Már másodszor nézett farkasszemet egymással Angliában a magyar válogatott két ifjú csillaga, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos. Ezúttal, a Premier League 2. fordulójában lejátszott összecsapással ellentétben, a Bournemouth futballozhatott hazai pályán, igaz, a bajnokságban mindössze 17. helyen álló együttes így sem számíthatott sok jóra a Ligakupában.

A zuhogó esőben lejátszott találkozó első félidejét jelentős mezőnyfölényben futballozta végig a vendégcsapat, ám a Bournemouth-nak így is megvolt az esélye arra, hogy előnybe kerüljön, előbb Justin Kluivert, majd Dominic Solnake villant egy-egy kontra végén. Ezek kimaradtak, nem úgy a 31. percben Cody Gakpo kísérlete! A holland támadó a Harvey Elliott által eleresztett átlövés után belsőzte öt méterről kapuba a kipattanót (0–1). A lövés előtt egyébként Szoboszlai megpattanó lövéséből lett szöglet...

A második félidő elejét megnyomta a házigazda, Solanke lőtt az oldalhálóba, majd Alex Scott keményen középre lőtt labdájánál az aláfutó Caoimhin Kelleher borzolta a Liverpool-szurkolók kedélyállapotát. Az 57. percben megint Kelleher villantott meg valamit abból, hogy viszonylagos fiatalsága mellett még miért nem ő, hanem Alisson alapesetben a vörösök kezdőkapusa. Joel Matipnak kellett a gólvonal előtt mentenie, miután kapujából messze kijőve elpasszolta a labdát az ír hálóőr.

A 64. percben már nem volt mentség, egy újabb hazai szöglet után kapitulált Kelleher és a liverpooli védelem: Scott beívelése után Kluivert sodorta a gólvonalon túlra a labdát (1–1). A hazai öröm azonban nem tartott sokáig, a csereként beállt Darwin Núnez ugyanis Trent Alexander-Arnold jó 60 méteres indítása után második szándékból szenzációs gólt tekert balról befelé húzódva a léc alá (1–2).

Szoboszlai a második félidőben kissé elveszett a mezőnyben – mindez aligha csoda, hiszen a lehetséges tizenötből már a tizennegyedik tétmeccsén kapott szerepet a szezonban. Talán ezt érezte Jürgen Klopp is, aki a 76. percben csereként Ryan Gravenberch-ket küldte be a magyar középpályás helyére. Válogatottunk csapatkapitánya az ezen az estén kapott percekkel egyébként megelőzte a pihentetett Alissont is, így már nemcsak a mezőnyjátékosok, hanem valóban, a teljes keretet tekintve is a legtöbb játékpercet tudhatja magáénak a Poolban (1044). Érdekesség, hogy ez volt az első alkalom az idényben, amikor nem játszott végig egy olyan találkozót, amelyen kezdő volt.

A Bournemouth az utolsó percekben mindent egylapra feltéve rohamozott, de így sem tudott ziccerbe kerülni, és végül elkerülni a kiesést. Kerkez Milos végigjátszotta a találkozót – és a meccs után, hasonlóan az Anfielden lejátszott mérkőzésükhöz, ismét Szoboszlai vigasztaló szavait hallgathatta.

A West Ham United nagy meglepetésre 3–1-re legyőzte az Arsenalt a kupaforduló londoni derbijén. A Chelsea–Blackburn és az Everton–Burnley mérkőzéseken a hazai együttes nyert, a Fulham idegenben búcsúztatta az Ipswich Townt. A címvédő Manchester United valamivel több mint 60 perc után háromgólos hátrányban volt a Newcaslte Uniteddal szemben, végül pedig ez is maradt a végeredmény: 0-3.

LABDARÚGÁS

ANGOL LIGAKUPA, NYOLCADDÖNTŐ

Bournemouth–Liverpool 1–2 (Kluivert 64., ill. Gakpo 31., Núnez 70.)