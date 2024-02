Potyogtak a gólok a St. James’s Parkban, ám a kilátogató drukkerek többsége aligha számított annyira kiegyenlített gólzuhatagra a Luton Town elleni bajnokin, mint amit végül láthatott. A házigazda Newcastle ugyan már a 7. percben megszerezte a vezetést, végül 2–2-es döntetlennél vonulhatott szünetben az öltözőbe – Sean Longstaff duplájára Gabriel Osho és Ross Barkley találatával válaszolt a nagy-londoni kiscsapat.

Fordulás után Carlton Morris tizenegyesével már a Luton vezetett – a lövést meg kellett ismételni, de a 28 éves csatár lába másodjára sem remegett meg, higgadtan ugyanoda lőtt, mint elsőre. Három perccel később pedig már 4–2-re mentek a vendégek, ezúttal Elijah Adebayo volt eredményes.

Ezzel viszont még mindig nem volt vége, Kieran Trippier szépségdíjas találattal szépített a 67. percben, végül pedig a hosszú sérülése után visszatérő Harvey Barnes átlövéséből összejött a pontmentés is a hazaiaknak. A Newcastle így sorozatban a harmadik bajnokiján maradt veretlen a Premier League-ben, míg a Luton zsinórban a hatodik tétmeccsén nem talált legyőzőre. Pillanatnyilag el is szakadt a kiesőzónától, 16. helyen áll. A Newcastle a 9.

A Brighton több kulcsemberét is nélkülözve tartott erődemonstrációt a Crystal Palace ellen – a két gólpasszt is kiosztó Pascal Gross vezénylete mellett 4–1-re nyert a házigazda a londoni riválissal szemben. A Fulham eközben bár már két góllal is vezetett a Burnley otthonában, végül csak egy pontot hozott el onnan. Vincent Kompany csapata a 91. percben mentett pontot David Datro Fofana találatával.

Az Everton ugyancsak a ráadásban szerzett góllal mentette döntetlenre a Tottenham Hotspurrel szembeni bajnokiját. A vendégcsapat a szünetben 2–1-re vezetett – a brazil Richarlison kétszer volt eredményes korábbi csapata ellen –, a hazaiak azonban Jarrad Branthwaite fejesével a 94. percben egyenlítettek (2–2).

18.30: Sheffield United–Aston Villa