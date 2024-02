Kerkez Milos a kispadon kapott helyet a Bournemouthban, amely már az ötödik percben megszerezte a vezetést a Nottingham Forest ellen Justin Kluivert góljával, amire az első félidő ráadásában jött a válasz Callum Hudson-Odoi révén (1–1).

A magyar válogatott bal oldali mindenese a 83. percben állt be csereként, ezt követően az állás már nem változott, csak a létszám, Philip Billinget (Bournemouth) állították ki.

A Chelsea hiába került előnybe a Wolverhampton ellen Cole Palmer idénybeli 14. góljával, Matheus Cunha villámgyorsan egyenlített, sőt a vendégcsapat a szünet előtt még fordított is Axel Disasi öngóljával. A második félidőben Matheus Cunha újabb két gólt szerzett, így a liverpooli 4–1-es vereség után megint nagy pofont kapott a végjátékban még kozmetikázó londoni gárda (2–4).

Rasmus Höjlund karácsonyig csak a Bajnokok Ligájában volt eredményes (ott mondjuk ötször is), azóta viszont kifejezetten jó formába lendült: egymást követő negyedik bajnokiján talált be, és két gólpasszt is kiosztott. Most a Manchester United West Ham United elleni rangadóján az első félidő derekán Casemiro labdaszerzése után egy szép cselt követően lőtte ki a hosszú alsót (1–0).

A fordulást követően Emerson gyatra lövése után megúszták a hazaiak, nem sokkal később pedig Alejandro Garnacho megpattanó próbálkoza mattolta a megsérülő Alphonse Areola helyére érkező Lukasz Fabianskit. Ezzel a meccs érdemi része véget is ért, a végén még Garnacho Scott McTominay előkészítése után is betalált (3–0).

A nap rangadóján, az Arsenal–Liverpool mérkőzésén Szoboszlai Dominik egy kisebb sérülés miatt nem léphet pályára.

Premier League, 23. forduló

Bournemouth–Nottingham 1–1 (J. Kluivert 5., ill. Hudson-Odoi 45+1.)

Chelsea–Wolverhampton 2–4 (Palmer 19., T. Silva 86., ill. Cunha 22., 63., 80. – a harmadikat 11-esből, Disasi – öngól 43.)

Manchester United–West Ham United 3–0 (Höjlund 23. Garnacho 49., 84.)

17.30: Arsenal–Liverpool (Tv: Spíler1)

Az élmezőny állása: 1. Liverpool 51 pont/22 meccs (51–19), 2. Manchester City 46/21 (51–24), 3. Arsenal 46/22 (44–21), 4. Aston Villa 46 (49–30), 5. Tottenham 44 (49–35), 6. Manchester United 38 (31–32), 7. West Ham United 36 (36–36)

