Az orosz–ukrán háború felszínre hozott valamit, amihez fogható kevés van a világon

2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát, keleti szomszédunkban egyik pillanatról a másikra állt a feje tetejére minden. Az emberek életébe beköltözött az állandó félelem és pánik, sokan külföldre menekültek, ezzel rengeteg háztartásban lett oda a nehezen felépített családi egzisztencia. Az ország egyik legismertebb futballklubja, a Sahtar Doneck is nagy nehézségeken ment keresztül, pedig az egyesület életét már azt megelőzően is behatárolta a politika és a háború. A klub vezérigazgatója, Szerhij Palkin a saját bőrén tapasztalta meg a borzalmak következményeit, de mint mondta, a sport még a legelkeserítőbb órákban is olyan rendkívül nagy közösségteremtő erővel bírt, ami párját ritkítja a világon.