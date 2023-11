Szoboszlai meghatározó volt jobbszélsőként is, többségben a nyolcasok

Szoboszlai Dominik először játszott jobbszélsőt szerdán a Liverpool csapatában a Bournemouth elleni Ligakupa-mérkőzésen, továbbá először volt kezdő hétközi kupameccsen, és először is cserélték le. Volt már jobb meccse is a Vörösöknél, de így is jó néhány nyolcas osztályzatot kapott az angol lapoktól.