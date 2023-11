Marco Rossi: Nem érdekelnek a kommentek és a közlemények sem

„Reméljük, a buszsofőrnek nem felejtettek el szólni az újabb helyszínváltozásról” – hangzott el a félig ironikus, félig cinikus mondat a Vaszil Levszki Stadion lelátóján, amikor a kiírt időponthoz képest jó tíz perccel később híre és hamva sem volt a magyar válogatottnak a helyszínen. Aztán Dibusz Dénes távolról is jól felismerhető szőke feje felbukkant a játékoskijáróban...

Mintha megállt volna az idő. Sőt, talán az még pontosabb: mintha visszaugrott volna három évet.

Nyirkos, nyálkás idő fogadta a magyar válogatott labdarúgóit a szófiai arénában, ahol a másnapi, Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőmeccset megelőző pályabejárást ejtették meg Kalmár Zsolték. A főtribünről a sajtóterem felé vezető folyosó vörös kárpitos kanapéin a helyi fotósok egy része már azon ügyködött, hogy a lehető leghamarabb elérhetővé tegyenek néhány képet. Odabenn a teremben pedig épp az összegabalyodott mikrofonkábeleket próbálták kibogozni a technikusok, mielőtt befutott a központi asztal mögé Marco Rossi, a magyar csapat szövetségi kapitánya.

Anno kétszeri halasztás után sikerült végre megtartani a meccset, a koronavírus-járvány szólt közbe újra meg újra. Az ember érzése pedig az volt, még sosem várt egyhuzamban annyit egy konkrét összecsapásra, mint a 2020-as Európa-bajnokság pótselejtezőjének elődöntőjére. Ezúttal is hasonló érzetünk lehetett, csak nem a meccsre, hanem a konkrét meccshelyszínre várva tűnt már-már lehetetlennek a helyzet. Rossi kapitány három éve azzal kezdte mondandóját, „stresszes a helyzet, de ez már csak természetes”. Az akkor mellette ülő Holender Filip pedig azzal egészítette ki, „nagy meccs, nagy lehetőség – még szép, hogy mindenki nagyon izgatott”.

Ezúttal csak remélhettük, hogy a legfőbb izgalmakat letudtuk már a kezdés előtt... Több meglepetéssel már nem szolgál a balkáni kirándulás.

A magyar válogatott számára egy pont is elég Szófiában ahhoz, hogy biztossá tegye a jövő évi kontinensviadalon való részvételét. A győzelemmel pedig a csoportelsőséget is megszerezné nemzeti tizenegyünk.

„Hogy őszinte legyek, nem olvastam a közleményt, ahogyan a kommentekkel sem foglalkoztam ­– mondta Rossi a bolgár újságírók kérdésére, mely arról szólt, személy szerint mennyire viselte meg a stadionmizéria, és mennyiben ért egyet a Magyar Labdarúgó-szövetség ügyben megjelent közleményével. – A meccsre koncentráltunk, mióta elkezdtük a felkészülést, nem érdekelt, mi van az interneten. Tiszteljük az ellenfelet, de csak az érdekelt, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a holnapi ellenfélből. A csoport utolsó helyén állnak, de egy kis szerencsével lehetne három ponttal többjük is. Jó játékosok alkotják, akikre oda kell figyelni. Eközben igen, közel vagyunk a nagy célunkhoz, holnap tehetünk egy utolsó lépést felé, és szerezhetünk akár három pontot is. Nem tudok, és nem is akarok egy csapatot arra felkészíteni, hogy egy pontot szerezzünk, győzni szeretnénk. Ugyanakkor, ha a vége csak egy pont, azzal sem leszünk elégedetlenek.”

A sajtótájékoztatón arról is kérdezték a magyar szakvezetőt, mennyiben nehezítette meg a felkészülést és a meccs előtti elemzéseket, hogy november elején vezetőedzőt váltottak a bolgárok, és Ilian Ilijev vette át az irányítást.

Nem hiszem, hogy nagyon más csapatra kellene készülnünk, a játékosok jórészt megmaradtak. Persze, lehetnek új taktikai húzások, de amikor készülünk, akkor a futballisták profiljából készülünk, így kevésbé lehet meglepni minket. Mindent megtettünk, hogy a lehető legnagyobb tisztelet mellett a legjobban felkészüljünk a bolgár válogatottból

– tette hozzá Rossi, aki a sokadik helyszínváltozásokat firtató felvetésre kijelentette, még sosem élt át hasonlót, sem játékos, sem edzői pályafutásából nem emlékszik ilyen szituációra, ám továbbra sem akar ezzel foglalkozni. A lényeg, hogy a csapatnál próbáltak minden külső hatást kizárni, és a lehető legjobban felkészülni a lehetséges kihívásokra.

„Futballozni jöttünk. Mármint én már nem állhatok be, de a lényeg a játék. Nem számít a többi körülmény.”

A keretet sújtó sérülésekről elmondta, a hétvégén kidőlt Gulácsi Péter, valamint a továbbra is részleges combizomszakadásából lábadozó Sallai Roland az, akikre nem számíthat. Ők ketten el sem utaztak Bulgáriába. Botka Endre, aki az elmúlt hónapban betegséggel is küzdött, maródi is volt, azonban százszázalékos edzésmunkát végzett, így képes lehet 90 percet futballozni a magyar védelemben.

A védelem bal szélén mindössze 20 évesen alapemberré vált Kerkez Milos kijelentette: őt sem foglalkoztatja a helyszíncsere, miként az sem, hogy az elmúlt napokban szinte el sem állt az eső Szófiában. Szerinte nincs az a pályaminőség, ami akadályt jelentene, hogy csütörtök este futballozzanak.

„Nem igazán zavart meg minket a helyszínmizéria. Nem jelentett kérdést számunkra, hogy keményen dolgozunk, és úgy készülünk, lesz meccs – jelentette ki Kerkez. – Ránézésre rendben van a pálya, mi pedig tudunk futballozni, szóval nem lesz gond. Győzni szeretnénk, ezért jöttünk!”

A sajtótájékoztatón szóba került, klubcsapatában, a Premier League-ben szereplő Bournemouth-ban hétvégén nem jutott szóhoz. Mindennek esetleg egy gyengébb forma vagy egyszerű rotáció az oka?

„Pihenhettem egy kicsit, így frissebb vagyok a holnapi meccsre” – vágta rá szűkszavúan, mire a mellette ülő Rossi megveregette a vállát, és kijelentette, ilyen a rotáció a Premier League-ben, egy-egy meccset néha ki lehet hagyni.

Míg tartott a beszélgetés, a stadion előtti térről többször is a „Hajrá, Magyarország!” és a „Marco Rossi, Marco Rossi!” felkiáltások szűrődtek be. Ennek fényében nem volt meglepő a magyar drukkerekről szóló újságírói kérdés és az arra adott Kerkez-válasz sem.

A reptéren már találkoztunk néhány szurkolóval, és a stadionhoz érkezve is láttunk magyarokat. Szomorú, hogy nem lehetnek benn velünk holnap a lelátókon, de miattuk is szeretnénk olyan nagyon nyerni.

A bolgár kapitány előbb a játékosok önbizalmát állítaná helyre

Ilian Ilijev, a bolgár labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint játékosainak önbizalmát kell először helyreállítania ahhoz, hogy jobb eredményeket érjenek el, akár már csütörtökön, a magyarok ellen – erről a találkozót felvezető sajtótájékoztatón beszélt.

„Önbizalom nélkül nem lehet futballozni. Ez a legfontosabb most, mert bár lesz apróbb taktikai változtatás, két nap alatt nem lehet megváltoztatni egy egész csapat játékát – mondta az MTI érdeklődésére a szerdai sajtótájékoztatón az 55 éves szakember, aki októberben a szerb Mladen Krsztajicsot váltotta a poszton. – Nem volt könnyű most átvenni a nemzeti együttes irányítását, de úgy éreztem, segítenem kell.”

Ilijev a magyar csapatról szólva kiemelte, egyik nagy erőssége, hogy a keret jelentős része régóta együtt futballozik. Kifejtette, nem csak Szoboszlai Dominikre kell figyelniük, mert a sérülések ellenére további kiváló labdarúgók is vannak a magyar válogatottban, ugyanakkor kétségtelenül az egyik legproblémásabb kérdésnek nevezte a Liverpool klasszisának semlegesítését.

A bolgár játékosok részéről Kiril Deszpodov csapatkapitány szintén azt hangsúlyozta, hogy tapasztalt és jó csapat a magyar. Felidézte a két gárda márciusi összecsapását, amelyen szerinte alig tudtak gólhelyzeteket kialakítani, elsősorban ezen szeretnének most változtatni – emelte ki a Magyar Távirati Iroda.

Az összecsapás magyar idő szerint 18 órakor veszi kezdetét. A mérkőzésről percről percre íródó tudósítással és helyszíni beszámolóval is jelentkezünk az Indexen.

Európa-bajnoki selejtezők, a további program

November 16., csütörtök

18:00: Bulgária–Magyarország

20:45: Montenegró–Litvánia

November 19., vasárnap

15:00: Magyarország–Montenegró

15:00: Szerbia–Bulgária





A G CSOPORT ÁLLÁSA 1. MAGYARORSZÁG 6 4 2 – 11–4 7 14 2. Szerbia 7 4 1 2 13–7 6 13 3. Montenegró 6 2 2 2 6–8 –2 8 4. Litvánia 7 1 3 3 8–12 –4 6 5. Bulgária 6 – 2 4 3–10 –7 2

(Borítókép: Marco Rossi a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya 2023. november 7-én. Fotó: Illyés Tibor / MTI)