Elszánt montenegróiakra számíthatunk: Nekünk győznünk kell, a magyaroknak viszont nem

Öt hónappal ezelőtt Podgoricában gól nélküli döntetlennel zárult a házigazda montenegrói és a vendég magyar labdarúgó-válogatott randevúja az Európa-bajnoki selejtező-sorozatban, a csoport utolsó körében vasárnap 15 órától rendezik a visszavágót a Puskás Arénában.

A montenegrói együttes legutóbbi találkozónk óta hat mérkőzést játszott, ezeken háromszor nyert, egyszer döntetlent ért el és egyszer kikapott. Négy volt Eb-selejtező, ott két hazai győzelem (–Bulgária 2–1, –Litvánia 2–0) van a mérlegben, a kötelezők mellett azonban elmaradtak a bravúrok: Litvániában 2–2-es döntetlen, majd Szerbiában 3–1-es vereség.

Miodrag Radulovics szövetségi kapitány csapata úgy érkezett Budapestre, hogy csak a győzelem esetén reménykedhet az automatikus Eb-részvételben, és ez még önmagában nem is elég, hiszen ehhez kellene a rivális szerbek botlása otthon a bolgárokkal szemben, miután a most harmadik montenegróiak hátránya két pont a második helyezettel szemben.

Persze az Eb-részvételt csütörtökön a bulgáriai döntetlennel kiharcoló magyar válogatott számára is van azért tétje a „tétnélküli tétmérkőzésnek”, ha alaposan kiünnepelte magát a szurkoló a szófiai események után, egy rövid matekóra kellően felcsigázhatja az érdeklődését még a vasárnapra meccsre is: ez bizony jóval több egyszerű fiesztánál, gálánál, közös ünneplésnél a szurkolókkal az ezúttal is telt házas Puskás Arénában.

Marco Rossi szövetségi kapitány kora délután Telkiben tartotta meg a meccs előtti sajtótájékoztatóját, amelyen többek között azt is elmondta, hogy három-négy cserével készül a Bulgária elleni kezdőcsapathoz képest, illetve hogy szép eredménnyel szeretné megtartani a szurkolók remek hangulatát.

A montenegrói válogatottat tíz sajtós honfitárs kísérte el Budapestre, a sajtótájékoztatón – amelyet a vasárnapi találkozó helyszínén, a Puskás Arénában rendeztek – a vendégcsapatot Miodrag Radulovics szövetségi kapitány mellett az Atlético Madrid rutinos légiósa, Sztefan Szavics képviselte.

Elsőként Szavics kapott szót – tekintve, hogy utána sietett az edzésre –, aki azzal kezdte mondandóját, hogy csütörtökön a szófiai meccs hajrájában történtek, a magyarok egyenlítése nem az ő kedvükre játszott, mert a mieink veresége esetén lehetőségük adódott volna ki-ki meccset játszani velünk.

Amikor aztán megtudtuk, hogy a magyarok döntetlent értek el, megtartottuk a koncentrációnkat, és ugyanolyan komolyan álltunk hozzá a saját meccsünköz

– mondta a védő, aki kisebb sérülés miatt kihagyta a Litvánia elleni találkozót.

„A csapatunk pozitívan reagált, elégedett voltam a csütörtöki hozzáállásunkkal és játékunkkal. Kevés esélyünk maradt az Eb-részvétel kiharcolására, de amíg van bármilyen kis esély, addig reménykedni kell, és meg kell tenni érte minden tőled telhetőt. A futball egy furcsa játék, mert, ha semmi esélyünk nem lenne, még akkor is a maximumot kellene kihoznunk magunkból, tekintve, hogy válogatottként az országot képviseljük. Egy olyan gyönyörű stadionban, mint ez, minden bizonnyal kiváló futballhangulatban mindent megteszünk a győzelemért. Ez minden játékos számára egyformán motiváló.”

A védő kiemelte: az, hogy a magyar ellenfélnek már biztos az Eb-részvétele, az az ő szemszögükből „kétélű fegyver”.

„Előfordul, hogy néha még jobban is játszik egy csapat, amikor nincs teher alatt. Nekünk nem is az a feladatunk, hogy ezzel foglalkozzunk, hanem az, hogy magunkból adjuk ki a maximumot, és tegyük meg azt, ami tőlünk függ. Minimális az esélyünk, de a motiváció soha nem hiányozhat.”

Szavics figyelmét montenegrói újságírók hívták fel arra, hogy még veretlenek a magyar válogatottal szemben – két győzelem és két döntetlen a mérlegük –, erre a védő csupán annyit jegyzett meg, hogy „minden meccs külön történet és külön eset”.

Nagyon jó kvalitású a magyar válogatott, amely az utóbbi időszakban sorra nyerte a meccseit, illetve őrizte meg veretlenségét, ami leginkább a kollektív erejükről szólt. Ezúttal hazai pályájukon játszunk ellenük, nekünk győznünk kell, a magyaroknak viszont nem. Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nagy erőbedobással és magas színvonalon futballoznak majd.

Radulovics azzal kezdte a beszédét, hogy gratulált a magyar válogatottnak az Eb-részvételhez, amelyhez sok sikert is kívánt.

„Teljesen megérdemelten jutottak ki az Eb-re. Még nem kaptak ki a selejtezőben, és minden ellenfelüket legyőzték már legalább egyszer, kivéve minket, nagyon bízom benne, hogy ellenünk ez nem jön össze vendéglátóinknak. Alaposan felkészültünk a csoportkör két záró meccsére, kellettek a pontok, hogy elérjük a célunkat, ezért két győzelemmel terveztünk. Az első győzelem megvan, Podgoricában megvertük a litvánokat, és elégedett lehetek nem csak az eredménnyel, hanem azzal a játékkal is, amivel nyertünk. Vasárnap próbáljuk megtennie a második lépést, és nagyon fontos lesz, hogy ugyanaz legyen a hozzáállásunk, mint volt két nappal ezelőtt a hazai mérkőzésen, ami az ellenfél és a pálya talaja miatt is roppant nehéz volt, sok erőt kivett a játékosaimból.”

A szakember elmondta: bízik abban, hogy a három nap elég lesz a regenerálódásra, ettől függetlenül azért frissíteniük kell.

Szavics visszatérhet a védelembe, rajta kívül további egy-két helyen változtathat a kezdőcsapaton.

„Jó a hangulatunk, megvan a kellő önbizalom, Sztefan visszatérése pedig plusz optimizmusra ad okot. További egy-két változás lehetséges még, amit a fáradtság indokol, mert csütörtökön mindenki jól teljesített, kezdők, cserék közösen, nem indokolt a sok változtatás.”

A szövetségi kapitány annyi műhelytitkot elárult, hogy a gólszerzés nagy motivációt jelent számukra, így az már biztosra vehető, hogy a Puskás Arénában is két csatár kap helyet a kezdőben, de a védelem felállását illetően még nem döntött. Vagy csak taktikázott, és nem kötötte a nyilvánosság, így a magyar válogatott orrára.

Radulovics a magyarok aktuális formájára – döntetlen Litvániában és Bulgáriában – nem fecsérelt sok szót, a tréner szerint vasárnapi ellenfelük megérdemelten áll a csoport élén, és az, hogy miként teljesít, az mindig az adott napi formától függ leginkább.

A kapitány kiemelte még azt is, hogy nem csak Eb-részvételük életben tartása miatt lenne fontos a csoportkör jó zárása, hanem azért is, hogy a már Eb-résztvevő rivális ellen bizonyítsák: ők is képesek ilyen szinten futballozni.

A valóságban sokkal jobban nézünk ki, mint amennyi pontot szereztünk a selejtezőben. Haladunk, lépünk előre, akik a selejtező-sorozatban újoncként lehetőséget kaptak nálunk a bizonyításra, azok emelték a válogatottunk színvonalát, gyorsaságát, minőségét, agresszivitását. Persze, várjuk meg, hogy holnap miként teljesítünk, és zárunk végül a csoportban, de arra feltétlenül büszke lehetek, amit eddig nyújtottunk.

