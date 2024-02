A 19 éves korosztályos válogatott támadó, Gruber Zsombor a Ferencvárosban folytatja pályafutását – számolt be a Fradi.hu. Tavasszal azonban nem a zöld-fehéreknél, hanem a fővárosi együttessel híresen jó viszont ápoló Zalaegerszegen futballozik majd.

Ahogyan azt néhány nappal korábban Mészáros Lőrinc, a Puskás Akadémia klubelnökeként előre jelezte, Gruber Zsombor az FTC játékosa lett. A fiatal támadó a zöld-fehéreknél a negyedik érkező a január–februári transzferidőszakban. Az előző három játékossal – Habib Maiga, Kenan Kodro és Edgar Szevikjan – ellentétben viszont egyelőre nem fog pályára lépni Dejan Sztankovics együttesében, ugyanis az átigazolásával párhuzamosan azt is hivatalossá tették, a bajnoki címvédő kölcsönadja őt Zalaegerszegre.

A Fradi új játékosával videóinterjút közölt a csapat hivatalos honlapja a bejelentés után. Ebben arról beszélt, szeretne mihamarabb az FTC-ért küzdeni.

Gruber végigjárta a klub korosztályos ranglétráját, a 2020–2021-es idényben pedig már az NB III-as felnőttcsapatban volt alapember, de a Paks ellen 4–2-re elveszített NB I-es bajnokin az első csapat kispadjára is leülhetett. A következő idényt a svájci Basel csapatánál töltötte, ahol 19 mérkőzésen szerepelt az U18-as csapatban, valamint 10 alkalommal lépett pályára az U21-es együttesben. Az U18-asoknál kilenc, az U21-eseknél két gólt szerzett.

Egyéves kölcsönszerződése lejárta után visszatért a Puskás Akadémia csapatába. A 2022–2023-as bajnoki idény 8. fordulójában a ZTE ellen 2–1-re megnyert bajnokin mutatkozott be az NB I-ben, ráadásul 19 perc alatt kiosztott egy gólpasszt is. Első élvonalbeli gólja is a ZTE együtteséhez köthető, a 60. percben csereként lépett pályára, majd a 82. percben eredményes volt, ezzel eldöntötte a mérkőzést – idézte fel az új szerzeménnyel kapcsolatban az FTC honlapja.

A jelenleg is zajló idényben eddig 17-szer lépett pályára az NB I-ben, ezeken összesen három gólt szerzett (Mezőkövesd, MTK, DVSC), valamint egy gólpasszt is kiosztott (Mezőkövesd). A Magyar Kupában két meccsen ugyancsak három találatot jegyzett – kettőt épp új csapata, a Ferencváros ellen.