Arany János utca, Deák Ferenc tér, Ferenciek tere. Sorjáznak az M3-as metró megállói, a peronszinten pedig megállóról megállóra hol több, hol kevesebb rendőrt látni az ablakokon kinézve. A Népligethez érve kinyílnak az ajtók, és a felszínről leszivárgó füstben elműködtetett pirotechnikai eszközök és némi paprikaspray szaga keveredik. Semmivel sem összetéveszthető jelek arról, hogy eljött a derbi napja...

Hosszú évek után először nemcsak a történelme, hanem a két csapat tabellán elfoglalt helyezése miatt is rangadónak ígérkezett a Ferencváros és az Újpest összecsapása a labdarúgó NB I-ben. A házigazda zöld-fehérek a tabella első helyéről, a vendég lila-fehérek a harmadik pozícióból várhatták a kezdő sípszót a már napok óta garantáltan telt házas találkozón.

A violák a nyolc éve, 2015 decembere és az M’baye Diagne fejesével 1–0-ra megnyert összecsapás óta tartó rossz sorozat megszakítása érdekében utaztak az Üllői útra. A Ferencvárosnál ellenben az lehetett a cél, hogy Botka Endréék a már így is rekordhosszú veretlenségi szériájukat még tovább nyújtsák a városi riválissal szemben: immáron 23 meccsesre.

A találkozónak külön pikantériát adott – nem mintha a felfokozott szurkolói várakozások mellett ilyesmit még keresni kellett volna –, hogy mindkét együttes kispadján szerb edző ült. Az Újpestén Nebojsa Vignjevics, aki immáron a 22. derbijén irányította a IV. kerületieket, illetve Dejan Sztankovics, aki vasárnap debütált a lila-fehérek elleni rangadón.

Az Újpest a...

Banai – Pauljevics, T. Hall, Koszanovics, Tamás K. – Onovo – Mörschel, Tajti M. – KISS T., Ambrose, Csoboth

összeállításban kezdte a mérkőzést, míg az FTC-nél a

Varga Á. – Wingo, Abena, S. Mmaee, Botka – Abu Fani – Makreckis, Zachariassen – Owusu, Pesics, Lisztes

kezdő kapott bizalmat.

19 Galéria: Az Újpest 70 percig tartotta magát, ám ezúttal sem tudta megfricskázni az FTC-t Fotó: Papajcsik Péter / Index

Elöl-hátul lyukas FTC fogadta a lilákat

Óriási meglepetésre hiányzott a hazaiak kezdőjéből Dibusz Dénes, aki a Genk elleni Konferencialiga-mérkőzés után a combjában érzett fájdalomra panaszkodott – állítólag már azon a meccsen sem volt 100 százalékos –, és alapos vizsgálatokig Sztankovics stábja inkább a pihentetése mellett döntött. Mindez a magyar labdarúgó-válogatott szempontjából sem mellékes hír, Marco Rossi szövetségi kapitány az elmúlt hetek sérüléseiről szóló információi után a jelek szerint már így sem számíthat majd a novemberi Eb-selejtezőkön legalább négy, de meglehet, öt alapemberére sem. A Belgiumban szintén jó teljesítményt nyújtó Sigér Dávid ugyancsak hiányzott a IX. kerületiek keretéből.

A házigazda kezdte jobban a mérkőzést, és az 5. percre fordulva a vezetést is megszerezhette volna Zachariassen remek keresztlabdája és Owusu bevetődve, az ötös jobb csücskétől eleresztett kapáslövése után, ami alig egy méterrel ment a jobb alsó sarok mellé. Bő tíz perc elteltével kiegyenlítődni látszott a játék képe, a Ferencváros egy szabadrúgás után előbb Lisztes kapufán csattanó (igencsak éles szögből) eleresztett fejese, majd Mackreckis átlövése után járt közel a gólhoz. Az Újpest inkább a kontrákra épített, Csobothnak akadt egy ígéretes meglódulása középen, előtte nem sokkal pedig Kiss centerezéséből Ambrose-nak volt még helyzete, de utóbb kiderült, lesről.

19 Galéria: Az Újpest 70 percig tartotta magát, ám ezúttal sem tudta megfricskázni az FTC-t Fotó: Papajcsik Péter / Index

Mikor a pályán épp csillapodtak a kedélyek, a lelátón az újonnan fanatikus FTC-rajongóként tetszelgő Gáspár Győző „Győzike” csinálta meg a hangulatot: rohamléptekkel robogott le a VIP-szektor lépcsőjén, hogy szelfizhessen egyet az Újpest-tábor rajta élcelődő, mindössze néhány percig látható drapériájával, előbb a „Hát ez k.va jó!” felkiáltással, majd később már serény „f.szszopózással” fogadva a kifeszített üzenetet... Ember legyen a talpán, aki ennek alapján ki tud igazodni az újdonsült Fradi-celeb lelkivilágán.

Győzike ellopná a show-t

A félidő derekához közeledve Lisztes talpalta fejbe Kisst, amiért a DVSC ellen összeszedett piros lapos eltiltását épp letöltő támadó sárga lapot is kapott. A megítélt szabadrúgásból 24-25 méterre a hazai kaputól Koszanovics ígéretes lövését kellett szögletre tolnia a bal alsó sarok elől Vargának.

A 28. percben a pályán addig látottak alapján teljes joggal megszerezte a vezetést az FTC, Owusu megpattanó centerezéséből Alekszandar Pesics volt eredményes (1–0). (Győzike pedig már rohant is a lelátó aljára mutogatással és egy „lila majmok” feliratú sállal provokálni az újpestieket. A jelenet a sokat látott fradistákat is megosztotta a környező szektorokban, egy részük vidáman videózta és fotózta a magánakciót, mintegy biztosítva későbbre az ingyenreklámot, mások arcára viszont a szekunder szégyenérzetre utaló összetéveszthetetlen jegyek ültek ki.)

Az Újpest szempontjából a kapott góllal olyan sok dolog nem változott, ahogyan a csapat kapusa, Banai Dávid a meccs előtt kijelentette, ahhoz, hogy az Üllői úton bármi esélyük legyen a győzelemre, legalább két gólt kell szerezniük az FTC ellen. A meccs alakulása csak az ő állítását igazolta. A 40. percben közelíthetett volna nyolc éve nem látott célja felé a Megyeri úti gárda, amikor Kiss lövése után a lecsorgóból Hall kínálta meg Vargát alig öt méterről, ám a ferencvárosi cserekapus óriási bravúrral védett.

19 Galéria: Az Újpest 70 percig tartotta magát, ám ezúttal sem tudta megfricskázni az FTC-t Fotó: Papajcsik Péter / Index

A játékrész hajrájára átalakult a meccs képe, a vendégcsapat jóval többet birtokolta a labdát, és bár Onovóék labdajáratása korántsem volt szélsebes, így is sikerült többször hibára kényszeríteni a zöld-fehér védőket. A nyolcperces ráadásban például Csoboth került ziccerbe, de az ötös jobb csücskétől szabályosan kibikázta Vargát, aki ha épp el is akart volna vetődni a labda útjából, akkor sem lett volna rá sok esélye, márpedig miért akart volna. A kipattanónál a földre került Abena szorította be a teste és a fű közé a labdát, hogy az újpesti támadó ne férhessen hozzá, és bár talán kézzel is hozzáért, ezért a katari vb előtt hozott szabályértelmezés szerint (földön lévő, „támaszkodó” kéz) nem jár büntető, hiába vizsgálta a videobíró. Az esetleges közvetett szabadrúgás elmaradta miatt pedig nem szólhatott közbe a VAR, az csakis a pályán működő trió és így leginkább a vezető játékvezető, Karakó Ferenc felelőssége.

Újpesti mezőnyfölény, hazai gól

Hiába a vezetés, a jelek szerint Sztankovics volt az elégedetlenebb csapata játékával, ugyanis két helyen is változtatott a szünetben. A kettőből Lisztes lehozatalát a viszonylag korán beszedett sárga lap még csak-csak indokolta (helyére Marquinhos érkezett), a félidő végén hosszasan ápolt Botka lehozatala viszont (a magyar válogatott szempontjából mindenképpen) félő, hogy sérülés miatt meghozott döntés. Utóbbit Ramírez váltotta.

Ezúttal az Újpest kezdett jobban, Csoboth pedig alig egypercnyi játék után gyanús körülmények között a földre is került a büntetőterületen belül. Az esetet hosszasan vizsgálta a VAR-szoba, végül viszont bármennyire is tisztának tűnt a visszajátszások alapján, hogy a becsúszó Abena kétszer is eltalálta a vendégtámadó lábát, ezt Erdős Józsefék nem találták elegendőnek még ahhoz sem, hogy a kommunikáción kívül kihívják a monitorhoz Karakót. Az 51. percben Ambrose foghatta a fejét, Pauljevics lapos centerezése után ugyanis centikkel helyezett a jobb alsó sarok mellé, mikor Varga már verve volt.

Most a Ferencváros kenyere volt, hogy a területet átadva kontrázni próbáljon, a termés egy távoli, nem túl veszélyes, de legalább kapura tartó szabadrúgás, majd egy blokkolt Zachariassen-lövés volt negyedóra alatt.

A 65. percben Ambrose volt harcias, és nagy versenyfutást követően lefordult Abenáról egy az újpesti tizenhatostól előreívelt labdával, a lövése a becsúszó Mmaee-ról Abena kezére vágódott, ám ezúttal is a közelmúltban megváltoztatott szabályértelmezés volt a kulcs, mint azt a játékvezetői bizottság elnöke, Hanacsek Attila nyáron elmagyarázta, ha saját, szabályosan érintett testrészről vagy csapattársról pattan kézre a labda, azért nem jár tizenegyes. Túlzottan a vendégek sem reklamáltak emiatt.

A hajrához közeledve Koszanovics könnyelműsködött el egy lapos centerezést, ahelyett, hogy kivágta volna a labdát minél messzebb, ajándék szögletet hozott össze a zöld-fehéreknek. A Ferencváros pedig ezúttal is bemutatta azt az erősségét, ami a legtöbbször a nemzetközi porondon segíti ki a csapatot: a második félidőben jószerivel valódi helyzet nélkül is növelte az előnyét, Abena fejesével gólra váltva az ajándékot (2–0).

19 Galéria: Az Újpest 70 percig tartotta magát, ám ezúttal sem tudta megfricskázni az FTC-t Fotó: Index

Könnyed hazai végjáték

S ahogyan a 2016 óta tartó nyeretlenségi sorozat korábbi 22 meccsén nemegyszer megtörtént, amint elúszni látszott az Újpest szempontjából a három pont, hiába az addig felmutatott bármilyen magas szintű szervezettség, a IV. kerületi csapat szétesett. A 74. percben egy Banai által középre kipaskolt labdából Abu Fani talált a vendégkapuba, mintegy alátámasztva ezt a tézist és megpecsételve a violák sorsát (3–0).

A ráadás pillanataiban a menteni igyekvő Mack tehette volna még nagyobbá a két csapat közti számszaki különbséget, de fejese a keresztléc aljáról kifelé pattant, így a lilák csereembere megmenekült az öngóltól. Más öröme azonban nem lehetett ezen az estén...

A Ferencváros újabb sikerével (a 23 meccses Újpest elleni veretlenségi sorozatban a tizennyolcadikkal) visszaelőzte a tabellán a Paksot, és egy meccsel kevesebbet lejátszva is vezeti a bajnokságot. A Megyeri útiak eddig megszerzett 20 pontjukkal maradtak a harmadik helyen.

Derbit legközelebb jövő márciusban rendeznek, akkor a párharc 240. NB I-es felvonásában a lila-fehérek lesznek a pályaválasztók.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Újpest FC 3–0 (Pesics 28., Abena 69., Abu Fani 74.)

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)