Tucatjával szálltak repülőre szerda reggel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a magyar labdarúgó-válogatott szurkolói, annak ellenére is, hogy a csütörtök esti Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést a rendező bolgár szövetség kérésére zárt kapussá nyilvánították. A hírek szerint a meccs időpontjában több száz magyar drukker is ott lehet Szófiában, ahol a helyi ultrák által beígért megmozdulás miatt fokozott készültség övezi a Bulgária–Magyarország-összecsapást.

Szerda reggelre ellepték a részben a magyar válogatott, részben pedig a Szoboszlai Dominik nevével ellátott liverpooli nyolcas mezbe öltözött drukkerek a Ferihegyi repülőteret. Mintha meg sem történt volna az elmúlt napok, hetek huzavonája, és nem zárt kapuk mögött rendeznék meg a magyar futballválogatott szempontjából kulcsfontosságúnak ígérkező Bulgária–Magyarország Európa-bajnoki selejtező mérkőzést.

A szurkolók egy része a nap első repülőjével Brüsszelbe indult, hogy ott szálljon át egy Szófiába tartó járatra. Mások a valamivel drágább, ám rövidebb opciót választva Róma érintésével igyekeztek eljutni a bolgár fővárosba. Sőt, a hírek szerint olyanok is akadnak, akik Catanián keresztül érkeznek majd a csütörtöki mérkőzés helyszínére. Legalábbis az annak otthont adó városba…

A Ferencváros vagy épp az Újpest klubszíneit viselő szurkolókkal beszélgetve sokan akkor is útra keltek volna, ha végül teljesen elmarad a meccs. Ugyan a WizzAir korábban úgy döntött, a mérkőzés miatt megnövekedett szurkolói igények kielégítésére indított két charterjáratát törli, a jegyek árát pedig megtéríti a drukkerek részére, akik azonban átszállással tervezték meg az útjukat, azok ilyesmire nem számíthattak. Ráadásul többségük a Bolgár Labdarúgó-szövetség és az Európai Labdarúgó-szövetség viszonylag későn meghozott döntései miatt abból a határidőből is kicsúszott, amikor még ingyen mondhatta volna le a szállását.

Repülőjegy van, szállás van, társaság van, miért maradtunk volna otthon?

– szólt a jelmondatnak is beillő költői kérdés a Rómába induló járatra felszállva.

Arról, hogy mennyi magyar utazik a héten Szófiába, árulkodó jel, hogy a péntek esti, a Ryanair által indított közvetlen járatra már egy hete nem lehet jegyet foglalni, a cég applikációja szerint telt házzal repül a gép Budapestre. Sőt, a szerb nemzeti légitársaság, az Air Serbia Szófia–Belgrád-járatára is csak jelentős felárral kapni jegyet egy átlagos repülési naphoz képest. A megkérdezettek közül többen is azzal a géppel, majd a szerb fővárosból vonatozva, buszozva készülnek hazaérkezni Magyarországra.

Mindebből, valamint a közösségi oldalak különböző szurkolói csoportjaiban látható aktivitásból arra következtetni, hogy a magyar válogatotton kívül további több száz magyar szimpatizáns is ott lesz Szófiában, hogy a lehető legközelebbről szorítson Szoboszlai Dominikék sikeréért.

A novemberre maradt utolsó két Eb-selejtezőjén egy pont kell a magyar együttestől ahhoz, hogy biztossá váljon a Marco Rossi vezette alakulat részvétele a jövő évi németországi kontinensviadalon. Ha sikerülne Szófiában nyerni, azzal nemcsak a kvalifikáció, de a csoportgyőzelem is biztossá válna, függetlenül a vasárnap délutáni, telt házas Magyarország–Montenegró-meccs végeredményétől.

Példátlan és komolytalan felvezetés a meccs előtt

Amint arról beszámoltunk, egy ilyen téttel bíró mérkőzés esetében elképesztőnek tűnő felvezetést kapott a bolgár–magyar a helyi szövetség, valamint az UEFA döntései miatt. Múlt hétfőn derült ki, hogy a bolgárok kérésére Szófia helyett újra Plovdivba teszik át a találkozót, és hiába a korábban lezajlott jegyértékesítés, az új helyszínen nem lehetnek majd drukkerek.

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) azt írta: a bolgár szövetség biztonsági okokból változtatta meg a mérkőzés helyszínét és időpontját, valamint a drukkerek kizárásáról is ennek szellemében döntött. Múlt csütörtökön az Indexen is írtunk arról, hogy Plovdiv polgármestere hivatalos levelet kapott arról, hogy a helyi stadion kivitelezője nem ajánlja, hogy a városban rendezzék meg a mérkőzést, a Hriszto Botev Stadionban ugyanis épp felújítási munkálatok zajlanak, az újonnan épülő tetőszerkezet legjobb esetben is félkész, ráadásul a televíziós közvetítésekhez szükséges világítási rendszer sem áll rendelkezésre. A bolgár szövetség hosszas huzavonába kezdett a helyi önkormányzatot, valamint a felújítást végző cég vezetőit okolva a kialakult helyzetért.

Ön szerint mi lesz a magyar válogatott sorsa az Eb-selejtezőkön? Bulgáriában kiharcoljuk a részvételt.

Az utolsó meccsen, Montenegró ellen hazai környezetben biztosítjuk be a továbbjutást.

Csak a pótselejtezőről kvalifikálunk végül, már csak megszokásból...

Dráma: elbukunk, nem jutunk ki.

Hétfőre datálta a bolgár sajtó a helyi szövetség döntését, ám a közleményre ez idáig hiába várt a közvélemény. Ehelyett a szervezet ügyvezetője az állami televízióban szólalt meg, és úgy fogalmazott: nincs akadálya a mérkőzés megrendezésének. A magyar válogatott játékosai is megnyilvánultak a témában, Szoboszlai Dominik különösen erős véleményt fogalmazott meg. Közben a plovdivi önkormányzat közleményben jelezte: nem járul hozzá a meccs rendezéséhez. Ezt követően egy harmadik helyszínről kezdődtek találgatások…

Mikor már a szakírók és a témában jártas sportvezetők többsége is úgy kalkulált, hogy a meccs rendezői hiányosságok miatt elmarad, a magyar válogatott pedig játék nélkül megkapja a győzelemért járó három pontot, befutott az UEFA újabb határozata. A kedd délelőtti értesítés szerint az európai szervezet utasítása szerint a bolgárok Szófiában, a szeptember végén kijelölt helyszínen, azaz a Vaszil Levszki Stadionban rendezik meg az összecsapást – üres lelátók előtt.

Még egy családi nyaralást sem lehet így megszervezni, nemhogy egy komoly téttel bíró, emberek sokaságát érintő és milliókat érdeklő nemzetközi labdarúgó-mérkőzést – reagált a történtekre a régi-új helyszín kijelölését követően az MLSZ közleményben. – A bolgár szövetség lehetetlen helyzetbe hozta az UEFA-t és a magyar szövetséget is: kihasználva, hogy mindkét szervezet a sportszerűséget tartja szem előtt, és minden esetben arra törekszik, hogy a pályán dőljön el a továbbjutás kérdése. A szabályok alapján a helyzet egyértelmű: ha a magyar válogatott nem utazna el a most kijelölt helyszínre, játék nélkül veszítené el a mérkőzést, ami nyilvánvalóan vállalhatatlan opció minden labdarúgást szerető magyar ember számára. Ezért az MLSZ alkalmazkodik a döntéshez, a magyar csapat holnap elindul Szófiába, és csütörtökön pályára lépve a szurkolók távolból is érezhető támogatása mellett mindent megtesz azért, hogy kiharcolja az Európa-bajnokságra való kijutást.

Bár a Szófiáig vezető út több mint rendhagyó lett, a folytatás remélhetőleg kevesebb meglepetést tartogat majd. Marco Rossi szövetségi kapitány magyar idő szerint szerda 18 órakor tartja meg a meccsek előtti szokásos sajtótájékoztatóját, míg a csapat tagjai ugyancsak kora este látogatnak el a pályabejárásra. Az Index – a találkozóval egyetemben – ezekről az eseményekről is a helyszínről számol majd be.

Európa-bajnoki selejtezők, a további program

November 16., csütörtök

18:00: Bulgária–Magyarország

20:45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15:00: Magyarország–Montenegró

15:00: Szerbia–Bulgária





A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 6 4 2 – 11–4 7 14 2. Szerbia 7 4 1 2 13–7 6 13 3. Montenegró 6 2 2 2 6–8 –2 8 4. Litvánia 7 1 3 3 8–12 –4 6 5. Bulgária 6 – 2 4 3–10 –7 2

(Borítókép: Szoboszlai Dominik a Magyarország–Szerbia-mérkőzésen 2023. október 14-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)