Az élet úgy rendezte a dolgot, hogy a Mezőkövesd és a Ferencváros négy nap alatt kétszer is randevúzzon a bajnokságban. A matyóföldiek vasárnap meg tudták lepni a zöld-fehéreket és pontot csentek a Groupama Arénából, az augusztusról elhalasztott, szerdán pótolt meccsnek tehát kellő önbizalommal mehettek neki Kuttor Attila fiai.

Ezúttal viszont elég hamar eldőlt, hogy kapott gól nélkül nem sikerül lehozni a címvédő elleni meccset: az FTC a 13. percben, Kállai Kevin hibáját kihasználva, Kristoffer Zachariassen közelről a kapuba sodort találatával megszerezte a vezetést (0–1).

Dejan Sztankovics együttese október vége óta nem tudott bajnokit nyerni, egy újabb győzelem nélkül megvívott bajnokival pedig tavasz óta nem látott mélypontra ért volna. A szerb tréner érezhetően feltüzelte sajátjait, még véletlenül se essék meg vele a csúfság, hogy alig három hónapnyi regnálást követően orosz elődje, Sztanyiszlav Csercseszov negatív rekordját is sikerül beállítania a Fradi kispadján.

A vendégek többször is közel jártak az előny növeléséhez, ám szünetig ez nem jött össze.

Fordulást követően fordult a játék képe is, a Mezőkövesd érezhető mezőnyfölénybe került, és kapufát is lőtt, miközben a Ferencváros jó 20 percen át helyzetbe sem tudott kerülni. Aztán amikor végül odakerült, rögvest gólt is lőtt a rekordbajnok – Marquinhos a saját térfeléről indulva szólózta kapuig magát, majd 14 méterről a kapu bal oldalába tekert (0–2).

A hajrá kezdetén a kék mezesek gólvágójának, Sztefan Drazsicsnak akadt egy nagy lehetősége, de Amer Gojak nagyot mentett az ötös előterében. A másik oldalon Riccardo Piscitellinek kellett tisztáznia a kapujából messze kifutva a kilépő Zachariassen elől. Alekszandar Pesics 10 méterről, kapásból eleresztett lövésénél már konkrét bravúr is kellett a 30 éves olasztól, hogy életben tartsa a Mezőkövesd reményeit a feltámadásra.

Az idő azonban egyre fogyott, a Dibusz Dénes által védett kapu hálója pedig csak nem rezdült – így négy napon belül a második bravúr már nem jött össze a Kövesdnek a Fradi ellen.

Sikerével a Ferencváros egy pontra megközelítette a listavezető Paksot, a tabella pedig végre kiegyenesedett, minden NB I-es csapat neve mellett 15 lejátszott találkozó szerepel. A Mezőkövesd eddig megszerzett 14 pontjával a 10. helyen áll.

Az őszi elsőség hétvégén dőlhet el Pakson, ugyanis a Ferencváros az éllovas atomvárosiakhoz látogat a téli pauzát megelőző utolsó előtti fordulóban.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ (ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS)

Mezőkövesd–Ferencváros 0–2 (Zachariassen 13., Marquinhos 72.)