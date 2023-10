Nincs könnyű helyzetben Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. Ugyan a november közepén esedékes utolsó két Európa-bajnoki selejtezőn, a bolgárok elleni idegenbeli, majd a Montenegró elleni hazai meccsen egyetlen pont is elég lenne ahhoz, hogy a mieink kvalifikáljanak a 2024-es kontinensviadalra, sorra érkeznek a rossz hírek a csapat kulcsembereiről.

A minap számoltunk be arról, hogy a Fehérvár FC védője, a legutóbbi két Eb-selejtezőnkön kezdőként bevetett Fiola Attila bokasérülés miatt hosszabb időre kidőlt. Eközben Willi Orbán, az RB Leipzig légiósa ugyan végzi a rehabilitációs munkáját a szeptemberi térdsérülése után, ám továbbra is az a valószínűbb forgatókönyv, hogy nem lehet ott a mieinkkel Szófiában és Budapesten.

Erre most újabb csapás érhette a nemzeti tizenegyet: a jelenlegi selejtezősorozatban az együttes házi gólkirályának számító, legutóbbi négy tétmeccsén négy gólig jutó, így az Eb-selejtezők történetében rekorderré vált Varga Barnabás izomsérülést szenvedett.

A támadót a DVTK–Ferencváros-összecsapás 53. percében kellett lecserélni, miután jelezte a fővárosiak edzői stábja felé, valami nem stimmel a lovaglóizma környékén…

Csak remélhetjük, hogy a sérülése nem komoly, mindenesetre megfizeti az árát annak, hogy ilyen sok meccset játszott a válogatottal és a nemzetközi kupaporondon is. Mindez sok-sok energiát kivett belőle

– fogalmazott a találkozó utáni sajtótájékoztatón Dejan Sztankovics, a zöld-fehérek vezetőedzője.

Pontos diagnózis egyelőre nincs, ám mindössze három héttel a kulcsfontosságú Eb-selejtezők előtt Varga Barnabás esetleges elvesztése kisebb katasztrófával érne fel a magyar válogatottban. Annál is inkább, mert posztriválisa, a Dél-Koreában légióskodó Ádám Martin továbbra is csak perceket kap az Ulszan Hyundaiban. Marco Rossi még a csehek elleni szeptemberi felkészülési mérkőzés után kijelentette, Ádám nincs is olyan formában, hogy a válogatottban 90 percet végig tudna futballozni, így az őszi szezonban egyértelműen Varga a posztfavorit. Miközben a csatárként még szintén bevethető Németh András a német másodosztályú Hamburgban sem számít alapembernek – vagyis igencsak szűk lehetőségek állnak a magyar–olasz mester rendelkezésére, ha támadót akar behívni a keretbe.