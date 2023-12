A tíz évvel ezelőtt (2013–2014) még ötödosztályú klub, amely a 11 ezres kis stadionjában a Premier League messze legkisebb értékű keretével (87,2 millió euró) fogadta nemcsak a liga, hanem az egész világ legértékesebb (1,26 milliárd euró) bajnokát, az FA-kupa-, Bajnokok Ligája- és európai Szuperkupa-győztest.

Az igazi Dávid és Góliát felállás!

Még akkor is, ha a világ talán legjobb csatárát, Erling Haalandot el sem vitték a meccsre a lassan a klubvilágbajnokságra készülő – a PL-ben amúgy négy meccs óta nyeretlen – manchesteriek, Kevin De Bruyne még mindig maródi, Jérémy Doku pedig szintén sérült.

Phil Foden (110 millió euró) viszont így is egymaga értékesebb a komplett lutoni keretnél, ennek megfelelően hátára is vette a csapatát, és rögvest a meccs elején bravúrra késztette Thomas Kaminskit, majd félórányi játékhoz közeledve újra a kapus nyerte a párharcukat, ahogyan a Haaland-pótló Julián Álvarez lövését is hárította.

Az nem jelentett meglepetést, hogy a vendégeknél volt sokkal többet (70 százalékban) a labda, és az sem, hogy a szünet előtti pillanatokig 10–1-re vezettek a lövések számában, az viszont már jóval inkább, hogy Ross Barkley szép labdamegtartása után Andros Townsend centerezését Elijah Adebayo közelről a hálóba fejelte (1–0).

A játék képe a fordulást követően sem igazán változott, a City még jobban nyomott, de igazán átütő erő nélkül, amikor pedig végre volt, akkor Rúben Dias lehetőségénél a hazai kapufa besegített.

A 62. percben aztán csak megtört a jég: Lockyear és Rodri tizenhatoson belüli ütközését nem fújta le a játékvezető, de a labda pont Bernardo Silvához került, aki a hosszú alsóba tekert (1–1).

Nem sokkal később pedig már a vendégek vezettek, miután Álvarez vállal vetődött bele a passzba, a Fodentől visszakapott labdát jobbról a hosszúra küldte, Jack Grealish pedig a kapus lába között a hálóba talált (1–2).

Hogy Pep Guardiolából az elmúlt hetek feszültsége vagy valami hazai beszólás szakadt-e ki ezt követően, azt még nem tudjuk, mindenesetre így ünnepelt:

Ettől már felébredt a házigazda, és próbálkozott is, de így is Bernardo Silva blokkolt lövése, valamint Álvarez nem sokkal fölészálló ágyúzása volt legközelebb a gólhoz.

A Manchester City így négy nyeretlen bajnoki után csak megszerezte újabb sikerét, hátránya pedig négy pont a listavezető Liverpoollal szemben.

Ami a többi találkozót illeti, az Everton Abdoulaye Doucouré és Lewis Dobbin (ráadásban szerzett) góljával 2–0-ra legyőzte a Chelsea-t, így tízpontos levonása ellenére is négy ponttal a Luton előtt áll már, a Fulham pedig 5–0-ra kiütötte a West Ham Unitedet.

A nap zárásán a Tottenham a duplázó Richarlison, és a sikeres büntetője mellett két gólpasszal jeleskedő Szon Hung Min vezérletével kiütötte a ráadásban szépítő Newcastle-t (4–1).

Premier League, 16. forduló

Everton–Chelsea 2–0 (0–0)

Fulham–West Ham United 5–0 (3–0)

Luton–Manchester City 1–2 (1–0)

Tottenham–Newcastle 4–1 (2–0)

Szombati eredmények

Crystal Palace–Liverpool 1–2 (0–0)

Brighton–Burnley 1–1 (0–1)

Manchester United–Bournemouth 0–3 (0–1)

Sheffield United–Brentford 1–0 (1–0)

Wolverhampton Wanderers–Nottingham Forest 1–1 (1–1)

Aston Villa–Arsenal 1–0 (1–0)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 37 pont (36–15), 2. Arsenal 36 (33–15), 3. Aston Villa 35 (35–20), 4. Manchester City 33 (38–18), 5. Tottenham 30 (33–23), 6. Manchester United 27 (18–21), 7. Newcastle United 26 (33–21)

(Borítókép: Jack Grealish 2023. december 10-én. Fotó: Richard Heathcote / Getty Images)