Idén jár le a tízéves megállapodása a Fradinak a Nike világmárkával, s úgy tűnik, a csapat nem hosszabbít – bár voltak rá próbálkozások –, inkább cserél. A csakfoci.hu információi szerint sokáig a Puma tűnt befutónak a tárgyalások alatt, azonban az üzlet végül meghiúsult, így

valószínűleg egy olasz sportszergyártó cég, a Macron „lövi a győztes gólt”.

A cég egyébként az olasz klubok közül a Sampdoria, a Bologna és az Udinese mezszállítója is. Európai országokban együttműködik az angol Crystal Palace-szal, a Stoke Cityvel és a Boltonnal, a francia Nantes-tal, a spanyol Real Sociedaddal, a belga Club Brugge-zsel, a lengyel Lech Poznannal és a horvát Hajduk Splittel is. Azonban nemcsak a futball világában vannak jelen, hanem kosárlabda-, röplabda- és kézilabdacsapatokkal is vannak együttműködéseik.

A lap szerint a Nike a magyar labdarúgó-élvonalban jelenleg kizárólag a Fradit szponzorálja, ez pedig 2005 óta így van. Közben voltak szerződéshosszabbítások, de a 2014-ben kötött együttműködés lejártával egy csaknem húsz évig tartó korszak zárul le a csapat életében.