Egyre nagyobb kérdés, meddig tart a bizalom a nyáron szerződtetett Andoni Iraola irányába a Bournemouthnál. Kerkez Milos együttese – melyben a magyar válogatott szélső védő ismét kezdő volt – a kilencedik mérkőzésén is nyeretlen maradt a spanyol edző irányításával. Pedig a piros-feketék Dominic Solanke góljával 17 perc után még vezettek a Wolverhampton ellen, aztán a második félidőben csaknem felborult a pálya, a vendégek pedig teljesen megérdemelten fordítottak. Előbb Matheus Cunha, majd – immáron emberelőnyben Lewis Cook 54. percben kapott azonnali piros lapja után – Sasa Kalajdzic vette be Neto kapuját (1–2).

Kerkez a második kapott gól idején már szintén nem volt a pályán, három perccel korábban, a 84. minutumban Marcos Senesi váltotta őt. A magyar játékos 73 százalékos passzpontosságot hozott (16/22), a földön hatból négy párharcot megnyert, a levegőben azonban háromból hármat elbukott.

A forduló egyik rangadójaként beharangozott Manchester City–Brighton-összecsapáson (a másik a Chelsea–Arsenal 18 óra 30 perckor kezdődő londoni derbije lesz) a házigazda hozta a papírformát. Pep Guardiola együttese már a 7. percben megszerezte a vezetést Julián Álvarez 12 méterről leadott lövésével. A 19. percben aztán már kettővel vezetett a házigazda, Erling Haaland talált a kapuba, lezárva a két bajnokin át tartó (Wolverhampton, Arsenal) gólképtelenségét (2–0).

A folytatásban is a City akarata látszott érvényesülni, Haalandnak pedig az első játékrész hajrájában, majd a második elején is akadtak helyzetei ahhoz, hogy lezárja a mérkőzést. Ám a norvég támadó előző idényben látott kirobbanó formája mintha most nem lenne meg, elpuskázta ezeket a lehetőségeket. A vendégek kispadján ülő Roberto De Zerbi a cserékkel jól nyúlt bele a meccsbe, a néhány perccel korábban beküldött Ansu Fati a 73. percben szépített is (2–1). A Brighton a hosszabbítás pillanataiban ráadásul emberelőnybe került, Manuel Akanji kapta meg a második sárga lapját a Mitoma Kaoru elleni szabálytalanságáért. Ezzel azonban a vendégek nem tudtak már élni – akik ráadásul nemcsak a vereség, hanem a ránézésre súlyos térdsérülést szenvedő Solly March kiválása miatt is kesereghetnek.

A Newcastle a Crystal Palace (4–0), a Brentford a Burnley (3–0) ellen nyert kiütéssel. Előbbi mérkőzésen a jobb bekk Kieran Trippier már szezonbeli hatodik gólpasszát osztotta ki, amivel jelenleg a liga legeredményesebb előkészítője. Az angol bekk ráadásul a Newcastle klubrekordját is megdöntötte azzal, hogy sorozatban négy PL-meccsen adott legalább egy asszisztot.

A nap első mérkőzését a Liverpool nyerte az Everton ellen. A hazai sikert hozó találkozón tovább folytatódott Szoboszlai Dominik remek sorozata.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

9. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Manchester City–Brighton 2–1 (2–0)

Bournemouth–Wolverhampton 1–2 (1–0)

Brentford–Burnley 3–0 (1–0)

Newcastle United–Crystal Palace 4–0 (3–0)

Nottingham Forest–Luton Town 2–2 (0–0).

Korábban

Liverpool–Everton 2–0 (0–0)

Később

18.30: Chelsea–Arsenal

21.00: Sheffield United–Manchester United