10–9), 6. Liechtenstein 0/6 (1–19)

(Borítókép: Magyar játékosok gólöröme a labdarúgó-Európa-bajnoki selejtező G csoportjában játszott Szerbia–Magyarország-mérkőzésen 2023. szeptember 7-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)