A magyar válogatott két perc alatt fordított, és hatalmas lépést tett az Eb felé

A magyar válogatott a vasárnapi játéknapon szabadnapos lesz a csoportban, de így sem marad mérkőzés nélkül: a Puskás Arénában 18 órától Csehországot fogadja. Legközelebbi Eb-selejtezős találkozóját ugyancsak hazai környezetben játssza, akkor éppen a Szerbia elleni visszavágón lép pályára.

A mostani mérkőzés előtti beharangozónkban kitértünk arra, hogy a továbbjutást szempontjából kulcsfontosságú mérkőzés várt a csoport két favoritjára a Rajko Mitics Stadionban, mindezt úgy, hogy igazából a magyar és a szerb csapat az Eb-szereplésére semmilyen végeredmény nem gyakorolt volna döntő hatást. Tekintve, hogy még további találkozók várnak a felekre – kiemelendő ezek elsőként a már említett visszavágó –, és a matematikai még sokat változhat.

Zsemberi János, a szerb szövetség alelnöke, a bajnoki ezüstérmes bácskatopolyai klub tulajdonosa az Indexnek adott nyilatkozatában kifejtette: valóban hemzsegnek a világklasszisok Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány gárdájában, amely azonban meglátása szerint így sem igazán funkcionál csapatként. És amíg a szerb szakember kétéves tevékenysége megosztja a közvéleményt, addig Marco Rossi a magyar csapat élén „kimaxolja” játékosai képességét.

A mérkőzést megelőző napon a szokásos sajtótájékoztatón Marco Rossi elmondta: Szerbiát tartja a csoportgyőzelem és a csütörtöki belgrádi Eb-selejtező esélyesének. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nemcsak a szerbeknél vannak világsztárok, hanem nálunk is, például Szoboszlai Dominik személyében. A játékosok képviseletében a honosított Loic Nego állt az újságírók rendelkezésére. A Fehérvár volt középpályása immár a Le Havre-ból érkezett. Nego kiemelte: „nem az a lényeg, hogy kapunk-e gólt vagy sem, hanem hogy győzzünk. És mi győzelemre fogunk hajtani holnap este. Persze, ha megússzuk gól nélkül, az már minimum egy döntetlent jelent”.

A házigazdák sajtótájékoztatóján Dragan Sztojkovics szövetségi kapitány azt hangsúlyozta, hogy számára a magyarok önbizalma a legaggasztóbb. A szakember hozzátette: „nagyon fontos, de nem kulcsfontosságú lesz a mérkőzés, mert utána még további 12 pontot lehet begyűjteni”. Az együttes – egyik – kiválósága, Dusan Tadics pedig úgy fogalmazott: „előzetesen is ez a két csapat tűnt a legerősebbnek a csoportban, az eddigi eredmények alapján ebben nincs változás”.

Podcast-vendégeink, Bene Ferenc és Mészöly Géza olyan kérdésekben formált véleményt, hogy Szoboszlai Dominik liverpooli tündöklése után reális elvárás-e vele szemben, hogy a magyar válogatottban is hasonló teljesítményt nyújtson Szerbia ellen?

Valamint alaposan kivesézték azokat a szakmai köröket, miszerint a zárt kapus rendezés, Szoboszlai Dominik remek formája, vagy esetleg valami más a magyar csapat legfőbb esélye arra, hogy meglepetést okozzon a csoportfavorit otthonában? Egyáltalán meglepetés lenne a magyaroktól a három pont begyűjtése, és tényleg még mindig a szerbek a favoritok a csoportban?

Montenegró az utolsó pillanatban bukott pontokat

A csoport kora esti mérkőzésén Montenegró ugyan hátrányba került a Litvánia elleni, idegenbeli mérkőzést, de sikerült megfordítania a mérkőzést, és egészen a 94. percig úgy állt, hogy övék lesz a három pont. Igen ám, de a litvánok nem adták fel, és az utolsó pillanatban egyenlített, így pontosztozkodás lett a vége, mely értelmében Montenegró nem érte be Szerbiát és Magyarországot késő délután.

Nos, de térjünk rá a Szerbia–Magyarország mérkőzésre. Körülbelül egy órával a 20.45-ös kezdés előtt megjelent az MLSZ twitter-, azaz X-csatornáján a magyar válogatott kezdő tizenegye, amelyben talán csak annyi volt a meglepő, hogy a jobboldali „futó” posztján nem Fiola Attila, hanem Loic Nego, a francia Le Havre légiósa kezdett. Habár azok után, hogy szerda este ő kísérte el Rossit a sajtótájékoztatóra, már sejteni lehetett, hogy az egykori fehérvári játékos szóhoz jut, ahogy a legutóbbi három, szerbek elleni meccsen is szerepelt. A magyar csapat összeállítása az alábbiak szerint festett:

Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – nego, Nagy Á., Styles, Kerkez – Sallai, Szoboszlai – Varga B.

A szerbek felállása pedig így:

V. Milinkovics-Szavics – Veljkovics, Gudelj, Pavlovics – Radonjics, Makszimovics, Sz. Milinkovics-Szavics, Kosztics – Tadics, Vlahovics – A. Mitrovics.

A mérkőzést a spanyol Juan Martínez Munuera vezette.

Bár a találkozó papíron zárt kapus volt a legutóbbi, Montenegró–Szerbia Eb-selejtezőn történt atrocitások miatt, a játékoskijáróval szembeni lelátórész majdnem teljesen megtelt az UEFA által a stadionba beengedett kisiskolásokkal, így Tadicsék nem panaszkodhattak a biztatás hiányára. Fenséges látványt nyújtott a távolban a gigantikus Szent Száva-templom kupolája, a hatalmas épület sziluettje kirajzolódott az esti égboltra, mintegy égi támogatással segítve a házigazdák válogatottját.

A csapatok Beethoven Örömódájának dallamára vonultak be, előttük ott virított a gyepen az obligát felirat: Peace – Mir, azaz Béke.

Az ötödik percben Nego kapott remek labdát a jobb szélen, beadása kissé mélyre sikerült, pedig több volt ebben az akcióban. Az első percek vitán felül a magyaroké voltak, a szerbek alig-alig tudtak kijönni a kapujuk előteréből. A 9. percben szép támadás végén Styles veszélyeztetett, szöglet lett belőle.

Aztán a 10. percben megrázták magukat a szerbek, és mindjárt gól kaptunk... Milinkovics-Szavics és Tadics tisztára játszotta Vlahovicsot, aki majdnem elrontotta, de lecsúszott lövése Szalai Attila lábáról a hálóba vágódott, 1–0.

Radonjics felbőrözte Willi Orbánt, mintha egy kicsit megroggyant volna a magyar válogatott. Kétségkívül úgy jött a szerb gól, mint derült égből a villámcsapás. A 24. percben Dibusz bravúros kivetődésére és öklözésére volt szükség ahhoz, hogy elháruljon a kapunkat fenyegető gólveszély.

A 27. percben Mitrovics szerencsére nem tudta levenni az előreívelt labdát, különben nagy baj lett volna.

Néhány pillanattal később ugyanolyan váratlanul jött a magyar gól, mint amilyen váratlanul 24 perccel korábban a szerb. Varga Barnabás, jó szokása szerint, megint jókor volt jó helyen. Nego ment el a jobb szélen, beadását Sallai tette kapura, Milinkovics-Szavics kiütötte a labdát, de éppen Varga elé, aki bebelsőzte az üres kapuba egyenlítő gólunkat. 1–1. A Ferencváros centerének ez volt a második gólja a válogatottban.

De ez még semmi! Két perc telt csak el, Lang remekül centerezett balról, Orbán érkezett, és két lépésről bevarrta, már mi vezettünk 2-1-re! Micsoda fordulat, újólag bizonyította a magyar válogatott, hogy van tartása, az sem töri meg, ha olykor hátrányba kerül.

És most már cifrázták is a mieink, Szoboszlai olyan cselt mutatott be, amire Jürgen Klopp is csettintett volna. A félidő hajrája ugyan a szerbeké volt, de már nem változott az eredmény, 2–1-es magyar vezetéssel vonultak a csapatok az öltözőbe.

Az első félidő igazi születésnapi ajándék volt Marco Rossinak, az olasz mester szombaton tölti be az 59-et. És hát azt se felejtsük el, hogy egy nap híján öt éve, 2018. szeptember 8-án ült a maestro először a magyar válogatott kispadján Tamperében, a Finnország elleni Eb-selejtezőn. (Az eredményre már senki sem emlékszik, csak az annalesek őrzik a Pukki góljával született 1–0-s finn győzelmet...)

Dragan Sztojkovics, a szerbek szövetségi kapitánya kettőt cserélt, Radonjics és Kosztics helyére Mladenovicsot és Zsivkovicsot küldte be.

A szerbek természetesen megpróbálták beszorítani a mieinket, ez sikerült is, de egyelőre eredmény nélkül. Aztán az 58. percben majdnem kiegyenlítettek, Dibusz a lécre tolta Vlahovics közeli lövését, illetve lehet, hogy a lécnek nem is volt köze a labdához, csak Dibusz kezének.

Rákanyarodva az utolsó fél órára megint Dibusz védett hatalmasat, Zsivkovics beadását Veljkovics a bal alsó sarokra fejelte, de a kapusunk óriási vetődéssel elérte a labdát, és szögletre tenyerelte. Milenkovicsot Makszimovics váltotta, ez volt a harmadik szerb csere.

Nagyon nyomtak a szerbek, jó lett volna egy kicsit megtartani a labdát, de állandóan a mi kapunk előtt folyt a játék. Varga sárga lapot kapott, szerintünk túl szigorúan. Rossi is cserélt, Kerkezt Fiola váltotta, de előzőleg még Vlahovics fejelt három méterről az oldalhálónkba. Most csak rombolásra futotta a magyarok erejéből, de eddig ezt sikerrel tették.

A 72. percben Nego eldönthette volna a meccset, Lang zseniális labdájával kiugrott, a szerb kapus fölöslegesen kifutott elé, de Nego ahelyett, hogy a hálóba emelte volna, középre adott, és aztán már odalett a helyzet.

Kicsivel később az első gól szerzője, Varga lement, Ádám Martin jött be a helyére. Az Ulszan csatárát biztosan nehezebb lesz elnyomni, mint a Fradi centerét. Továbbá Nagy Ádámot a válogatottban bemutatkozó Kata Mihály cserélte. Szoboszlai görcsöt kapott, egy percig ápolták. Tadics helyett Ilics, Vlahovics helyett Jovics. A szerbek valamennyi cserelehetőségüket kimerítették. Csigalassúsággal vánszorogtak a másodpercek, a bíró öt percet hosszabbított, csak ő tudja, hogy miért.

A 93. percben Szoboszlai került helyzetbe, de 17 méterről mellé lőtte a labdát. A következő szerb szögletnél a kapus is felment fejelni, előbb azonban Sallait Csoboth váltotta. Végül lepergett az utolsó másodperc is, és Magyarország 2–1-re győzött a legnagyobb rivális otthonában.

A győzelemmel óriási lépést tett Magyarország nemcsak a továbbjutás, hanem a csoportelsőség megszerzése felé, hiszen a sorozat felénél három ponttal vezet Szerbia és öttel az egy mérkőzéssel többet játszott Montenegró előtt.

Folytatás vasárnap, a Csehország elleni barátságos mérkőzésen a Puskás Arénában.

EURÓPA-BAJNOKSÁG 2024, SELEJTEZŐ

G CSOPORT

Szerbia–MAGYARORSZÁG 1–2 (1–2)

Litvánia–Montenegró 2–2 (0–0)

Felkészülési mérkőzés:

Szeptember 10., vasárnap:

Magyarország– Csehország 18.00

A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 3 3 1 – 7–1 6 10 2. Szerbia 3 2 1 1 6–3 3 7 3. Montenegró 4 1 2 1 2–3 –1 5 4. Bulgária 4 – 2 2 2–6 –4 2 5. Litvánia 4 – 2 2 2–6 –4 2

A további menetrend:

Szeptember 10., vasárnap

Montenegró–Bulgária

Litvánia–Szerbia

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró

A magyar válogatott eddigi mérkőzései:

Március 27.:

Magyarország–Bulgária 3–0

Június 17.:

Montenegró–Magyarország 0–0

Június 20.:

Magyarország–Litvánia 2–0

(Borítókép: Czeglédi Zsolt / MTI)