Újra világrekord-bevételt könyvelhetett el a Manchester City

A 2022–2023-as idény szakmailag is igencsak erősre sikeredett, hiszen a klub megnyerte a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is – ezek pedig nyilvánvalóan a bevételre is hatással voltak.

Az „égszínkékek” beszámolója alapján 712,8 millió fontos bevétellel zárult az idény, ami 99,8 millió fontos növekedést jelent az előző 12 hónaphoz képest.

A profitot illetően is jól áll a klub, 80,4 millió fonttal gyarapodott a klub, ami közel duplája az előző évi rekord 41,7 milliónak.

Azt is hozzáteszik, hogy az előző idényben a Manchester Cityt nevezték meg a világ legértékesebb futballbrandjének, 1,51 milliárd fontos értékével.

A klub alkalmazottjainak a keresete is kiderül a beszámolóból, e szerint 520 alkalmazott összesen 422,9 millió fontot keresett, ami átlagosan 813 ezer fontos, mintegy 350 millió forintos éves fizetést jelent, vagyis nagyságrendileg havi 30 milliót.

Érdekesség, hogy ebből az 520 alkalmazottból a futballal foglalkozó személyzet (beleértve a játékosokat is) csupán 201 embert jelent, 319-en a kereskedelmi és adminisztratív részen dolgoznak.

A Manchester City teljes pénzügyi beszámolóját itt érheti el.

(Borítókép: Erling Haaland ünnepel a Chelsea FC–Manchester City-mérkőzésen 2023. november 12-én. Fotó: Clive Rose / Getty Images)