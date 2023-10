A 94. percben jött a dráma, ismét kikapott Schäfer csapata

Megszerezte első BL-góljait a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin, az első győzelem az európai elitsorozatban azonban ennek ellenére is várat magára. A piros-fehérek remek első 35 percet hoztak össze a Braga ellen, és Sheraldo Becker duplájával 2–0-ra vezettek is. Csakhogy az első játékrész vége előtt egy kipattanóból Sikou Niakaté szépített, majd a második játékrészben Bruma egy szöglet utáni, tökéletesen eltalált átlövéssel egyenlített is (2–2).



Az egyenlítő gól után ismét az Union akarata érvényesült jobban, de hiába nyomott a berlini alakulat, nemhogy a győzelmet, végül pontot sem tudott szerezni: a 94. percben André Castro lapos, jobb alsó sarokba surranó lövésével ugyanis fordított és elvitte a három pontot Németországból a portugál csapat (2–3).



A korábbi ferencvárosi közönségkedvenc, Aissa Laidouni bő 30 percet kapott csereként a második félidőben.

Az Union Berlin a csoportkör első fordulójában, a Real Madrid otthonában ugyancsak a második félidő hosszabbításában kapott góllalmaradt alul.





A nap másik, 18 órakor kezdődött meccsén a Real Sociedad az első félidőben született gólokkal 2–0-ra nyert a Salzburg otthonában.

LABDARÚGÁS

BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

Union Berlin–SC Braga 2–3 (2–1)