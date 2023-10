Bellingham lábai előtt a futballvilág: Zidane és Di Stéfano egybegyúrva

A keddi Bajnokok Ligája-játéknap slágermérkőzése a Napoli–Real Madrid-összecsapás volt a Diego Armando Maradona Stadionban. A tizennégyszeres BEK/BL-győztes spanyolok 3–2-re győztek elsősorban húszéves zsenijük, Jude Bellingham káprázatos teljesítményének köszönhetően. Mindenekelőtt nézzük meg az angol 5-ös szemtelen labdaszerzését, majd gólpasszát, aztán a felezővonaltól induló szólógólját. Érdemes:

57. mp.: Bellingham-labdaszerzés, gólpassz; 1:25 p.: szólógól

Nem csoda, hogy az As, az egyik legnagyobb spanyol sportlap szuperlatívuszokkal magasztalja a 20 éves zsenit. Alfredo Relano, az egyik legkiválóbb spanyol zsurnaliszta, az As tiszteletbeli főszerkesztője írja:

Bellingham a támadó harmadban Alfredo Di Stéfanóra emlékeztet. Nem vicc, halálosan komolyan. Félig művész, félig harcos. Tőle indulnak ki a támadások, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne ott a befejezéseknél is. Szemtelenül ellopta Li Lorenzo passzát, kihagyhatatlan helyzetbe hozta Viníciust, majd berúgta madridi pályafutása eddigi legszebb gólját.

Csodálja Zidane-t

Tehát máris itt van a Di Stéfano-párhuzam, minden idők legnagyobb Real Madrid-futballistájához hasonlítják. Miközben magának Bellinghamnak Zinedine Zidane a példaképe, többek között ezért is játszik 5-ös számmal a meze hátán.

Csodálom Zidane-t, az örökségét, ezért viselem az 5-ös mezt. Nem őt akarom utánozni, másmilyen vagyok, de Zidane 5-ös meze inspirál – nyilatkozta Bellingham, amikor bemutatták a Bernabéuban.

Bellingham bizonyos tekintetben már most bőven túl is szárnyalta példaképét: kilenc mérkőzésre volt szüksége ahhoz, hogy eljusson nyolc gólig (plusz három gólpasszig), miközben Zidane csak a harmincadik madridi mérkőzésén rúgta be a nyolcadik gólját.

Alessandro Del Piero, a Juventus legendája az olasz tévében nem talált jelzőt Bellingham teljesítményére:

„Hogyan is tudnám jellemezni azt a játékost, aki fizikumban erős, mindkét lábbal, de főleg jobbal káprázatosan vezeti a labdát, kiváló a karaktere, és rúgja a gólokat középpályás létére? Fogalmam sincs. Inkább a nézőre bízom…”



Fabio Capello, a Madrid egykori edzője így áradozott:

„ Bellingham ma bebizonyította, mennyit ér. Komplett játékos, semmi sem hiányzik nála, mindene megvan ahhoz, hogy legenda legyen. Súlya van a jelenlétének, gólerős, remekül kezeli a labdát, akár a legnagyobb bajnokok. Nem lehet lefogni, mert olyan érzéke van, hogy hátrafelé is lát.”

Carlo Ancelottitól, a Madrid edzőjétől megkérdezték, vajon Bellingham már most a világ legjobbja-e.

„Azt hiszem, Bellingham remekül alkalmazkodott új csapata játékához. Nagyszerűen játszik, bebizonyította, hogy minőségi futballista. Ha valaki azt hiszi, hogy ő a világ legjobb labdarúgója, ez nagyszerű. Én inkább azt mondanám, hogy a világ legjobb csapata a miénk.”

Diplomatikus válasz a világ talán legjobb edzőjétől, ha már itt tartunk…

(Borítókép: Jude Bellingham. Fotó: Giuseppe Maffia / NurPhoto / Getty Images)