Magyar légiós a Barca kispadján, a címvédő öngóllal hozta az ikszet

A katalánok sérülés miatt nem számíthattak állandó német kezdőkapusukra: Marc-André ter Stegen a válogatott szünetben sérült meg. Helyén így a 24 éves Inaki Pena kezdett, míg a kispadon két fiatal, a 19 éves Ander Astralaga, valamint a 17 esztendős, korosztályos magyar válogatott Yaakobishvili Áron állt rendelkezésre kapus poszton.

A vendégcsapatba sérülés és két hónapos kihagyás után rögtön kapitányi karszalaggal tért vissza Frenkie de Jong. A holland játékos ezúttal a megszokott pozíciójához képest hátrébb, a két belső védő közül kezdte szervezni a játékot, a tőle megszokott magabiztosság ezúttal a megszokottnál jóval több hibával párosult. A hazaiak az egyik ilyen kihagyás után veszélyeztettek, és mire a 21. születésnapját ünneplő Pedri González révén először veszélyeztettek a katalánok, addigra a rivális már háromszor próbálkozott.

A Barca támadósorában kapura csak Lamine Yamal jelentett némi veszélyt, bár a fiatal is inkább a mezőnyben villogott. Társai közül Ferrán Torres végig észrevétlen maradt – a szünetben le is cserélték –, míg Robert Lewandowski lendületes kezdés után beleszürkült a mezőnybe. A lengyel center addig is nagy területen igyekezett játékba avatkozni, ez viszont az erejét és a koncentrációját is elvitte, esélye sem volt a befejezésekre.

A 20. perc után mezőnyfölényhez jutott a Barcelona, de a Rayo Vallecano játékában is benne volt a gól, a 39. percben aztán a hazaiak meg is szerezték a vezetést. Szabadrúgás után Balde fejjel mentett, majd Inigo Martínez blokkolt, az újfent kipattanót aztán a pálya jobb oldaláról, körülbelül 28 méterről Unai López bombázta a bal alsóba (1–0). A kapus Inaki Pena az előző lövésnél az ellenkező oldalra dőlt, és nem tudott visszaérni a rövidre.

Xavi Hernández a második félidőre bedobta a vendégeknél Ilkay Gündogant és Joao Felixet is, csapata azonnal támadólag lépett fel és jutott így mezőnyfölényhez, illetve helyzetekhez. A szintén kispadról beszállt Rapinha lövése a 76. percben a kapufán csattant, majd nagy nehézségek árán tisztázott a hazai védelem.

A 82. percben aztán már nem volt mentség: öngóllal egyenlítettek a katalánok. A bal szélen üresben és leshatáron helyezkedő Balde kapott jó kiugratást, ő elfutott, majd beadott középre, ahol Lewandowski készült fejelni. A menteni igyekvő Florian Lejeune lábfeje megelőzte őt ebben, a francia védő azonban saját kapujába spiccelt (1–1). A hajrában óriási bruszttal, foggal-körömmel, valamint sok taktikai szabálytalansággal őrizte az eredményt a házigazda, sikerrel.

A Barcelona a negyedik döntetlenjét érte el kilenc győzelem és egy vereség mellett, vendégként továbbra is veretlen: idegenben három győzelme és négy döntetlenje van. A Rayo Vallecano hetedszer játszott döntetlent, négy győzelem és három vereség mellett. Otthon egy győzelem, négy döntetlen és két vereség a mutatója.

A Barcelona kedden a Bajnokok Ligája csoportkörében a Portót fogadja.

LA LIGA, 14. FORDULÓ:

Rayo Vallecano–FC Barcelona 1–1 (1–0)

Valencia–Celta Vigo 16:15

Getafe–Almeria 18:30

Atletico Madrid–Mallorca 21:00

vasárnap játsszák:

Villarreal–Osasuna 14:00

Real Sociedad–Sevilla 16:15

Cádiz–Real Madrid 18:30

Betis–Las Palmas 21:00

hétfőn játsszák:

Girona–Athletic Bilbao 21:00

pénteken játszották: