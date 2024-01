A magyar válogatott csapatkapitánya sokakat lenyűgözött a Liverpoolban mutatott eddigi játékával, Szoboszlai a mostani klubidényben 26 tétmeccsen eddig négy gólt lőtt, emellett kiosztott három gólpasszt a csapattársainak.

Néhányan már a Liverpool ikonikus játékosához, Steven Gerrardhoz hasonlították Szoboszlait – előbbi több mint 700 meccset játszott a Liverpoolban, és minden idők egyik legjobb angol játékosaként tartják számon.

Rio Ferdinandot ez idáig azonban nem tudta lenyűgözni az ex-RB Leipzig-játékos.

Tudom, hogy most mindenki őt hájpolja, de szerintem Szoboszlai Dominik nem teljesített olyan jól, mint ahogy azt az emberek állítják. Sokan már kikiáltották őt az új Steven Gerrardnak, de azért még nem tart azon a szinten

– mondta a korábbi 81-szeres angol válogatott sztár a YouTube-on futó Vibe with Five című műsorban, írja a The Sun.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik hétfő este az év férfi sportolója lett Magyarországon. A fiatal futballista mellett a vízilabda-válogatott játékosát, a vb-aranyérmes Zalánki Gergőt, és a vizes világbajnokságon aranyérmes Kós Hubertet jelölték a díjra.

„2023 elég emlékezetes év marad számomra, a Német kupa-győzelemmel kezdődött, aztán Liverpoolba szerződtem. Az év fénypontja viszont az Eb-menetelés volt a válogatottal, veretlenül jutottunk ki a tornára. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani a társaimnak, az edzőimnek, és mindazoknak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy most itt állhassak a színpadon. Gratulálok a többi jelöltnek. Remélem, hogy ez az év is hasonlóan sikerekben gazdag lesz” – tekintett előre beszédében a válogatott csapatkapitánya.

Még a gála előtt Szoboszlai Dominik elárulta az M4 Sport kamerája előtt, hogy egyre jobban érzi magát, és hamarosan visszatér a pályára.

Kezdek jobban lenni, az év első mérkőzése nem úgy sikerült, ahogy terveztem, de nem kell sok idő, és visszatérek. Nem vagyok annyira idős, hogy túl sok év legyen a hátam mögött, de kimondhatjuk, hogy eddig 2023 volt az eddigi legsikeresebb évem

– tette hozzá a Liverpool középpályása.