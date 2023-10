Újabb tizenegyesről döntött a kő-papír-olló, ezúttal bement

Emlékezhetünk, micsoda hullámokat vetett futballberkekben és a közbeszéd tárgyaként is a tavaszi, Magyarország–Észtország-meccsen történt kő-papír-ollózás. A magyar labdarúgó-válogatott két tagja, Szoboszlai Dominik és Sallai Roland ezzel a játékkal döntötték el, ki rúgja a csapatnak megítélt tizenegyest. Az 1–0-s magyar vezetésnél elvégzett büntetőt végül Sallai kihagyta, ezért pedig kapott hideget-meleget, a magyar válogatott csapatkapitányával, a tizenegyes elvégzésére eredetileg kijelölt Szoboszlaival egyetemben. A meccs meg végül maradt 1–0 a lefújásig.

Nagyképűség, kellő önbizalom, rég nem látott csibészség. Ezek az érzelmi töltetükben azért jelentősen ellentétes fogalmak keringtek a lelátótól a kocsmákig és onnan az otthon, kanapéjuk kényelméből meccset követők nappalijáig – sőt, az Index Sportcast stúdiójáig.

Most Törökországban ismétlődött meg a sztori, néhány apró különbséggel. Egyfelől a csibészség hiányával ritkán vádolható olasz fenegyerek, Mario Balotelli volt a játszma egyik résztvevője, másfelől a kő-papír-ollót megnyerő, Balotellihez hasonlóan karrierje csúcsán (de legalábbis ahhoz közel) az AC Milant is megjárt M'baye Niang belőtte a büntetőt. Alább látható is mindkét sikeres cselekedet…





A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában lejátszott meccsen 3–0-ra nyert az Adana Demirspor, Niang büntetőjére a 93. percben került sor, amikor a szenegáli válogatott csatár már túl volt egy találaton, Balotellivel egyetemben.

A ma már 33 esztendős Balotelli néhány héttel ezelőtt, szabadügynökként írt alá a Patrick Kluivert vezette együtteshez, miután elhagyta a svájci élvonalban szereplő Siont. A rutinos csatár három bajnokin három gólnál jár régi-új állomáshelyén. Korábban 2021 és 2022 nyara között már szerepelt a törököknél, akkor 33 bajnokin 18 gólig jutott.

Az Adana Demirspor jelenleg a tabella 3. helyén áll a Galatasaray és a Fenerbahce mögött.