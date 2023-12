Emiliano „Dibu” Martínez tavaly ilyenkor, a katari labdarúgó világbajnokságon lopta be magát a szurkolók szívébe/botránkoztatta meg a nézőket azzal, hogy ágyékához illesztette a torna legjobb kapusának járó aranykezet. A 195 centis óriás szerda este újra remekelt – ezúttal a gólvonalon –, őrületbe kergetve a világ leggólerősebb csatárát, Erling Haalandot, a Manchester City sztárját.

Az Aston Villát most már kéretik komolyan venni a Premier League-ben, kiváltképp azok után, hogy szerdán a 15. fordulóban 1–0-re legyőzte, sőt, le is focizta a bajnok és BL-címvédő Manchester Cityt. Ezzel a birminghamiek meg is előzték Pep Guardiola gárdáját a tabellán, feljöttek a harmadik helyre az Arsenal és Szoboszlai Dominik Liverpoolja mögé, mi több, Unay Emerynek, a Villa menedzserének először sikerült pályafutása alatt felülkerekednie a katalán szakember vezette csapaton 14 kísérletből. (Eddig 4 döntetlen és 9 vereség volt a mérleg.)

A Villa utóbbi 14 hazai meccsét kivétel nélkül megnyerte a Premier League-ben, ez klubrekord-beállítás, ilyesmire eddig csak kétszer, 1903-ban és 1931-ben volt képes a csapat. Miközben a City sorozatban negyedik bajnokiján maradt nyeretlen, ilyesmi mindössze egyszer fordult elő, amióta Guardiola a menedzser, még 2017-ben.

A Villa sikereinek egyik kovácsa Emiliano „Dibu” Martínez, az argentin világbajnok csodakapus. Az excentrikus kapuvédő szerdán is parádézott, egyetlen akción belül két olyan bravúrt mutatott be Erling Haaland, a világ legjobb(nak tartott) csatára, a norvég gólgép ellen, amelyek joggal pályáznak a szezon védése címre.

A birminghamiek remek teljesítményét elképesztő statisztikai adatok támasztják alá: a City mindössze kétszer (az említett akció során) veszélyeztette a Villa kapuját, míg a Villa 22-szer (!) a Cityét. Mindkét adat rekord Guardiola edzői karrierjében, beleértve a Barcelonát, a Bayern Münchent és a Cityt, azaz összesen 535 bajnoki mérkőzést!

Martínezt a lapok elárasztották 9-es osztályzatokkal, íme egy válogatás az argentin kapus legnagyobb védéseiből a 2023-as naptári évben. (Kivétel a Kolo Muani elleni földöntúli bravúr a katari vb-döntőn, ami, ugye, még tavaly történt.)

A 31 éves mágus Mar del Plata városából könnyen lehet, hogy napjaink legjobb kapusa az egész világon, amit egy másik válogatás is alátámasztani látszik: